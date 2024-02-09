В Ступине построят завод по производству майонезов и соусов

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Импортозамещающее производство соусов и майонезов создадут в городском округе Ступино, разрешение на строительство завода компании «ПК «Печагин» выдало Главное управление государственного строительного надзора, сообщает пресс-служба ведомства.
«Площадь объекта составит 15 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит существенно расширить ассортимент продукции и увеличить объемы производства в два с половиной раза», — отмечается в сообщении.При открытии на заводе будет создано 55 вакансий, в дальнейшем штат планируется расширить до 100 человек, а потом и до 200.
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Лев Каштанов