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Подмосковье занимает первое место в России по числу производств детских товаров

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В индустрии детских товаров в Подмосковье работают более 150 промышленных предприятий. По этому показателю регион занимает первое место в России, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Развитие индустрии детских товаров в Московкой области обсудили на координационном совете по промышленности.
«Индустрия детских товаров – важная часть экономики региона. В этой сфере работают около 150 промышленных компаний – больше, чем в любом другом регионе страны. В ней заняты свыше 10 тыс. человек. Область занимает второе место в России по объему экспорта детских и спортивных товаров. По сравнению с прошлым годом в Подмосковье экспорт такой продукции увеличился втрое», – сказала Екатерина Зиновьева.


Она добавила, что в регионе активно развивают этот сектор, предоставляя меры поддержки для разных проектов. Так, для реализации новых инвестпроектов в регионе работает программа «Земля за 1 рубль», облегчающая строительство нового производства.

Крупные предприятия могут стать участниками нацпроекта «Производительность труда», получить субсидии для компенсации затрат на модернизацию и лизинг оборудования. Для МСП, работающих в индустрии детских товаров, тоже имеются программы господдержки. Например, субсидия при выходе на «Маркетплейсы» позволяет предприятиям компенсировать затраты на реализацию продукции через интернет-магазины.

Кроме того, социальным предприятиям в Московской области доступны гранты на компенсацию затрат на ведение деятельности. Помимо этого, доступны льготное кредитование, микрозаймы, гарантийная поддержка и многое другое. Подробнее о мерах поддержки в Московской области можно узнать на региональном инвестпортале.

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В Подмосковье реализуют 10 инвестпроектов по производству детских товаров
13 декабря 2024, 20:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области с 2022 года было заявлено 10 инвестпроектов индустрии детских товаров. Об этом зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила на заседании Координационного совета по промышленности «О задачах по развитию производства детских товаров в России до 2030 года».
«В 2022 году почти вся индустрия детских товаров была отнесена к сфере импортозамещения. Это стало стимулом для активной инвестиционной деятельности. В Подмосковье за этот период было заявлено к реализации 10 инвестпроектов индустрии детских товаров. Суммарный объем инвестиций превышает 19 млрд рублей. Часть предприятий уже выпускают продукцию, другие проекты ещё в стадии реализации», – сказала Зиновьева.
Она отметила, что проекты реализуются в самых разных направлениях – это детское питание, игрушки и многое другое.

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#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#дети
#производство
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Некоторые терминалы с 1 января могут перестать принимать карты Visa и MasterCard
13 декабря 2024, 19:54

Фото: iStock/2Ban

С 1 января 2025 года некоторые терминалы могут перестать принимать карты платежных систем MasterCard и Visa. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уведомления некоторым клиентам Т-Банка.
В уведомлениях для пользователей банка сообщается, что с онлайн-платежами проблем возникнуть не должно. При этом финансовая организация рекомендует использовать карту платежной системы «Мир» для стабильной оплаты и иных операций.

Напомним, Visa и Mastercard ограничили работу в РФ весной 2022 года по причине ситуации вокруг Украины. В то же время карты этих платежных систем всех российских банков продолжили работать в стране.

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Эксперт Якубович: отказ Европы от газа из России приведет к дефициту и росту цен
13 декабря 2024, 18:18

Фото: iStock/NiseriN

Отказ Европы от поставок российского газа приведет к дефициту и росту цен. Об этом заявил ведущий эксперт института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович. По его словам, угрозы со стороны европейцев больше похожи на политические заявления, чем на реальные планы.
«Дэн Йоргенсен назначен на пост евро комиссара не так давно, и должен показать себя. Поэтому и делает очередные громкие заявления и даёт обещания избавиться от зависимости от российского газа. Но насколько его слова будут совпадать с реальностью, покажет время. Пока они представляются больше похожими на попытки высечь самим себя как унтер-офицерская вдова», — пояснил эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Якубович подчеркнул, что компенсировать поставки энергоресурсов за счет альтернативных источник вряд ли представляется возможным, так поставки СПГ ставят Европу в сильную зависимость от США, а атомная энергетика пребывает в забвении.

