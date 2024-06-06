Подмосковные власти и «Россети» упростят присоединение предприятий к электросетям

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье упростят процесс технического присоединения предприятий к электросетям. Соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума подписали подмосковный Мининвест и ПАО «Россети Московский регион», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Это соглашение позволит значительно упростить процесс технологического присоединения предприятий к электрическим сетям. Стороны возьмут под особый контроль рассмотрение сложных вопросов инвесторов и предпринимателей в сфере технологического присоединения к сетям Подмосковья», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина ЗиновьеваОна напомнила, что в прошлом году министерство и «Россети Московский регион» создали Штаб по техприсоединению на базе ЦУР «Бизнес». В штабе рассматривают самые сложные вопросы, касающиеся согласования сроков присоединения, этапов работ и разработки дорожных карт по подключению.
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Лора Луганская