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В Подмосковье разработали систему для управления светодиодным освещением

02 мая 2024, 15:04
Фото: пресс-служба министерство инвестиций Московской области

Фото: пресс-служба министерство инвестиций Московской области

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Подмосковный производитель источников питания разработал систему для управления светодиодным освещением. Об этом сообщила пресс-служба министерство инвестиций Московской области.
Компания «Трион» — производитель первых в России цифровых источников питания для светодиодного освещения.

«На предприятии в Сергиевом Посаде производятся специально разработанные модели источников питания, в которых доля значимых компонентов — отечественного производства. Это не сборка ввезенных готовых элементов, а полный цикл производства. Уникальность продуктов заключается в их универсальности и простоте замены аналогичных изделий зарубежных производителей, а значит независимости в развитии отечественного умного уличного освещения и промышленных объектов»,- поделилась управляющий партнер компании «Трион» Татьяна Тришина.



Стоит отметить, что новая система может применяться ​на различных объектах, благодаря которой создается комфортное освещение.

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#производство
Экономист Шедько раскрыл, когда в России произойдёт снижение цен
Экономист Шедько спрогнозировал снижение цен в России в сентябре
02 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/Mongkol Onnuan

Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько заявил, что устойчивое снижение инфляции, а за ней и цен, будет наблюдаться уже в сентябре.
«Темпы роста цен уже начали свое снижение. В марте 2024 года потребительские цены выросли на 0,39% (в феврале — на 0,68%). Вместе с тем на такое снижение повлияло значительное повышение цен осенью 2023 года – зимой 2024 года», — пояснил в беседе с Газета.ру Шедько.

Специалист добавил, что сдерживанию инфляции способствует и высокая ключевая ставка ЦБ, которая сейчас составляет 16%.

Ранее эксперт «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова заявила, что в России вырастут тарифы за коммунальные услуги, что произойдет на фоне плановой индексации, которая начнётся с 1 июля 2024 года.

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#цб
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Цены на «вторичку» в Москве в апреле снизились впервые с 2022 года
02 мая 2024, 15:49

Фото: iStock/PRImageFactory

Цены на вторичное жильё в Москве в апреле снизились впервые с конца 2022 года на 0,2%.
Отмечается, что цена квадратного метра такого жилья в столице достигла 271 690 рублей.

«Цены на вторичное жилье в Московском регионе с начала 2024 года топчутся на месте, а спрос продолжает перетекать за МКАД из-за заградительных ипотечных ставок. Но если зимой стоимость метра показывала символический плюс из-за дефицита ликвидного предложения, то с началом весны цены смотрят вниз», — поделился в беседе с «Известиями» руководитель аналитического центра в сфере недвижимости Олег Репченко.

Специалист объяснил это ценовой динамикой в «старой» Москве, которая в апреле показала минус.

А директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича заявил, что повышение МРОТ до 30 тыс. рублей не будет стремительным и может произойти лишь к 2028 году.

«Минимальная оплата труда составляет 19 200 рублей, что обычно получают сотрудники, которые не обладают высокой квалификацией и выполняют простую работу. Если резко поднять их зарплату до 30 тыс. рублей, то более производительные сотрудники потребуют повышения в тех же пропорциях. Увеличение МРОТ произведёт волновой эффект и запустит повышение всех занятых», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Остапкович.

Ранее прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы от Минэкономразвития показал, что средние среднемесячные зарплаты граждан к 2027 году будут превышать 100 тыс. рублей.

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#жильё
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#цена
#москва
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В Дмитрове завершают строительство нового цеха по выпуску ветеринарных препаратов
02 мая 2024, 15:05

Фото: Евгений Рой

Строительство нового цеха ведётся на заводе по производству ветеринарных лекарственных препаратов и кормовых добавок в рабочем посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа, оборудование для производства уже поступило, передаёт корреспондент Евгений Рой.
Завод является важным импортозамещающим предприятием, поэтому его владелец Павел Сергиенко рассчитывает при расширении производства на помощь властей — чтобы максимально оперативно начать выпуск продукции.

«Нам очень нужна финансовая поддержка от региональных властей в виде субсидий и кредитов, а также в подаче дополнительных энергомощностей», — пояснил Сергиенко.
В настоящее время на предприятии выпускают 37 наименований ветеринарных лекарств. Новый цех позволит не только увеличить объёмы производства, но и приступить к изготовлению новых видов препаратов.

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#дмитровский городской округ
#цех
#завод
#производство
#экономика
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Суд не признал недействительным договор купли-продажи акций АО «Киви»
Суд отказал АСВ в признании недействительным договора купли-продажи «Киви»
02 мая 2024, 14:53

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в признании недействительным договора купли-продажи акций АО «Киви» гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и договора залога и обременения акций, следует из картотеки арбитражных дел.
В результате рассмотрения дела суд полностью отказал в иске. В настоящее время другие подробности заседания не приводятся.

