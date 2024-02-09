В Подмосковье на земле за 1 рубль появятся более 140 новых предприятий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области на земле за 1 рубль будут работать более 140 новых производственных предприятий. Речь идёт об одноимённой подмосковной программе поддержки развития импортозамещения, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Программой «Земля за 1 рубль» уже воспользовались 138 компаний, которые реализуют на предоставленных участках 142 инвестиционных проекта. Суммарный объём заявленных инвестиций в строительство и запуск новых предприятий – 104,8 млрд рублей. На этих производствах намерены создать 12,5 тысяч рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Почти за два года под реализацию инвестпроектов в аренду по льготной ставке было предоставлено более 160 земельных участков общей площадью порядка 650 га. Об этом рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
«Инвесторами востребованы участки от 1 до 70 га. В основном проекты направлены на импортозамещение в строительной сфере, машиностроении, пищевой и лёгкой промышленности. Всего же законом определено 29 отраслей», – отметила министр.Подать заявку на получение земельного участка по программе «Земля за 1 рубль» могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, готовые создать импортозамещающие производства в Московской области. Сделать это можно на инвестиционной карте Подмосковья.
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Лора Луганская