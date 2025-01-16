Подмосковная компания создаёт штаммы заквасочных культур для импортозамещения

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО
Подмосковная компания ООО «Зелёные линии» начала научные исследования по разработке и запуску в производство штаммов замороженных заквасочных культур и ферментных препаратов. Об этом рассказали в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.
Фото: пресс-служба Миниселхозпрода МО
Работа проводится в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», цель которого – независимость российского агропрома в долгосрочной перспективе.
По прогнозам компании, с учётом увеличения производства к концу I квартала этого года объём произведённых заквасочных культур позволит перерабатывать до 35 тыс. тонн молока в день.
ООО «Зелёные линии» – подразделение группы компаний «СОЮЗНАБ», которая представлена на рынке с 1991 года. Она поставляет сырьё и ингредиенты для всех отраслей пищевой промышленности и сельского хозяйства. Завод оснащён современным оборудованием.
Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО
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Работа проводится в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», цель которого – независимость российского агропрома в долгосрочной перспективе.
«ООО «Зелёные линии» производит уникальные лиофилизированные заквасочные культуры на основе собственных технологий. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 15 тыс. тонн молока ежедневно. Кроме того, на предприятии запущена производственная линия «Замороженные закваски» с мощностью переработки до 5 тыс. тонн молока в день», – отметили в министерстве.Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО
По прогнозам компании, с учётом увеличения производства к концу I квартала этого года объём произведённых заквасочных культур позволит перерабатывать до 35 тыс. тонн молока в день.
ООО «Зелёные линии» – подразделение группы компаний «СОЮЗНАБ», которая представлена на рынке с 1991 года. Она поставляет сырьё и ингредиенты для всех отраслей пищевой промышленности и сельского хозяйства. Завод оснащён современным оборудованием.
Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО
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Лора Луганская