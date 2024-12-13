В Дубне начали выпускать безопасную бытовую химию

Фото: пресс-служба администрации г.о Дубна
Производство пробиотической бытовой химии для уборки дома запустило в Дубне предприятие «Арома Хоум», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новая продукция стала дополнением к основной линейке — средствам для ароматизации дома, которые компания выпускает на заводе в ОЭЗ «Дубна».
Отмечается, что производство работает в соответствии со строгими экологическими стандартами. Компания одной из первых поддержала «зелёную повестку» особой экономисткой зоны.
Как напомнил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, на территории ОЭЗ реализуются мероприятия, защищающие природу и гарантирующие экологическую безопасность для жителей наукограда и всего региона.
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«Мы думали о расширении линейки нашей продукции. И одним из новых направлений стало производство пробиотической бытовой химии для уборки дома AromaCleaninQ. Она абсолютно безопасна для здоровья. Это не жесткие химические добавки, это пробиотики, которые не наносят вред окружающей среде», — сказал гендиректор компании «Арома Хоум» Денис Дорофеев.
Отмечается, что производство работает в соответствии со строгими экологическими стандартами. Компания одной из первых поддержала «зелёную повестку» особой экономисткой зоны.
Как напомнил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, на территории ОЭЗ реализуются мероприятия, защищающие природу и гарантирующие экологическую безопасность для жителей наукограда и всего региона.
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Лев Каштанов