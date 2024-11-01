В Подмосковье за девять месяцев открылось свыше 260 продуктовых магазинов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области за девять месяцев с начал года открыли более 260 продовольственных магазинов и создали около 1850 рабочих мест. Такой статистикой поделились в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Покупка продуктов становится ещё доступнее. Розничные торговые сети открывают новые объекты. За девять месяцев 2024 года в Московской области появилось 268 продовольственных магазинов, что позволило создать примерно 1850 дополнительных рабочих мест. За этот период площадь продуктовых магазинов в регионе увеличилась почти на 104 тыс. кв. м.», – отметили в ведомстве.Там пояснили, что наибольшее количество объектов открыли федеральные сетевые ритейлеры. Среди городских округов за девять месяцев больше всего продуктовых магазинов появилось в Балашихе и Дубне – по 18.
В ассортименте представлены товары первой необходимости, овощи и фрукты, мясо и полуфабрикаты, а также готовая продукция, выпечка и многое другое.
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Лора Луганская