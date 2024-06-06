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Подмосковные власти и «Россети» упростят присоединение предприятий к электросетям

06 июня 2024, 21:54
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В Подмосковье упростят процесс технического присоединения предприятий к электросетям. Соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума подписали подмосковный Мининвест и ПАО «Россети Московский регион», сообщили в пресс-службе ведомства.


«Это соглашение позволит значительно упростить процесс технологического присоединения предприятий к электрическим сетям. Стороны возьмут под особый контроль рассмотрение сложных вопросов инвесторов и предпринимателей в сфере технологического присоединения к сетям Подмосковья», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Она напомнила, что в прошлом году министерство и «Россети Московский регион» создали Штаб по техприсоединению на базе ЦУР «Бизнес». В штабе рассматривают самые сложные вопросы, касающиеся согласования сроков присоединения, этапов работ и разработки дорожных карт по подключению.

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#экономика
В Подмосковье создают около десятка кластеров ИЖС
06 июня 2024, 20:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области реализуют проекты создания кластеров индивидуального жилья. Об этом заявил на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Все мечтают жить в частном доме, на земле. Но, конечно, без государственной программы это было бы крайне сложно. Поэтому любое участие государства – как федеральных, так и региональных органов власти – очень важно для ИЖС. Мы реализуем порядка десяти проектов. Это не хаотичная застройка, а индивидуальные дома с возможностью открытия малого бизнеса. Там школы, поликлиники. Это большие территории, порядка 100 гектаров, которые комплексно осваиваются, а мы проводим инфраструктуру – дорогу, электричество, газ», – рассказал Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
Он также напомнил, что для Подмосковья очень важна программа газификации и догазификации.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Московской области создают пять индустриальных парков нового формата
06 июня 2024, 20:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье планируют создать пять е государственных индустриальных парков в новом формате. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с первым вице-премьером правительства Денисом Мантуровым. Она пришла на площадке Петербургского международного экономического форума.
Воробьёв назвал очень важной поддержку со стороны правительства промышленной ипотеки – формата «Лайт Индастриал».
«Сегодня мы создаём пять государственных индустриальных парков и уже приводим производственные площади к новому стандарту. Если раньше индустриальные парки строились с забором, электричеством и дорогами, то сегодня к этому обязательно добавляют производственные мощности. Очень удобно размещать предприятия в уже готовых помещениях. Сейчас к нам приходят новые инвесторы, которые смогут воспользоваться этой возможностью», – пояснил губернатор.
Мантуров положительно оценил формат «Лайт Индастриал», который активно внедряет Подмосковье. Он отметил также развитие в регионе промышленной ипотеки, создание современных индустриальных парков.

Сейчас в Московской области расположено 69 индустриальных парков и 19 промышленных технопарков, из которых девять Минпромторг России включил в федеральные реестры.

В рамках реализации механизма промышленной ипотеки по итогам 2023 года было заключено 77 кредитных договоров на сумму 11,2 млрд рублей. Это позволило создать более 576 тыс. кв. м. производственных площадей. Подмосковье – лидер по числу выданных льготных кредитов, объёму кредитного портфеля и производственных площадей.

Сегодня в процессе создания – пять индустриальных парков в городских округах Ленинский, Дмитровский, Раменский, Жуковский и Одинцовский. Они возводятся в новом формат «Все включено». Предусмотрены готовые производственные боксы, инженерная и транспортная инфраструктура для бизнеса, комфортные условия проживания для сотрудников. На территории будут расположены профильные колледжи. Эти индустриальные парки дадут работу 35 тысячам человек.

Другой новый проект, который обсудили на встрече – цифровой промышленный коворкинг «Индастриал Сити» в формате «Лайт Индастриал». Это готовое решение для бизнеса под производство или хранение.

В Подмосковье уже запущены три площадки такого формата в индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском, строится четвёртая. Они также появятся в индустриальных парках «Жуковский» и на площадке «Индастриал сити Коледино» в Подольске.

