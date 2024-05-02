В Дубне начали производить импортозамещающие запчасти для буровых установок

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В особой экономической зоне «Дубна» начали выпускать запчасти для буровых установок. Импортозамещающим производством займётся резидент ОЭЗ – компания «Альфа Инжиниринг», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания разрабатывает и производит на территории ОЭЗ «Дубна» компоненты тормозных систем, их составных частей и комплектующих. «Теперь на предприятии запущено серийное производство тормозного суппорта для буровых установок, которое станет аналогом импортной продукции. Инвестиции в проект составили 50 млн рублей. В результате реализации инвестпроекта создано порядка 30 рабочих мест», – отметила Зиновьева.«Альфа Инжиниринг» планирует развивать импортозамещающее направление в машиностроении и разработать ещё несколько моделей тормозных механизмов для спецтехники. Они должны стать аналогами импортных образцов.
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Лора Луганская