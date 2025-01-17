Строительная готовность завода домокомплектов в Кашире достигла 10%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Завод по производству бетонных домокомлектов возводят на территории городского округа Кашира, в настоящее время строительная готовность объекта составляет десять процентов. Сдать объект в эксплуатацию планируется летом 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство завода стартовало в июне 2023 года. Сейчас на объекте возводят несущие конструкции производственного и административно-бытового корпусов, а также склада материалов», — говорится в сообщении.На заводе планируется выпускать из лёгкого и тяжёлого бетона сборно-монолитные плиты перекрытия на основе несъемной железобетонной опалубки, несущие сборные вертикальные стеновые панели, а также однослойные и трёхслойные наружные стеновые панели. Всего в год на предприятии будут производить около 240 тыс. квадратных метров жилья.
Читайте также:
В ЖК «Одинцово-1» построили пятиэтажный паркинг на 300 машин
Подмосковные компании получили за год 450 млн рублей субсидий на покупку оборудования
На высокотехнологичных предприятиях ОЭЗ «Дубна» создадут 1 тыс. рабочих мест
Лев Каштанов