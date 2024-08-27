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В Дубне будут выпускать импортозамещающие изделия для авиастроения

27 августа 2024, 14:59
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В Подмосковье будут разрабатываться и выпускаться изделия для авиатехники. Компания «ТЕХРЕСУРС» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестпроект предусматривает запуск лабораторно-производственного комплекса в сфере выпуска компонентов для авиастроения. Соглашение о его реализации подписали управляющая компания ОЭЗ, Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и компания «ТЕХРЕСУРС». ​
«Новый резидент инвестирует 300 млн рублей в строительство и запуск лабораторно-производственного комплекса, где будет разрабатывать и выпускать изделия для авиатехники. Первую очередь проекта рассчитывают запустить в конце следующего года, а полностью проект будет реализован в 2026-м. На предприятии создадут более 40 рабочих мест», – поделилась планами зампредседателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


«ТЕХРЕСУРС» работает в авиационной отрасли с 2017 года. Компания изготавливает и поставляет серийную продукцию, составные части для авиационных компонентов летательных аппаратов, в том числе для сервисного и послепродажного обслуживания. На территории ОЭЗ новый резидент среди прочего будет выпускать поводки и щётки стеклоочистителей и деталей фюзеляжа для авиатехники. В авиационных системах защиты от обледенения используют горячий воздух или электрический обогрев. Поэтому элементы системы очистки должны соответствовать особым требованиям. «ТЕХРЕСУРС» обеспечит отечественной рынок качественной продукцией с необходимыми характеристиками.

Предполагается, что продукция компании будет востребована также в космической отрасли, в наземной технике, в том числе военной, на морском, речном и железнодорожным транспорте.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#оэз дубна
#авиация
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#московская область
Для подмосковных самозанятых проведут спецкурс по столярному делу
27 августа 2024, 15:05

Фото: iStock/Mehtap Orgun

Бесплатный спецкурс «Столярное дело» проведут для самозанятых Московской области 30 и 31 августа, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«30 августа в рамках спецкурса состоится тренинг «Токарная обработка». Слушателям расскажут об истории токарного дела, различных направлениях работ по дереву и об инструментах, которые для этого используются. Занятие будет проходить с полудня до 14:30. Затем с 15:00 до 17:30 участников спецкурса ждёт тренинг «Резьба по дереву». Их научат работать с инструментом для резьбы, объяснят логику построения орнамента покажут разные варианты исполнения», — говорится в сообщении.
Во второй день спецкурса — 31 августа — состоится тренинг «Роспись». С 12:00 до 14:00 под руководством художницы миниатюрной живописи Аси Леоновой участники распишут деревянную шкатулку, научатся пользоваться морилкой для дерева, красками и лаком. А с 15:00 до 17:00 основатель Ложкарного клуба Никита Гирнык проведет тренинг по созданию предметов в японской технике «кумико», а также покажет, как вырезать ложку из липовой баклуши.

Для участия в спецкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке. Занятия будут проводиться в Москве по адресу: 1-й Красносельский переулок, дом №9а.

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#самозанятые
#мининвест мо
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#московская область
#подмосковье
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Названа нужная Украине сумма для покрытия бюджета в 2025 году
Шмыгаль: Украине нужно $15 млрд в 2025 году, чтобы покрыть дефицит в бюджете
27 августа 2024, 12:53

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Украине нужно еще 15 миллиардов долларов в 2025 году для покрытия дефицита бюджета, сообщил республиканский премьер Денис Шмыгаль в эфире украинского телемарафона.
«На следующий год есть незакрытая потребность в размере около $15 млрд», — сказал Шмыгаль.
Политик отметил, что украинская сторона хочет решить проблему, получив с российских активов на счетах в странах «Большой семерки» 50 миллиардов долларов.

Союзники киевского режима все чаще говорят о том, что ему нужно активизироваться в поисках источника для самофинансирования. Пакеты помощи Украине выделяются после длительных дискуссий. Украинские власти рассматривают варианты с повышением налогов и акцизов на табак и топливо.

