Подмосковье второй год подряд возглавило рейтинг регионов по антидопинговой работе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Московская область возглавила рейтинг регионов России, успешно выполнивших все требования антидопингового агентства РУСАДА по итогам 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В рейтинг вошли 89 субъектов Федерации. Вместе с Подмосковьем его первую строчку разделили ещё 23 региона, выполнивших требования антидопингового агентства и добившихся лучших показателей в обеспечении чистого спорта.
Как напомнили в министерстве, Московская область второй год подряд возглавляет рейтинг регионов с лучшими показателями соблюдения антидопинговых требований.
Найти рейтинг за 2023 год и предыдущие периоды можно на сайте антидопингового агентства.
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«В основу рейтинга легли восемь критериев, на основе которых РУСАДА определяло фаворитов. Это, например, утверждение план-графика антидопинговых информационно-образовательных мероприятий на год; наличие ответственного за антидопинговое обеспечение, подтвердившего квалификацию; обновление программ спортивной подготовки; подписание соглашения с РУСАДА о сотрудничестве в противодействии допингу в спорте», – уточнили в пресс-службе.
Найти рейтинг за 2023 год и предыдущие периоды можно на сайте антидопингового агентства.
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Лора Луганская