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#андрей воробьёв
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#промышленная ипотека
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В Московской области запустят ещё более 200 инвестиционных проектов
06 июня 2024, 20:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Реализация в Подмосковье инвестиционных проектов, направленных на технологический суверенитет страны, стала главной темой встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва и первого вице-премьера правительства Дениса Мантурова. Глава региона также показал электронные сервисы, разработанные для подмосковного бизнеса.
Встреча состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума. Воробьёв поблагодарил Мантурова и команду Минпромторга за плодотворное сотрудничество.
«Многие проекты, которые были реализованы и реализуются, во многом заслуга Фонда развития промышленности, как федерального, так и регионального. Фармакология, машиностроение и технологические проекты – приоритеты в части импортозамещения, и они локализуются в Подмосковье», – отметил губернатор.
С 2022 года в Подмосковье реализуется более 300 приоритетных проектов боле чем на 280 млрд рублей и с созданием 29 тыс. рабочих мест. Уже запущено более 100 проектов. Это, например, производства вычислительной техники «Ядро ФАБ Дубна», внутрискважинного оборудования «Меттойл» в Сергиевом Посаде, тепличные комплексы «ТК Подмосковье» в Воскресенске и «Луховицкие овощи», лифтостроительный завод в Серпухове.

В этом году планируется реализовать более 80 проектов суммарно на 100 млрд рублей и создать порядка 9 тыс. рабочих мест. Проекты в регионе сопровождаются на всех этапах. Это подбор земельного участка, стройка, приобретение оборудования и запуск производства.

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#санкт-петербург
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#экономика и инвестиции в подмосковье
#денис мантуров
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В Подмосковье построят производство машин и агрегатов для гражданской авиации
06 июня 2024, 19:29

В Московской области запустят производство электрических машин и гидравлических агрегатов для гражданской авиации. Соглашение о строительстве завода на подписали губернатор региона Андрей Воробьёв и гендиректор АО «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» Валерий Шадрин.
«Аэрокосмические системы» – один из лидеров российского авиа- и двигателестроения. Опытно-конструкторское бюро в Дубне многие годы занимается разработкой, интеграцией и модернизацией бортовых систем и агрегатов. В ближайшие три года компания построит в Подмосковье производство электрических машин и гидравлических агрегатов для гражданской авиации», – поделился планами Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Общий объём инвестиций он оценил в 1,5 млрд рублей. На заводе будут работать около 350 человек.

Ранее Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» разработало и поставило на производство детали среднемагистрального самолёта МС-21 и системы для других гражданских российских самолётов.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во время встречи на ПМЭФ 2024 Воробьёв присвоил Шадрину почётное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области».
«Аэрокосмические системы» начали работу в 2010 году. Я горжусь всеми проектами ОКБ, но одним из самых амбициозных считаю участие в программе МС-21. В Московской области мы работаем 33 года. На территории региона у нас трудятся свыше 3,5 тыс. специалистов в 10 компаниях корпорации «Промтех», – сказал Шадрин.
Ранее Воробьёв сообщил, что делегация Московской области подпишет на Петербургском международном экономическом форуме 37 соглашений соглашение на 175 млрд рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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#пмэф
#санкт-петербург
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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#авиация
#экономика
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Набиуллина раскрыла, кто в России берёт ипотеку
Набиуллина: Ипотеку берут оптимисты
06 июня 2024, 19:27

Фото: сайт Центробанка РФ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказала мнение о том, что ипотеку в России традиционно берут оптимисты.
«Кто берет кредиты? Всегда оптимисты», — высказалась Набиуллина в беседе с корреспондентом Газета.ру.

При этом зафиксировано, что число кредитов выросло у людей с низким уровнем дохода, добавила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта (п.п). Отмечалось, что изменение ставок произошло сегодня. Такие меры вызваны ростом доходности облигаций федерального займа на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Изменения не затронут программы с государственной поддержкой, но коснутся базовых ипотечных программ.

