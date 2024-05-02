Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Дубне начали производить импортозамещающие запчасти для буровых установок

В Дубне начали производить импортозамещающие запчасти для буровых установок

02 мая 2024, 14:23
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Оригинал
В особой экономической зоне «Дубна» начали выпускать запчасти для буровых установок. Импортозамещающим производством займётся резидент ОЭЗ – компания «Альфа Инжиниринг», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Компания разрабатывает и производит на территории ОЭЗ «Дубна» компоненты тормозных систем, их составных частей и комплектующих. «Теперь на предприятии запущено серийное производство тормозного суппорта для буровых установок, которое станет аналогом импортной продукции. Инвестиции в проект составили 50 млн рублей. В результате реализации инвестпроекта создано порядка 30 рабочих мест», – отметила Зиновьева.
«Альфа Инжиниринг» планирует развивать импортозамещающее направление в машиностроении и разработать ещё несколько моделей тормозных механизмов для спецтехники. Они должны стать аналогами импортных образцов.

Читайте также:

Стало известно, как возвращение релокантов в Россию отразилось на экономике страны

Казахстан ратифицировал протокол о продлении поставок нефти из России в Китай

Россиянам пообещали зарплаты по 100 тысяч рублей через несколько лет
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика
#импортозамещение
#оэз «дубна»
#подмосковье
#московская область
#производство
Подмосковные компании приняли участие в крупной ярмарке в Китае
02 мая 2024, 14:25

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Шесть компаний из Подмосковья участвуют в крупной ярмарке в Гуанчжоу. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) — самая крупная в Китае торговая выставка, главная витрина китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре «Пачжоу».

«Участниками ярмарки стали производитель мороженого и молочной продукции ООО «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска, ЛВЗ Долгопрудный и ЛВЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО «Фуд Тим» из Дмитрова, компания ООО «Смарт» из Долгопрудного, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО «Щелковский МПК», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что в рамках ярмарки компании провели ряд встреч с потенциальными бизнес-партнерами.

Читайте также:

Россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая

Подмосковье, Китай и Казахстан приступили к строительству транспортно-логистического хаба «Селятино»

На новом заводе по производству этикеток в Солнечногорске создадут более 150 рабочих мест
#щёлково
#выставка
#ярмарка
#бизнес
#долгопрудный
#компании
#ярмарки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как возвращение релокантов в Россию отразилось на экономике страны
Bloomberg: возвращение релокантов в Россию способствует росту ВВП страны
02 мая 2024, 14:07

Фото: iStock/Prostock-Studio

Возвращение уехавших после начала спецоперации граждан РФ ускоряет рост российской экономики. Об этом информирует агентство Bloomberg.
Уточняется, что экономическая активность релокантов добавила от одной пятой до одной трети к 3,6% годового экономического роста в прошлом году. Вернувшиеся в Россию работники составляют 0,3 процентного пункта от общего количества занятых в экономике, что мало влияет на облегчение острой нехватки рабочей силы на российском рынке труда.

По оценкам агентства, вернувшиеся россияне помогают стране пережить санкции и добиться положительных экономических показателей.

Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Экономика страны выросла на 3,6 процентного пункта, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%.

Читайте также:

Все больше россиян, покинувших страну, хотят вернуться на родину, заявил Путин

Казахстан ратифицировал протокол о продлении поставок нефти из России в Китай

Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20
#россия
#экономика
#санкции
#страны
#россияне
#работники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Казахстан ратифицировал протокол о продлении поставок нефти из России в Китай
02 мая 2024, 12:28

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с РФ в области транспортировки российской нефти через территорию страны в Китай. Об этом пишет ТАСС.
Согласно ратифицированному протоколу, Казахстан будет облагать услуги по транспортировке нефти «по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке». Уточняется, что транзит запланирован в объеме десяти миллионов тонн ежегодно.

Поправки в утвержденное соглашение предполагают включение второго участка маршрута «Туймазы — Омск — Новосибирск-2». Отмечается, что ожидаемая прибыль казахстанской стороны за указанный период превысит показатель 1,7 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа текущего года.

Читайте также:

Россия стала самым крупным экспортёром нефти в Китай

Финразведка стала активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета

Правительство отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
#нефть
#россия
#китай
#казахстан
#договор
#соглашение
#правительство
#экспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам пообещали зарплаты по 100 тысяч рублей через несколько лет
Прогноз Минэкономразвития: зарплаты россиян превысят ₽100 тысяч к 2027 году
02 мая 2024, 04:55

Фото: istock / Vershinin

Средние среднемесячные зарплаты граждан к 2027 году будут превышать 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы от Минэкономразвития, пишут «Ведомости».
Согласно базовому варианту прогноза министерства, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тысяч ( 13,6%) рублей по сравнению с прошлым годом и станут около к 84 тысяч рублей.

«Но затем темп роста начнет замедляться. В 2025 г. показатель достигнет 90 000 руб. ( 8,4%), а в 2026 г. – 97 039 руб. ( 7%), следует из прогноза. В конце прогнозного периода, в 2027 г., зарплата достигнет 103 403 руб. (6,6%)», — указано в материале.
Стоит отметить, что преодоление показателя в 100 тысяч предполагают как положительный, так и негативный варианты прогноза.

Ранее был назван топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

США разрешили транзакции по энергоносителям с крупнейшими банками России

Россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая

Раскрыта максимальная выплата женщинам во время беременности и после родов

#зарплата
#прогноз
#зарплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США расширили список антироссийских санкций
США ввели антироссийские санкции против десятков физлиц и организаций
01 мая 2024, 20:41

Фото: istock / donfiore

В среду Министерство Финансов США опубликовало обновленный список антироссийских санкций, касающихся множества физических лиц и организаций, передает РИА Новости.
Согласно сообщению ведомства, в этот список включены десятки лиц, которых Вашингтон подозревает в связях с российским военно-промышленным комплексом и связанными с ним компаниями.

