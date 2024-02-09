Ступинский завод бытовой химии расширил производство

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Ступинский химический завод завершил работы по расширению и ввёл в эксплуатацию ещё три производственные линии — по выпуску гигиенической продукции, косметических средств и линию нанесения этикеток, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в расширение производства Ступинского химического завода составили 586 млн рублей. Благодаря реализации этого инвестиционного проекта общий объём выпуска готовой продукции на предприятии вырос до 175 млн единиц готовой продукции в год», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.Она также добавила, что расширение производства позволило открыть на заводе ещё более 30 вакансий, доступных для жителей округа.
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