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В Подмосковье приступят к строительству трёх индустриальных парков нового формата
06 июня 2024, 18:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в ближайшее время стартует строительство трёх индустриальных парков. Это будут объекты нового формата, заявил на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума губернатор региона Андрей Воробьёв.
«У нас 69 индустриальных парков, и загружены они на 83%. Поэтому мы сейчас начинаем строительство трёх следующих индустриальных парков. Первый из них появится в Ленинском городском округе. Это 100 га. Причём мы ввели новый норматив, новый стандарт строительства индустриального парка. Вы увидите там готовые производственной мощности, коммуникации, подведённые ко всем ста гектарам. Плюс обязательно будет колледж, где предприятия могут готовить специалистов, наших ребят, дать им все необходимые компетенции. Места для проживания будут также обеспечены должным образом», – поделился планами губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
По оценке Воробьёва, новый формат индустриальных парков уже сейчас востребован потенциальными инвесторами.
«В такой комбинации мы уже имеем заметное количество заявок от отечественного бизнеса и от наших зарубежных партнёров на организацию производства, часто высокотехнологично. В частности, один из проектов Росатома будет реализован в Ленинском. Не хочу забегать вперёд, но мы должны подписать соглашение, которое позволит нам заметно продвинуться в микроэлектронике», – отметил глава региона.
Ранее Воробьёв сообщил, что делегация Московской области подпишет на Петербургском международном экономическом форуме 37 соглашений соглашение на 175 млрд рублей.

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#андрей воробьёв
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#экономика
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#индустриальный парк
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В Азербайджане начали работать карты «Мир»
06 июня 2024, 18:26

Фото: iStock/Diy1

В Азербайджане постепенно начинают работать карты российской платёжной системы «Мир». Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин на сессии «Россия – Азербайджан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что карты «Мир» постепенно получают хождение в республике.

В настоящее время уже можно снимать местную валюту манаты с карт «Мир» в банкоматах ВТБ, уточнил Галузин.

В конце апреля этого года торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, заявил, что Иран готовится запустить пилотный проект по приёму карты «Мир». Первое же соглашение по внедрению этой системы в страну было подписано ещё в 2022 году.

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#россия
#мид рф
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Китайский производитель будет выпускать в Подмосковье по 100 тыс. автомобилей в год
06 июня 2024, 18:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Китайский автопроизводитель, который пришёл в индустриальный парк «Есипово» под Солнечногорском, будет ежегодно выпускать до 100 тысяч машин. Об этом на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«В «Есипово» вместо «Мерседеса» у нас пришёл китайский автопроизводитель, который будет выпускать до 100 тысяч автомобилей в год. На эту мощность он будет выходить поэтапно – начнёт с 30-40 тысяч. Мы очень надеемся, что это будет заметная лепта в экономическое развитие страны и нашего любимого Подмосковья», – сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Воробьёва, сроки реализации подписанных соглашений разные.
«Например, китайские коллеги, как правило, строят за год свои предприятия с оборотом от 100 до 300 млн долларов. Работают там от 200 до 300 человек. Это весьма технологичные предприятия. Мы их запустим под Солнечногорском, рассматривается проект в Ленинском городском округе. Уверен, что эти проекты будут реализованы достаточно быстро», – добавил глава региона.
Ранее Воробьёв сообщил, что делегация Московской области подпишет на XXVII Петербургском международном экономическом форуме 37 соглашений соглашение на 175 млрд рублей.

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Губернатор Воробьёв: восемь из 10 подписанных на ПМЭФ соглашений реализуются в срок
06 июня 2024, 17:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Делегация Московской области подпишет на XXVII Петербургском международном экономическом форуме 37 соглашений соглашение на 175 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Мы по-особенному готовимся к питерскому форуму, потому что здесь публично подписываются соглашения. И крайне важно не просто их подписать, но и затем реализовать. Мы подпишем 37 соглашений на 175 млрд рублей. Согласно предыдущей практике, восемь из 10 подписанных соглашений реализуется в срок. Мы очень надеемся, что такой темп сохранится», – сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Воробьёва, на нынешнем форуме планируется подписать различные соглашения с партнёрами из Китая, Белоруссии, Узбекистана, а также с отечественными предприятиями.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024


«У нас большое представительство партнёров из Китая. Всю первую часть дня мы с ними говорили о новых производствах. Это и роботы, и банкоматы. Всё, что связано с контейнерными перевозками, в том числе рефрижераторные контейнеры, будет производиться в Московской области. Мы активно взаимодействуем с нашими друзьями из Узбекистана. Есть белорусское предприятие, которое нас радует, и мы очень надеемся, что вскоре у нас будет построен завод по машинам. Отечественный бизнес также присутствует», – перечислил глава региона.

Ранее сообщалось, что 7 июня на ПМЭФ 2024 станут известны результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России, в котором в прошлые годы Подмосковье входило в топ-3. Также на ПМЭФ состоится пленарное заседание, на котором выступит президент Владимир Путин.

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#соглашения
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