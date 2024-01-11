Московский регион возглавил январский рейтинг направлений для отдыха компаниями

Фото: пресс-служба Минкульта МО
После столицы и Подмосковья идут Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ялта, Краснодар, Геленджик, Красная Поляна, Анапа и Кисловодск.
По данным сервиса, в январе популярность бронирований компаниями выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 7% увеличилось и число человек в заявке.
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