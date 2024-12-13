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В Дубне начали выпускать безопасную бытовую химию

Фото: пресс-служба администрации г.о Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о Дубна

Производство пробиотической бытовой химии для уборки дома запустило в Дубне предприятие «Арома Хоум», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новая продукция стала дополнением к основной линейке — средствам для ароматизации дома, которые компания выпускает на заводе в ОЭЗ «Дубна».

«Мы думали о расширении линейки нашей продукции. И одним из новых направлений стало производство пробиотической бытовой химии для уборки дома AromaCleaninQ. Она абсолютно безопасна для здоровья. Это не жесткие химические добавки, это пробиотики, которые не наносят вред окружающей среде», — сказал гендиректор компании «Арома Хоум» Денис Дорофеев.


Отмечается, что производство работает в соответствии со строгими экологическими стандартами. Компания одной из первых поддержала «зелёную повестку» особой экономисткой зоны.

Как напомнил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, на территории ОЭЗ реализуются мероприятия, защищающие природу и гарантирующие экологическую безопасность для жителей наукограда и всего региона.

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#оэз «дубна»
#максим тихомиров
В Подмосковье обсудили развитие производства детских товаров в России
13 декабря 2024, 15:24

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга РФ, посвящённое развитию производства детских товаров в стране до 2030 года, состоялось на площадке Дома правительства Московской области в Красногорске, сообщает пресс-служба руководства Подмосковья.
Участниками заседания стали министры промышленности из разных российских регионов, руководители промышленных предприятий, представители профильных союзов и ассоциаций, а также эксперты.

«От имени всех присутствующих здесь хочу поблагодарить за тот стиль работы, который сложился в Минпромторге – и министр Антон Андреевич Алиханов, и вся его команда доступны по самым актуальным вопросам — будь то тяжёлая промышленность или какие-то революционные продукты. Мы дорожим такими отношениями и всем тем, что очень важно для жизни наших регионов: это и промышленная ипотека, и Фонд развития промышленности, и поддержка проектов по импортозамещению», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В ходе заседания его участники обменялись опытом, лучшими практиками и идеями по развитию производства детских товаров.

«Хочу отметить, что объемы производства детских товаров в России растут достаточно динамично. В этом и в прошлом году — порядка пяти процентов. Нам нужно, как минимум, удерживать такой темп», — сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Он также особо отметил поддержку отрасли властями Московской области.

«Московская область является лидером России по числу предприятий, выпускающих товары для детей. Хотел бы отдать должное активной позиции руководства области в поддержке этой отрасли, а также других секторов обрабатывающей промышленности. Знаю, что коллеги создали удобный интерфейс доступа к федеральным и региональным механизмам. Это особенно актуально, учитывая, что большинство организаций индустрии детских товаров относятся к малому бизнесу», — подчеркнул Антон Алиханов.
В рамках заседания были вручены ведомственные награды Минпромторга РФ, а также развёрнута выставка производителей детских товаров.

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

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#андрей воробьёв
#антон алиханов
#минпромторг
#производство
#игрушки
#московская область
#подмосковье
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Сотрудница подмосковного инвестблока Заименко завоевала национальную премию
13 декабря 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Сотрудница инвестиционного блока Подмосковья Яна Заименко стала победительницей Национальной премии в сфере инвестразвития регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Церемония награждения победителей премии «Лидеры инвестиционного развития 2024» состоялась в Москве.
«В номинации «Специалист года («привлеченец»)» победу одержала специалист АНО «Агентство инвестиционного развития» Московской области Яна Заименко. Она представила свой кейс по реализации инвестиционного проекта – строительства нового контейнерного терминала в Подмосковье. Терминал сможет обрабатывать 4,6 млн тонн грузов в год. Вложения в проект оцениваются в 12 млрд рублей», – говорится в сообщении.
Заименко внесла личный вклад в привлечение инвестиций в регион. Она рассказала о доступных для инвестора мерах поддержки, оказала содействие в подготовке земельного участка и помогла подготовить документы для его получения без участия в торгах.

