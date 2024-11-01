В Подмосковье благодаря льготному займу создадут мебельную фабрику

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В Воскресенске появится высокотехнологичная фабрика по производству мебели. Для реализации этого проекта компания «СТУЛ ГРУП» получит льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Заём будет использован для покупки технологического оборудования, его установки, настройки и подготовки к серийному производству. Инвестиции в проект составляют почти 360 млн рублей.
По данным министерства, выход на полную мощность позволит компании выпускать ежегодно 350 тыс. единиц мебели с металлическим каркасом. Это стулья, столы, кресла, пуфы и табуреты. Промышленники могут получить займы в подмосковном ФРП по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых. Узнать больше о программах можно на сайте.
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«ФРП Подмосковья одобрил компании заём в 120 млн рублей, что составляет 25% от общей стоимости проекта. Инвестпроект планируется реализовать его в будущем году. На производстве будет создано более 80 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным министерства, выход на полную мощность позволит компании выпускать ежегодно 350 тыс. единиц мебели с металлическим каркасом. Это стулья, столы, кресла, пуфы и табуреты. Промышленники могут получить займы в подмосковном ФРП по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых. Узнать больше о программах можно на сайте.
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Лора Луганская