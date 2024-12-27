Подмосковье вышло в лидеры России по производству пива

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Московская область по итогам десяти месяцев текущего года занимает лидерскую позицию в Центральном федеральном округе и в целом в России по объёмам производства пива, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«За десять месяцев 2024 года в Подмосковье выпустили 56,3 тыс. тонн пива, что составляет 26,3% от всего объёма пива, изготовленного в Центральном федеральном округе и 7,1% от всего российского пива», — говорится в сообщении.Общий объём производства пива в регионе за текущий год, по оценкам экспертов, составит 67,5 тыс. тонн, что на тонну больше, чем в прошлом году.
Всего в Московской области расположено более 80 пивоваренных компаний, самыми крупными из них являются Домодедовский пивоваренный завод, Московская пивоваренная компания и АО «АБ ИнБев Эфес».
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Лев Каштанов