Как отметили в министерства, реализация проекта позволит не только привлечь инвестиции в Московскую область, но и удовлетворить потребности региона в терминальных мощностях для контейнерных перевозок, развить железнодорожную инфраструктуру и создать новые рабочие места.

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#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#премия
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Правозащитник раскрыл секреты маркетплейсов
Правозащитник Павлов возмутился несправедливым ценообразованием на маркетплейсах
13 декабря 2024, 00:50

Фото: iStock/oatawa

Несправедливое ценообразование на маркетплейсах, где стоимость товара может отличаться в зависимости от города, даты регистрации или марки устройства, с которого заходит пользователь, — должно привлечь внимание контролирующих органов. Об этом заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. По его мнению, данные факторы не являются объективными и ущемляют права потребителей.
«Мы помним многочисленные скандалы вокруг агрегаторов такси, когда на смартфонах одних марок стоимость заказа по тому же маршруту, в тот же момент времени, была выше, чем на более дешевых смартфонах. Поэтому, конечно, за этими практиками надо следить и обязательно контролировать, чтобы они оставались в легальной плоскости, чтобы все программы лояльности были доступны и едины для всех потребителей. В этом случае никаких нарушений не будет», — подчеркнул правозащитник в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время продавец Тимофей Агронум рассказал, как отличить реальные скидки на маркетплейсах от маркетинговых трюков. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил, что покупателя должны настораживать скидки, превышающие даже 30%.
«Реальная выгода редко превышает 20% от конечной стоимости продукта. Это правило особенно важно помнить в случае покупки дорогих товаров. Например, при выборе одежды из натуральных тканей или сложной в производстве электроники», — поделился эксперт.
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#минцифры
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Подмосковная компания «Аравия» за 2024 год выпустила 4 тыс. тонн косметики
12 декабря 2024, 22:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный производитель косметических средств, компания «Аравия», с начала года произвёл около 4 тыс. тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На предприятии в городском округе Протвино компания выпускает более 500 позиций средств для лица, тела и волос, профессиональную косметику для салонов красоты по всей России и за её пределами.
«С начала 2024-го компания выпустила более 22 млн единиц косметических средств. После ввода в эксплуатацию нового производственно-складского комплекса планируется увеличить объём продукции. Компания уже завершила строительство первой очереди комплекса и приступила к возведению второй», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, инвестиции в проект составят около 900 млн рублей. Он будет реализован на участке, полученном по региональной программе импортозамещения в аренду за 1 рубль в год

В первой половине будущего года команда разработчиков копании «Аравия» будет работать над новыми сложными, наукоёмкими продуктами.
Сегодня предприятие разрабатывает и производит 50-60 новых продуктов, а в дальнейшем планирует увеличить объём минимум до 100 разработок.

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#екатерина зиновьева
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#компании
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Банк России перенёс выпуск новых купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей
ЦБ РФ: новые купюры номиналом 10, 50 и 500 рублей будут выпущены в 2028 году
12 декабря 2024, 20:45

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк отложил до 2028 года выпуск в обращение модернизированных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей из-за изменения подхода к разработке банкнот. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Напомним, что ранее эти купюры должны были выйти до 2025 года.

Ещё в октябре стало известно об отложенной модернизации пятисотрублёвой купюры. Однако тогда сроки не озвучивались.

Также в Банке России подчеркнули, что планы по модернизации остальных банкнот сохраняются, а символы для них как и прежде будут выбираться по результатам голосования среди россиян.

В четверг стало известно о завершении голосования по дизайну банкноты в 1000 рублей. В опросе приняли участие 700 тысяч россиян. Больше всего голосов получило изображение скоростного пассажирского теплохода на подробных крыльях «Метеор». Полную композицию, которая будет представлена на банкноте, презентуют в конце 2025 года.