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В Госдуме предложили удвоить МРОТ с 2025 года

Торговые сети могут потерять миллионы на куриных яйцах
#мир
#украина
#бюджет
#деньги
#дефицит
#новости
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Предпринимателям рассказали о сервисах, помогающих выйти на экспорт
27 августа 2024, 11:31

Фото: iStock/Tryaging

Бизнесмены, планирующие реализовывать свои товары на зарубежных рынках, могут получить информационную поддержку на государственной цифровой платформе «Мой экспорт», сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).
«В частности, на платформе функционирует сервис «Барьеры и требования рынка», где собрана информация о таможенных пошлинах в разных странах, а также о различных нетарифных мерах, которые применяются в тех или иных государствах в отношении товаров, поставляемых из России», — говорится в сообщении.
Сервис дорабатывается и совершенствуется, в частности, скоро здесь появится раздел «Сравнение торговых режимов».

На платформе «Мой экспорт» также функционирует сервис «Поиск рынков сбыта», где можно получить аналитические данные по своей продукции и ряд других аналитических отчётов. Кроме того, можно воспользоваться услугой «анализ рынка по стандартным критериям с господдержкой».

Отмечается, что на платформе есть как бесплатная, так и платная аналитика. Её по заказу делают проверенные международные и российские подрядчики.

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#экономика
#экспорт
#цифровизация
#предприниматели
#бизнес
#россия
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В Госдуме предложили удвоить МРОТ с 2025 года
Депутаты Госдумы предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей с 2025 года
27 августа 2024, 09:06

Фото: iStock/Vershinin

Депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда равен 19 242 руб. в месяц. По мнению авторов законопроекта, низкий уровень МРОТ приводит к значительному разделению доходов, а также не стимулирует работодателей вводить справедливые системы оплаты труда, что, в свою очередь, способствует сдерживанию роста производительности и ВВП государства.

Уточняется, что сотрудника, который получает зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя считать работающим бедным, однако выжить на предоставляемую сумму можно только с помощью кредитов. Предлагаемое увеличение МРОТ в следующем году составит 10 758 руб. по сравнению с уровнем этого года.

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Торговые сети могут потерять миллионы на куриных яйцах
Производители предложили ограничить наценку торговых сетей на яйца
27 августа 2024, 06:11

Фото: istock/Михаил Руденко

Производители куриных яиц выступили с предложением ограничить торговую наценку на этот товар первой необходимости до 10% и исключить возможность торговых сетей взимать бонусы за реализованную продукцию.
Об этом сообщили в Росптицесоюзе, который ранее направил соответствующее предложение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Сейчас рынок птицеводческой продукции стабилизировался по сравнению с 2023 годом, когда куриное яйцо стало самым подорожавшим продуктом в России. По данным Росстата, производство куриных яиц в июле 2024 года увеличилось на 4,5% по сравнению с январем, достигнув 2,3 миллиарда штук. Однако торговая наценка на яйца за первые семь месяцев 2024 года превысила 20%, а в июле — 25,9%, местами доходя до 30-35%.

ФАС уже провела проверки крупных торговых сетей, таких как «Перекресток», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», METRO и «Ашан», чтобы разобраться в причинах высоких цен на яйца.

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#яйца
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Общественник Пищальников объяснил резкий рост доходов россиян
26 августа 2024, 20:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил, что доходы групп россиян резко выросли благодаря в том числе дефициту трудовых ресурсов.
«В моменте рост доходов идёт у всех групп населения – это связано с дефицитом трудовых ресурсов. В последние 15 лет выбытие трудоспособного населения в экономике составляло от 900 до 300 тыс. человек в месяц. У богатых людей растут доходы, потому что нет ни одной причины сегодня, чтобы забирать деньги из банка и инвестировать в реальный сектор экономики. Идет явный перекос денег из промышленного сектора в банковский», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Пищальников.