Среди них граждане России, Азербайджана и Белоруссии. Санкции также затронули ряд предприятий, таких как автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод «Протон» по производству электроники, казанский завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», Ярославский моторный завод и другие.

Кроме того, санкции распространены на войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства Обороны Российской Федерации.

Читайте также:

В Британии признали, что антироссийские санкции не работают

Трамп введет санкции против стран-членов БРИКС, уходящих от доллара

Франция предложила ЕС ввести новые санкции против России
#санкции
#завод
#компании
#ес
#урал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Страховщики пожаловались на рост теневых перевозок из-за цен на российскую нефть
01 мая 2024, 07:47

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Ограничение цен на российскую нефть, введённое странами G7, привело к значительному увеличению теневого рынка морских перевозок этого сырья. Об этом сообщили представители международного клуба страховщиков International Group of P&I Clubs, базирующегося в Лондоне.
Заявление организации накануне, 30 апреля, было представлено на парламентских слушаниях в Великобритании, сообщает РИА Новости. Страховщики полагают, что рост рынка теневых перевозок напрямую связан с введением санкционного режима, налагающего жёсткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7. В то же время, он предоставляет значительную свободу действий вне этих рамок.

По мнению представителей клуба, ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым по мере того, как всё больше судов вовлекаются в теневую торговлю. По оценке International Group of P&I Clubs, международный клуб из-за ограничения цен покинули уже около 800 танкеров.

Читайте также:

Госдеп США: G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть

Минфин США подверг санкциям перевозившие российскую нефть танкеры

Politico: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть провалился
#нефть
#клуб
#рост
#ограничения
#заявление
#новости
#цена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, где больше всего вырастут тарифы ЖКХ
Эксперт Блинкова: тарифы ЖКХ вырастут на фоне плановой индексации
01 мая 2024, 06:18

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В России вырастут тарифы за коммунальные услуги. Это произойдет на фоне плановой индексации, которая начнется с 1 июля 2024 года. Об этом рассказала эксперт «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова в беседе с РИА Новости.
Самый низкий индекс по России установлен для Хакасии, самый высокий – для Забайкальского края. В Москве индексация тарифов проведут в пределах 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%

В ноябре 2023 года правительством были утверждены индексы изменения размера платы за коммунальные услуги по субъектам страны на 2024 год, а также допустимые отклонения. Плановое повышение тарифов начнется с 1 июля 2024 года, последнее увеличение было в декабре 2022 года.

Эксперт отметила, что разброс индексации тарифов будет варьироваться от 4 до 15 процентов в 2024 году. Помимо этого, Блинкова добавила, что индексы регулируют только плату за ЖКХ, не касаясь тарифов на содержание и ремонт жилья. Решения об изменении этих плат принимают региональные власти или жители.

Ранее были названы категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

США разрешили транзакции по энергоносителям с крупнейшими банками России

Россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая

Раскрыта максимальная выплата женщинам во время беременности и после родов

#услуги
#индекс
#тарифы
#индексация
#новости
#жкх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперты предположили, что будет с ценами на АЗС этим летом
Опрошенные «РГ» аналитики: цены на АЗС продолжат расти и догонят инфляцию
01 мая 2024, 05:35

Фото: istock / Svetlana Verbitskaya

Росстат с середины марта фиксирует рост розничных цен на бензин и дизельное топливо. Изначально он был небольшой — 1-3 копейки к литру за неделю, но уже в апреле темпы начали ускоряться.
По предположению аналитиков группы «Деловой Профиль», опрошенных «Российской газетой», цены на АЗС продолжат расти, но серьезного подорожания не ожидается. Максимум, они догонят среднюю инфляцию.

Аналитики пояснили, что темпы роста цен на бензин и ДТП пока сильно отстают от инфляции, которая по результатам первого квартала составила 2,3%. Летом цены будут расти и, вероятнее всего, догонят инфляцию.

Специалисты отмечают, что рост цен продолжается уже шестую неделю. Причем неравномерно, в отдельных регионах РФ они даже снижаются. Такой разброс говорит о том, что ряд компаний не желает расставаться с запасами нефтепродуктов, придерживая их до момента, когда цена станет более выгодной для продажи.

Ранее россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

США разрешили транзакции по энергоносителям с крупнейшими банками России

Россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая

Раскрыта максимальная выплата женщинам во время беременности и после родов

#азс
#бензин
#топливо
#цены
#специалисты
#рост
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии
30 апреля 2024, 12:36

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В России утверждены категории граждан, которые смогут платить за жилищно-коммунальные услуги без комиссии.
Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Изменения вступят в силу с 1 июля. Граждане смогут оплачивать ЖКУ и пени без комиссии банков.

Как говорится в документе, размещённом на сайте кабмина, речь идёт о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий и членах семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ.

Незадолго до этого правительство РФ поддержало идею рабочей группы по спецоперации. Предлагается изменить процедуру начислений за жилищно-коммунальные услуги для участников СВО.

Читайте также:

Совет депутатов Наро-Фоминского округа одобрил выделение дополнительных средств на ЖКХ

Антитеррористическую защищённость объектов ЖКХ проверили в Орехово-Зуеве

Силовики задержали замминистра ЖКХ Белгородской области Новикову за взятку
#жкх
#оплата
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф