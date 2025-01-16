В декабре в Московской области купили более тонны сливочного масла

Жители Подмосковья в декабре приобрели более 1 тыс. тонн сливочного масла производителей из разных регионов России, в том числе из Московской области. В среднем за день реализовывалось 34 тонны этого продукта, сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.