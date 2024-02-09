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Ступинский завод бытовой химии расширил производство

09 февраля 2024, 16:59
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Ступинский химический завод завершил работы по расширению и ввёл в эксплуатацию ещё три производственные линии — по выпуску гигиенической продукции, косметических средств и линию нанесения этикеток, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Инвестиции в расширение производства Ступинского химического завода составили 586 млн рублей. Благодаря реализации этого инвестиционного проекта общий объём выпуска готовой продукции на предприятии вырос до 175 млн единиц готовой продукции в год», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она также добавила, что расширение производства позволило открыть на заводе ещё более 30 вакансий, доступных для жителей округа.

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Стало известно, как интервью Путина повлияло на рубль
09 февраля 2024, 17:04

Фото: istockphoto.com/prim91

Инвестстратег Бахтин: Интервью незначительно повлияло на курс валюты
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил о незначительном влиянии интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным на курс рубля.

«Если влияние интервью на курс рубля и было, то совсем незначительным. Так, динамика рубля сейчас почти полностью завязана на торговых потоках, ценах на сырьё и регуляторных механизмах. После ухода нерезидентов геополитический аспект стал заметно слабее влиять на рублевые активы», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Важно и то, по его словам, что в интервью экономические проблемы были затронуты мало.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало прорывом информационной блокады Запада.

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Свыше 180 производителей Подмосковья приняли участие в выставке «Продэкспо»
09 февраля 2024, 16:56

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 180 производителей Подмосковья приняли участие на международной продовольственной выставке. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Выставка проходила с 5 по ​9 февраля в Москве.

«Сегодня с коллегами посетили выставку. Безусловно очень рад видеть наших крупных игроков с разнообразным ассортиментом производимых товаров, но нельзя не отметить малые и средние производственные предприятия, которые также представляют свой продукт на площадке такого уровня. Такие мероприятия дают возможность участникам заключать договоры и соглашения с торговыми сетями, ресторанами, а также поставлять свой продукт в соседние регионы и за рубеж», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

​Кроме этого, в общей сложности ​участниками выставки около 40 стран, которые представляли широкий спектр ​товаров.

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В Ступине построят завод по производству майонезов и соусов
09 февраля 2024, 16:45

Фото: iStock/Stockah

Импортозамещающее производство соусов и майонезов создадут в городском округе Ступино, разрешение на строительство завода компании «ПК «Печагин» выдало Главное управление государственного строительного надзора, сообщает пресс-служба ведомства.
«Площадь объекта составит 15 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит существенно расширить ассортимент продукции и увеличить объемы производства в два с половиной раза», — отмечается в сообщении.
При открытии на заводе будет создано 55 вакансий, в дальнейшем штат планируется расширить до 100 человек, а потом и до 200.

Запустить новые завод планируется в будущем году. Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы.

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В Истре открыли цех по переработке рыбы
09 февраля 2024, 15:27

Фото: Светлана Борщева

Современный рыбоперерабатывающий цех полного цикла открыла компания «Мансуровское карьероуправление» в городском округе Истра, передаёт корреспондент Светлана Борщева.
Первоначально компания занималась производством щебня и песка, но потом расширила свою деятельность за счёт выращивания рыбы в выработанных карьерах. В новом цехе идёт переработка как рыбы, выращенной на предприятии, так и покупной.

«На базе цеха осуществляется разделка рыбы, холодное и горячее копчение, соление, вяление и консервирование», — отмечается в сообщении.
Компанию поздравил с открытием цеха Заместитель главы администрации Истры Станислав Таловеров.

«Ваш многолетний опыт по разведению аквакультуры точно окажет позитивное влияние на городской округ и страну в целом. Разводите рыбу, уже вырастили сто тонн и успешно реализовали в пяти магазинах. Ждём в сетевых на прилавках, в ресторанах», — сказал Таловеров.

Мощность нового производства составляет 3,5 тонны готовой продукции в сутки. Благодаря открытию цеха в округе появилось дополнительно 38 рабочих мест.

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#экономика
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Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по открытию ИП
09 февраля 2024, 13:56

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Бесплатный вебинар для предпринимателей Московской области на тему: «ИП — всё, что нужно знать, чтобы стартовать правильно и без рисков», проведут в среду, 14 февраля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Спикер вебинара — предпринимательница, бухгалтер-практик Алёна Стадник — объяснит, в чём состоят особенности статуса индивидуального предпринимателя, как нанять на работу сотрудника, спланировать расходы и какую систему налогообложения выбрать», — говорится в сообщении.
Для участия в вебинаре нужно заполнить анкету и зарегистрироваться. Регистрация открыта до пяти часов вечера 13 февраля.

