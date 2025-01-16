В декабре в Московской области купили более тонны сливочного масла

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Жители Подмосковья в декабре приобрели более 1 тыс. тонн сливочного масла производителей из разных регионов России, в том числе из Московской области. В среднем за день реализовывалось 34 тонны этого продукта, сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Сливочное масло – источник витаминов и жирных кислот, таких как Омега-3 и Омега-6. Содержащиеся в нём нутриенты необходимы для правильной работы организма, профилактики многих заболеваний, улучшения состояния костей, кожи, волос и ногтей. Ежедневно рекомендуется употреблять от 10 до 20 г, то есть 1-2 чайные ложки этого продукта», – отметили в министерстве.Ведущими подмосковными производствами по этому направлению там назвали «Озерецкий молочный комбинат» и ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» из Дмитровского городского округа, а также ООО «Алтико» из Лобни.
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Лора Луганская