Между тем, международная компания Qiwi plc сообщила, что не считает разумной отмену сделки по продаже активов.

Месяцем ранее, 2 апреля, Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять ходатайство временной администрации Киви-банка в лице Агентства по страхованию вкладов о принятии обеспечительных мер в виде ареста акций акционерного общества, принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited.

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#продажа
#сделки
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Подмосковные компании приняли участие в крупной ярмарке в Китае
02 мая 2024, 14:25

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Шесть компаний из Подмосковья участвуют в крупной ярмарке в Гуанчжоу. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) — самая крупная в Китае торговая выставка, главная витрина китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре «Пачжоу».

«Участниками ярмарки стали производитель мороженого и молочной продукции ООО «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска, ЛВЗ Долгопрудный и ЛВЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО «Фуд Тим» из Дмитрова, компания ООО «Смарт» из Долгопрудного, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО «Щелковский МПК», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что в рамках ярмарки компании провели ряд встреч с потенциальными бизнес-партнерами.

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#компании
#ярмарки
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В Дубне начали производить импортозамещающие запчасти для буровых установок
02 мая 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В особой экономической зоне «Дубна» начали выпускать запчасти для буровых установок. Импортозамещающим производством займётся резидент ОЭЗ – компания «Альфа Инжиниринг», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания разрабатывает и производит на территории ОЭЗ «Дубна» компоненты тормозных систем, их составных частей и комплектующих. «Теперь на предприятии запущено серийное производство тормозного суппорта для буровых установок, которое станет аналогом импортной продукции. Инвестиции в проект составили 50 млн рублей. В результате реализации инвестпроекта создано порядка 30 рабочих мест», – отметила Зиновьева.
«Альфа Инжиниринг» планирует развивать импортозамещающее направление в машиностроении и разработать ещё несколько моделей тормозных механизмов для спецтехники. Они должны стать аналогами импортных образцов.

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#екатерина зиновьева
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#инвестиции
#экономика
#импортозамещение
#оэз «дубна»
#подмосковье
#московская область
#производство
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Стало известно, как возвращение релокантов в Россию отразилось на экономике страны
Bloomberg: возвращение релокантов в Россию способствует росту ВВП страны
02 мая 2024, 14:07

Фото: iStock/Prostock-Studio

Возвращение уехавших после начала спецоперации граждан РФ ускоряет рост российской экономики. Об этом информирует агентство Bloomberg.
Уточняется, что экономическая активность релокантов добавила от одной пятой до одной трети к 3,6% годового экономического роста в прошлом году. Вернувшиеся в Россию работники составляют 0,3 процентного пункта от общего количества занятых в экономике, что мало влияет на облегчение острой нехватки рабочей силы на российском рынке труда.

По оценкам агентства, вернувшиеся россияне помогают стране пережить санкции и добиться положительных экономических показателей.

Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Экономика страны выросла на 3,6 процентного пункта, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%.

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#россия
#экономика
#санкции
#страны
#россияне
#работники
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Казахстан ратифицировал протокол о продлении поставок нефти из России в Китай
02 мая 2024, 12:28

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с РФ в области транспортировки российской нефти через территорию страны в Китай. Об этом пишет ТАСС.
Согласно ратифицированному протоколу, Казахстан будет облагать услуги по транспортировке нефти «по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке». Уточняется, что транзит запланирован в объеме десяти миллионов тонн ежегодно.

Поправки в утвержденное соглашение предполагают включение второго участка маршрута «Туймазы — Омск — Новосибирск-2». Отмечается, что ожидаемая прибыль казахстанской стороны за указанный период превысит показатель 1,7 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа текущего года.

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#нефть
#россия
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#казахстан
#договор
#соглашение
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Россиянам пообещали зарплаты по 100 тысяч рублей через несколько лет
Прогноз Минэкономразвития: зарплаты россиян превысят ₽100 тысяч к 2027 году
02 мая 2024, 04:55

Фото: istock / Vershinin

Средние среднемесячные зарплаты граждан к 2027 году будут превышать 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы от Минэкономразвития, пишут «Ведомости».
Согласно базовому варианту прогноза министерства, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тысяч ( 13,6%) рублей по сравнению с прошлым годом и станут около к 84 тысяч рублей.

«Но затем темп роста начнет замедляться. В 2025 г. показатель достигнет 90 000 руб. ( 8,4%), а в 2026 г. – 97 039 руб. ( 7%), следует из прогноза. В конце прогнозного периода, в 2027 г., зарплата достигнет 103 403 руб. (6,6%)», — указано в материале.
Стоит отметить, что преодоление показателя в 100 тысяч предполагают как положительный, так и негативный варианты прогноза.

Ранее был назван топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#зарплаты
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