В Подмосковье появится производственный комплекс по переработке полимерной упаковки

Фото: Константин Семенец
Новый производственный комплекс по переработке полимерной упаковки начнет работу в Подмосковье в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Подписание соглашения о сотрудничестве прошло 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
На предприятии будет производится переработка трех видов полимерной упаковки: многослойная гибкая упаковка (ламинат), ПЭТ-бутылка, асептическая упаковка.
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«Индия является давним деловым партнером Московской области. Инвестор планирует реализовать в Подмосковье проект по переработке полимерной упаковки. Приступить к строительству намерены уже в конце года, а запустить производство — во второй половине 2025. Компания обеспечит рабочими местами порядка 80 человек. Планируемый объем инвестиций – более 4,6 млрд рублей. Ежегодно комплекс будет производить до 43 тысяч тонн сырья», — поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На предприятии будет производится переработка трех видов полимерной упаковки: многослойная гибкая упаковка (ламинат), ПЭТ-бутылка, асептическая упаковка.
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Мира Полтева