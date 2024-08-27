В Дубне будут выпускать импортозамещающие изделия для авиастроения

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье будут разрабатываться и выпускаться изделия для авиатехники. Компания «ТЕХРЕСУРС» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестпроект предусматривает запуск лабораторно-производственного комплекса в сфере выпуска компонентов для авиастроения. Соглашение о его реализации подписали управляющая компания ОЭЗ, Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и компания «ТЕХРЕСУРС».
«ТЕХРЕСУРС» работает в авиационной отрасли с 2017 года. Компания изготавливает и поставляет серийную продукцию, составные части для авиационных компонентов летательных аппаратов, в том числе для сервисного и послепродажного обслуживания. На территории ОЭЗ новый резидент среди прочего будет выпускать поводки и щётки стеклоочистителей и деталей фюзеляжа для авиатехники. В авиационных системах защиты от обледенения используют горячий воздух или электрический обогрев. Поэтому элементы системы очистки должны соответствовать особым требованиям. «ТЕХРЕСУРС» обеспечит отечественной рынок качественной продукцией с необходимыми характеристиками.
Предполагается, что продукция компании будет востребована также в космической отрасли, в наземной технике, в том числе военной, на морском, речном и железнодорожным транспорте.
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«Новый резидент инвестирует 300 млн рублей в строительство и запуск лабораторно-производственного комплекса, где будет разрабатывать и выпускать изделия для авиатехники. Первую очередь проекта рассчитывают запустить в конце следующего года, а полностью проект будет реализован в 2026-м. На предприятии создадут более 40 рабочих мест», – поделилась планами зампредседателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«ТЕХРЕСУРС» работает в авиационной отрасли с 2017 года. Компания изготавливает и поставляет серийную продукцию, составные части для авиационных компонентов летательных аппаратов, в том числе для сервисного и послепродажного обслуживания. На территории ОЭЗ новый резидент среди прочего будет выпускать поводки и щётки стеклоочистителей и деталей фюзеляжа для авиатехники. В авиационных системах защиты от обледенения используют горячий воздух или электрический обогрев. Поэтому элементы системы очистки должны соответствовать особым требованиям. «ТЕХРЕСУРС» обеспечит отечественной рынок качественной продукцией с необходимыми характеристиками.
Предполагается, что продукция компании будет востребована также в космической отрасли, в наземной технике, в том числе военной, на морском, речном и железнодорожным транспорте.
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Лора Луганская