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В Подмосковье обсудили развитие производства детских товаров в России
13 декабря 2024, 15:24

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга РФ, посвящённое развитию производства детских товаров в стране до 2030 года, состоялось на площадке Дома правительства Московской области в Красногорске, сообщает пресс-служба руководства Подмосковья.
Участниками заседания стали министры промышленности из разных российских регионов, руководители промышленных предприятий, представители профильных союзов и ассоциаций, а также эксперты.

«От имени всех присутствующих здесь хочу поблагодарить за тот стиль работы, который сложился в Минпромторге – и министр Антон Андреевич Алиханов, и вся его команда доступны по самым актуальным вопросам — будь то тяжёлая промышленность или какие-то революционные продукты. Мы дорожим такими отношениями и всем тем, что очень важно для жизни наших регионов: это и промышленная ипотека, и Фонд развития промышленности, и поддержка проектов по импортозамещению», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В ходе заседания его участники обменялись опытом, лучшими практиками и идеями по развитию производства детских товаров.

«Хочу отметить, что объемы производства детских товаров в России растут достаточно динамично. В этом и в прошлом году — порядка пяти процентов. Нам нужно, как минимум, удерживать такой темп», — сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Он также особо отметил поддержку отрасли властями Московской области.

«Московская область является лидером России по числу предприятий, выпускающих товары для детей. Хотел бы отдать должное активной позиции руководства области в поддержке этой отрасли, а также других секторов обрабатывающей промышленности. Знаю, что коллеги создали удобный интерфейс доступа к федеральным и региональным механизмам. Это особенно актуально, учитывая, что большинство организаций индустрии детских товаров относятся к малому бизнесу», — подчеркнул Антон Алиханов.
В рамках заседания были вручены ведомственные награды Минпромторга РФ, а также развёрнута выставка производителей детских товаров.

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

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#андрей воробьёв
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#производство
#игрушки
#московская область
#подмосковье
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В Дубне начали выпускать безопасную бытовую химию
13 декабря 2024, 14:49

Фото: пресс-служба администрации г.о Дубна

Производство пробиотической бытовой химии для уборки дома запустило в Дубне предприятие «Арома Хоум», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новая продукция стала дополнением к основной линейке — средствам для ароматизации дома, которые компания выпускает на заводе в ОЭЗ «Дубна».

«Мы думали о расширении линейки нашей продукции. И одним из новых направлений стало производство пробиотической бытовой химии для уборки дома AromaCleaninQ. Она абсолютно безопасна для здоровья. Это не жесткие химические добавки, это пробиотики, которые не наносят вред окружающей среде», — сказал гендиректор компании «Арома Хоум» Денис Дорофеев.
Отмечается, что производство работает в соответствии со строгими экологическими стандартами. Компания одной из первых поддержала «зелёную повестку» особой экономисткой зоны.

Как напомнил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, на территории ОЭЗ реализуются мероприятия, защищающие природу и гарантирующие экологическую безопасность для жителей наукограда и всего региона.

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#дубна
#производство
#оэз «дубна»
#максим тихомиров
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Сотрудница подмосковного инвестблока Заименко завоевала национальную премию
13 декабря 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Сотрудница инвестиционного блока Подмосковья Яна Заименко стала победительницей Национальной премии в сфере инвестразвития регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Церемония награждения победителей премии «Лидеры инвестиционного развития 2024» состоялась в Москве.
«В номинации «Специалист года («привлеченец»)» победу одержала специалист АНО «Агентство инвестиционного развития» Московской области Яна Заименко. Она представила свой кейс по реализации инвестиционного проекта – строительства нового контейнерного терминала в Подмосковье. Терминал сможет обрабатывать 4,6 млн тонн грузов в год. Вложения в проект оцениваются в 12 млрд рублей», – говорится в сообщении.
Заименко внесла личный вклад в привлечение инвестиций в регион. Она рассказала о доступных для инвестора мерах поддержки, оказала содействие в подготовке земельного участка и помогла подготовить документы для его получения без участия в торгах.

