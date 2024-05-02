В Подмосковье разработали систему для управления светодиодным освещением

Фото: пресс-служба министерство инвестиций Московской области
Подмосковный производитель источников питания разработал систему для управления светодиодным освещением. Об этом сообщила пресс-служба министерство инвестиций Московской области.
Компания «Трион» — производитель первых в России цифровых источников питания для светодиодного освещения.
Стоит отметить, что новая система может применяться на различных объектах, благодаря которой создается комфортное освещение.
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«На предприятии в Сергиевом Посаде производятся специально разработанные модели источников питания, в которых доля значимых компонентов — отечественного производства. Это не сборка ввезенных готовых элементов, а полный цикл производства. Уникальность продуктов заключается в их универсальности и простоте замены аналогичных изделий зарубежных производителей, а значит независимости в развитии отечественного умного уличного освещения и промышленных объектов»,- поделилась управляющий партнер компании «Трион» Татьяна Тришина.
Стоит отметить, что новая система может применяться на различных объектах, благодаря которой создается комфортное освещение.
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Мира Полтева