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#банк россии
#деньги
#дизайн
#голосование
#россияне
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Мособлдума уточнила применение льгот для резидентов подмосковных ОЭЗ
12 декабря 2024, 16:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье уточнили порядок предоставления льгот резидентам особых экономических зон региона. Соответствующий закон в ходе 100-го заседания приняли депутаты Мособлдумы.
Для резидентов ОЭЗ в Подмосковье действуют пониженные ставки по налогу на прибыль организаций. Теперь они начнут работать начиная с налогового периода, в котором получена первая прибыль, а не с признания резидентом ОЭЗ, как это было до сих пор.
«Привлечение инвестиций в регион остаётся одной из наших первоочередных задач. Объём фактических инвестиций на территории ОЭЗ в январе-сентябре 2024 года составил свыше 40 миллиардов рублей», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что инвестиции в регионе выросли почти в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. На территории особых экономических зон Московской области за первые три квартала уходящего года создали около 3 тыс. рабочих мест.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
#оэз
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Инфляция в России в ноябре достигла рекорда за 20 лет, эксперты ожидают дальнейшего роста
«Ведомости»: инфляция в ноябре в России стала рекордной за 22 года
12 декабря 2024, 15:20

Фото: iStock/NeonShot

По данным Росстата, инфляция в России в ноябре 2023 года составила 1,43 процента, что значительно превышает ожидания аналитиков и стало рекордным показателем с 2002 года. Об этом пишут «Ведомости».
Отмечается, что в октябре рост цен составил 0,75 процента, что указывает на почти двукратное ускорение инфляционных процессов.

В декабре инфляция продолжила набирать обороты. За первую неделю месяца, с 3 по 9 декабря, она составила 0,48 процента, что практически соответствует уровню предыдущей недели (0,5 процента). Продовольственная инфляция также возросла, увеличившись с 0,68 до 0,76 процента.

Наиболее заметное подорожание наблюдается в сегменте продовольственных товаров: в ноябре цены на продукты выросли на 2,33 процента. Непродовольственные товары подорожали на 0,51 процента, а услуги — на 1,31 процента. Наиболее заметный вклад в рост цен внесли сотовая связь и железнодорожные перевозки в плацкарте.

Эксперты прогнозируют, что ранее озвученный Центробанком прогноз по инфляции в диапазоне 8 — 8,5 процента будет превышен. Участники макроэкономического опроса ожидают рост цен на уровне около 9,2 процента. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и главный экономист Bloomberg по России Александр Исаков не исключают возможность достижения инфляцией отметки в 10 процентов.

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#зарплата
#пенсии
#инфляция
#минцифры
#ес
#рф
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В Дубне запустили производство экологичной бытовой химии для уборки
12 декабря 2024, 14:36

Фото: пресс-служба компании «Арома Хоум»

В особой экономической зоне «Дубна» начали производство биоразлагаемых средств для уборки дома. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Новую линейку пробиотической бытовой химии под брендом AromaCleaninQ разработала компания «Арома Хоум». Она производит диффузоры, саше и ароматизаторы для дома. Первая партия продукции на заводе в Дубне уже выпущена.
«Компания развивает производство в Дубне с 2021 года. Только с начала 2024-го на предприятии создали 6 млн интерьерных ароматов и арома-средств для уборки. Всего в линейке компании – более 550 наименований продукции. На предприятии работают около 130 специалистов. Объём инвестиций в проект по созданию и развитию производства превысил 200 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Чтобы продукция соответствовала всем требованиям экологичности и безопасности, новую линию компания разрабатывала вместе с химиками и биологами. Она абсолютно безопасна для здоровья. Это пробиотики, которые не наносят вред окружающей среде.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#оэз дубна
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В Минфине предрекли приток иностранных инвесторов из-за «победы жадности»
12 декабря 2024, 13:17

Фото: istockphoto/tadamichi

В следующем году ожидается приток на российский рынок иностранных инвесторов. Министерство финансов и Банк России разработали проект указа о гарантиях для новых инвесторов из-за рубежа, независимо от того, «откуда они пришли».
Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев во время обсуждения в Государственной думе проекта «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов», передаёт РБК.

По его словам, то, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы, вовсе не является фантастикой. Их может привлечь как высокая доходность, так и выгодные условия инвестирования. В том числе, это касается и недружественных стран, резиденты которых могут осуществлять вложения через цепочку посредников, если это будет им выгодно.

«Те, кто давно работают на финансовом рынке, знают, что жадность побеждает всё остальное», — заключил Моисеев.

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