Вебинар начнётся в 14:00. Ссылка на него будет заранее отправлена на электронную почту.

Организатором мероприятия является подмосковный центр «Мой бизнес».

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала года зарегистрировали больше 100 социальных предпринимателей
09 февраля 2024, 11:36

Фото: iStock/fizkes

Более ста предприятий малого и среднего бизнеса Московской области был признаны социальными с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Подтверждать статус социального предприятия нужно ежегодно. По итогам первого в этом году заседания межведомственной комиссии социальными предприятиями были признаны 136 субъектов малого и среднего бизнеса, из них 106 подтвердили статус, остальные 30 получили его впервые», — сказала глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что в минувшем году в Московской области было зарегистрировано более тысячи социальных бизнес-проектов.

Статус социального предприятия открывает доступ к ряду поддерживающих грантов, субсидий и льгот, включая компенсацию оплаты аренды и коммунальных платежей, а также помощь в создании сайта и печатной продукции.

Подать заявку на присвоение статуса социального предприятия можно онлайн — через региональный портал госуслуг.

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#предприниматели
#бизнес
#подмосковье
#московская область
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#мсб
#екатерина зиновьева
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В Подмосковье реализуют 80 проектов по импортозамещению
09 февраля 2024, 10:59

Фото: istockphoto /Charnchai

В Московской области в 2024 году планируется реализация более 80 импортозамещающих проектов. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы.
Новые предприятия будут строиться в рамках ​льготной программы «Земля за 1 рубль».

«Мера поддержки уже положительно себя зарекомендовала. С марта 2022 года, когда закон вступил в силу, и до сегодняшнего дня было согласовано предоставление 162 земельных участков площадью более 6 млн квадратных метров 131 заявителю. <…> В 2024 году в Подмосковье планируется реализация более 80 проектов в сфере импортозамещения, почти 50 из которых — строительство новых производств. Инвестиции в эти проекты — 86 млрд рублей. На предприятиях будет создано около 8,5 тысяч рабочих мест», — поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Стоит отметить, что среди планируемых проектов будут производства ​текстильных изделий, бумаги, химических веществ,лекарственных средств и машин.

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#строительство
#инвестиции
#игорь брынцалов
#импортозамещение
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Минфин России готовит реформу налогообложения для угольных компаний
Минфин России повысит налоги на уголь
09 февраля 2024, 10:00

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В рамках планов Министерства финансов России налоги на угольные компании могут заметно увеличиться.
Предполагается установить плоскую надбавку к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 380 рублей за тонну, что приведет к значительному увеличению сборов.

Этот шаг планируется для компенсации убытков, вызванных отменой экспортной пошлины. Введение новой системы налогообложения может означать дополнительные доходы для бюджета в размере 30-35 миллиардов рублей за квартал, сообщает Lenta.ru.

Нововведение вступит в силу с 1 апреля текущего года и продлится до конца 2024 года. Решение вызвано ухудшением условий для экспорта угля, снижением его стоимости и объемов, а также ростом тарифов на его перевозку внутри страны. Введение импортных пошлин в Китае также оказало негативное воздействие на экспорт угля через западные порты. Минфин считает, что угольные компании вносят меньше налогов по сравнению с другими представителями горно-металлургического сектора и планирует уравнять их налоговую нагрузку.

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Подмосковье вновь пошло в число лидеров среди регионов по поддержке экспорта
08 февраля 2024, 22:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области снова включили в число победителей ежегодного рейтинга Центров поддержки экспорта субъектов Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Рейтинг отражает уровень экспортной поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Его ежегодно составляет АО «Российский экспортный центр».

«По итогам 2023 года наш Фонд поддержки ВЭД взял бронзу по числу субъектов МСП, получивших услуги, серебро – по объёму поддержанного экспорта и золото –по количеству компаний, выведенных на экспорт. Число МСП, получивших экспортную поддержку фонда, составило 1585. Это более чем в три раза выше планового показателя», – поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При этом, по её словам, количество компаний, заключивших экспортные контракты при поддержке фонда, превысило 140, что в 1,6 раза выше цели. А объём поддержанного экспорта оказался в 2,6 раза выше целевого показателя.

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