Как отметили в министерства, реализация проекта позволит не только привлечь инвестиции в Московскую область, но и удовлетворить потребности региона в терминальных мощностях для контейнерных перевозок, развить железнодорожную инфраструктуру и создать новые рабочие места.

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#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#премия
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Правозащитник раскрыл секреты маркетплейсов
Правозащитник Павлов возмутился несправедливым ценообразованием на маркетплейсах
13 декабря 2024, 00:50

Фото: iStock/oatawa

Несправедливое ценообразование на маркетплейсах, где стоимость товара может отличаться в зависимости от города, даты регистрации или марки устройства, с которого заходит пользователь, — должно привлечь внимание контролирующих органов. Об этом заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. По его мнению, данные факторы не являются объективными и ущемляют права потребителей.
«Мы помним многочисленные скандалы вокруг агрегаторов такси, когда на смартфонах одних марок стоимость заказа по тому же маршруту, в тот же момент времени, была выше, чем на более дешевых смартфонах. Поэтому, конечно, за этими практиками надо следить и обязательно контролировать, чтобы они оставались в легальной плоскости, чтобы все программы лояльности были доступны и едины для всех потребителей. В этом случае никаких нарушений не будет», — подчеркнул правозащитник в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время продавец Тимофей Агронум рассказал, как отличить реальные скидки на маркетплейсах от маркетинговых трюков. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил, что покупателя должны настораживать скидки, превышающие даже 30%.
«Реальная выгода редко превышает 20% от конечной стоимости продукта. Это правило особенно важно помнить в случае покупки дорогих товаров. Например, при выборе одежды из натуральных тканей или сложной в производстве электроники», — поделился эксперт.
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Подмосковная компания «Аравия» за 2024 год выпустила 4 тыс. тонн косметики
12 декабря 2024, 22:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный производитель косметических средств, компания «Аравия», с начала года произвёл около 4 тыс. тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На предприятии в городском округе Протвино компания выпускает более 500 позиций средств для лица, тела и волос, профессиональную косметику для салонов красоты по всей России и за её пределами.
«С начала 2024-го компания выпустила более 22 млн единиц косметических средств. После ввода в эксплуатацию нового производственно-складского комплекса планируется увеличить объём продукции. Компания уже завершила строительство первой очереди комплекса и приступила к возведению второй», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, инвестиции в проект составят около 900 млн рублей. Он будет реализован на участке, полученном по региональной программе импортозамещения в аренду за 1 рубль в год

В первой половине будущего года команда разработчиков копании «Аравия» будет работать над новыми сложными, наукоёмкими продуктами.
Сегодня предприятие разрабатывает и производит 50-60 новых продуктов, а в дальнейшем планирует увеличить объём минимум до 100 разработок.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
#протвино
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#экономика и инвестиции в подмосковье
#косметика
#компании
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Банк России перенёс выпуск новых купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей
ЦБ РФ: новые купюры номиналом 10, 50 и 500 рублей будут выпущены в 2028 году
12 декабря 2024, 20:45

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк отложил до 2028 года выпуск в обращение модернизированных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей из-за изменения подхода к разработке банкнот. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Напомним, что ранее эти купюры должны были выйти до 2025 года.

Ещё в октябре стало известно об отложенной модернизации пятисотрублёвой купюры. Однако тогда сроки не озвучивались.

Также в Банке России подчеркнули, что планы по модернизации остальных банкнот сохраняются, а символы для них как и прежде будут выбираться по результатам голосования среди россиян.

В четверг стало известно о завершении голосования по дизайну банкноты в 1000 рублей. В опросе приняли участие 700 тысяч россиян. Больше всего голосов получило изображение скоростного пассажирского теплохода на подробных крыльях «Метеор». Полную композицию, которая будет представлена на банкноте, презентуют в конце 2025 года.

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#россияне
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