При этом он спрогнозировал провал в доходах населения в будущем.

Ранее директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая заявляла, что доходы россиян увеличатся на 3-5% в течение 2024-2025 годов из-за дефицита кадров.

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#россия
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Резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в свои проекты 200 млрд рублей
26 августа 2024, 16:25

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Суммарный объём инвестиций, вложенных резидентами особых экономических зон Подмосковья, достиг примерно 200 млрд рублей.
Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня резидентами пяти работающих в Московской области особых экономических зон являются 213 компаний. Общий объём заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию проектов составляет 210 млрд рублей. Фактический объем инвестиций, которые уже были осуществлены резидентами ОЭЗ, превышает 196 млрд рублей», – рассказала Зиновьева.
Она добавила, что в подмосковных ОЭЗ создано свыше 13 тыс. рабочих мест, а после запуска всех проектов действующих резидентов на полную мощность планируют, что их будет не менее 18 тыс.

В Московской области работают пять площадок с особым экономическим режимом. Это ОЭЗ «Дубна», «Исток» (Фрязино), «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха» (Домодедово). Для резидентов ОЭЗ действует специальный режим, обеспечивающий налоговые льготы.

Подобрать объект под инвестпроект на территории ОЭЗ можно на инвестиционной карте Московской области.

Сейчас на карте в ОЭЗ Подмосковья доступно 90 земельных участков.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
#оэз
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Спецкурс по фотографии для самозанятых в Подмосковье прошли 40 человек
26 августа 2024, 16:00

Фото: iStock/Rasulovs

Спецкурс для самозанятых «Искусство фотографии» провели для самозанятых Московской области, слушателями курса стали 40 человек, учёбу организовал региональный центр «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Преподавателями были фотограф Сергей Андреев и бизнес-консультант, фэшн-эксперт Антон Копылов. Мастер-классы в рамках спецкурса были посвящены фотосъемке товаров для социальных сетей. Особое внимание в процессе обучения уделялось предметной съёмке и составлению портфолио», — говорится в сообщении.
Слушатели отметили высокую информативность курса и большой объём практических знаний и навыков, который они получили на мастер-классах.

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#курс
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#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
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В России наблюдается резкий рост спроса на одну из профессий
Спрос на дизайнеров с начала года в России вырос почти на 20%
26 августа 2024, 11:26

Фото: istockphoto/gpointstudio

С начала 2024 года в России наблюдается заметный рост спроса на дизайнеров: количество вакансий увеличилось на 19%, а средние зарплаты выросли на 21%. Этот рост превышает общий прирост доходов по стране, который составил 19%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование DNA Team и HeadHunter.
Самыми высокооплачиваемыми специалистами стали продуктовые дизайнеры со средней зарплатой в 150 000 рублей в месяц. На втором месте находятся UX/UI-дизайнеры, зарабатывающие около 110 000 рублей, а следом идут дизайнеры интерфейсов, арт-директоры и дизайнеры игр, которые получают по 100 000 рублей.

Интересно отметить, что зарплата дизайнеров печатной продукции возросла на 44%, несмотря на снижение спроса. Это связано с тем, что многие специалисты покидают сферу полиграфии из-за цифровизации, а компании стараются удержать оставшихся сотрудников, но полиграфические дизайнеры остаются одними из самых низкооплачиваемых специалистов с зарплатой около 65 000 рублей в месяц.

Наиболее конкурентная обстановка наблюдается среди гейм-дизайнеров, где на одну вакансию приходится 10,4 резюме. В то же время, среди дизайнеров полиграфии и продуктовых дизайнеров конкуренция значительно ниже.

В настоящее время наиболее перспективными профессиями в России являются IT-специалисты, такие как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности в связи с дефицитом кадров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Названа достойная зарплата у россиян
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