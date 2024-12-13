Подмосковье занимает первое место в России по числу производств детских товаров

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В индустрии детских товаров в Подмосковье работают более 150 промышленных предприятий. По этому показателю регион занимает первое место в России, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Развитие индустрии детских товаров в Московкой области обсудили на координационном совете по промышленности.
Она добавила, что в регионе активно развивают этот сектор, предоставляя меры поддержки для разных проектов. Так, для реализации новых инвестпроектов в регионе работает программа «Земля за 1 рубль», облегчающая строительство нового производства.
Крупные предприятия могут стать участниками нацпроекта «Производительность труда», получить субсидии для компенсации затрат на модернизацию и лизинг оборудования. Для МСП, работающих в индустрии детских товаров, тоже имеются программы господдержки. Например, субсидия при выходе на «Маркетплейсы» позволяет предприятиям компенсировать затраты на реализацию продукции через интернет-магазины.
Кроме того, социальным предприятиям в Московской области доступны гранты на компенсацию затрат на ведение деятельности. Помимо этого, доступны льготное кредитование, микрозаймы, гарантийная поддержка и многое другое. Подробнее о мерах поддержки в Московской области можно узнать на региональном инвестпортале.
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«Индустрия детских товаров – важная часть экономики региона. В этой сфере работают около 150 промышленных компаний – больше, чем в любом другом регионе страны. В ней заняты свыше 10 тыс. человек. Область занимает второе место в России по объему экспорта детских и спортивных товаров. По сравнению с прошлым годом в Подмосковье экспорт такой продукции увеличился втрое», – сказала Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что в регионе активно развивают этот сектор, предоставляя меры поддержки для разных проектов. Так, для реализации новых инвестпроектов в регионе работает программа «Земля за 1 рубль», облегчающая строительство нового производства.
Крупные предприятия могут стать участниками нацпроекта «Производительность труда», получить субсидии для компенсации затрат на модернизацию и лизинг оборудования. Для МСП, работающих в индустрии детских товаров, тоже имеются программы господдержки. Например, субсидия при выходе на «Маркетплейсы» позволяет предприятиям компенсировать затраты на реализацию продукции через интернет-магазины.
Кроме того, социальным предприятиям в Московской области доступны гранты на компенсацию затрат на ведение деятельности. Помимо этого, доступны льготное кредитование, микрозаймы, гарантийная поддержка и многое другое. Подробнее о мерах поддержки в Московской области можно узнать на региональном инвестпортале.
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Лора Луганская