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Сотрудница подмосковного инвестблока Заименко завоевала национальную премию

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Сотрудница инвестиционного блока Подмосковья Яна Заименко стала победительницей Национальной премии в сфере инвестразвития регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Церемония награждения победителей премии «Лидеры инвестиционного развития 2024» состоялась в Москве.
«В номинации «Специалист года («привлеченец»)» победу одержала специалист АНО «Агентство инвестиционного развития» Московской области Яна Заименко. Она представила свой кейс по реализации инвестиционного проекта – строительства нового контейнерного терминала в Подмосковье. Терминал сможет обрабатывать 4,6 млн тонн грузов в год. Вложения в проект оцениваются в 12 млрд рублей», – говорится в сообщении.


Заименко внесла личный вклад в привлечение инвестиций в регион. Она рассказала о доступных для инвестора мерах поддержки, оказала содействие в подготовке земельного участка и помогла подготовить документы для его получения без участия в торгах.

Как отметили в министерства, реализация проекта позволит не только привлечь инвестиции в Московскую область, но и удовлетворить потребности региона в терминальных мощностях для контейнерных перевозок, развить железнодорожную инфраструктуру и создать новые рабочие места.

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#московская область
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#премия
Правозащитник раскрыл секреты маркетплейсов
Правозащитник Павлов возмутился несправедливым ценообразованием на маркетплейсах
13 декабря 2024, 00:50

Фото: iStock/oatawa

Несправедливое ценообразование на маркетплейсах, где стоимость товара может отличаться в зависимости от города, даты регистрации или марки устройства, с которого заходит пользователь, — должно привлечь внимание контролирующих органов. Об этом заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. По его мнению, данные факторы не являются объективными и ущемляют права потребителей.
«Мы помним многочисленные скандалы вокруг агрегаторов такси, когда на смартфонах одних марок стоимость заказа по тому же маршруту, в тот же момент времени, была выше, чем на более дешевых смартфонах. Поэтому, конечно, за этими практиками надо следить и обязательно контролировать, чтобы они оставались в легальной плоскости, чтобы все программы лояльности были доступны и едины для всех потребителей. В этом случае никаких нарушений не будет», — подчеркнул правозащитник в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время продавец Тимофей Агронум рассказал, как отличить реальные скидки на маркетплейсах от маркетинговых трюков. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил, что покупателя должны настораживать скидки, превышающие даже 30%.
«Реальная выгода редко превышает 20% от конечной стоимости продукта. Это правило особенно важно помнить в случае покупки дорогих товаров. Например, при выборе одежды из натуральных тканей или сложной в производстве электроники», — поделился эксперт.
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#минцифры
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Подмосковная компания «Аравия» за 2024 год выпустила 4 тыс. тонн косметики
12 декабря 2024, 22:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный производитель косметических средств, компания «Аравия», с начала года произвёл около 4 тыс. тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На предприятии в городском округе Протвино компания выпускает более 500 позиций средств для лица, тела и волос, профессиональную косметику для салонов красоты по всей России и за её пределами.
«С начала 2024-го компания выпустила более 22 млн единиц косметических средств. После ввода в эксплуатацию нового производственно-складского комплекса планируется увеличить объём продукции. Компания уже завершила строительство первой очереди комплекса и приступила к возведению второй», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, инвестиции в проект составят около 900 млн рублей. Он будет реализован на участке, полученном по региональной программе импортозамещения в аренду за 1 рубль в год

В первой половине будущего года команда разработчиков копании «Аравия» будет работать над новыми сложными, наукоёмкими продуктами.
Сегодня предприятие разрабатывает и производит 50-60 новых продуктов, а в дальнейшем планирует увеличить объём минимум до 100 разработок.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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#московская область
#протвино
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#косметика
#компании
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Банк России перенёс выпуск новых купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей
ЦБ РФ: новые купюры номиналом 10, 50 и 500 рублей будут выпущены в 2028 году
12 декабря 2024, 20:45

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк отложил до 2028 года выпуск в обращение модернизированных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей из-за изменения подхода к разработке банкнот. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Напомним, что ранее эти купюры должны были выйти до 2025 года.

Ещё в октябре стало известно об отложенной модернизации пятисотрублёвой купюры. Однако тогда сроки не озвучивались.

Также в Банке России подчеркнули, что планы по модернизации остальных банкнот сохраняются, а символы для них как и прежде будут выбираться по результатам голосования среди россиян.

В четверг стало известно о завершении голосования по дизайну банкноты в 1000 рублей. В опросе приняли участие 700 тысяч россиян. Больше всего голосов получило изображение скоростного пассажирского теплохода на подробных крыльях «Метеор». Полную композицию, которая будет представлена на банкноте, презентуют в конце 2025 года.

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#банк россии
#деньги
#дизайн
#голосование
#россияне
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Мособлдума уточнила применение льгот для резидентов подмосковных ОЭЗ
12 декабря 2024, 16:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье уточнили порядок предоставления льгот резидентам особых экономических зон региона. Соответствующий закон в ходе 100-го заседания приняли депутаты Мособлдумы.
Для резидентов ОЭЗ в Подмосковье действуют пониженные ставки по налогу на прибыль организаций. Теперь они начнут работать начиная с налогового периода, в котором получена первая прибыль, а не с признания резидентом ОЭЗ, как это было до сих пор.
«Привлечение инвестиций в регион остаётся одной из наших первоочередных задач. Объём фактических инвестиций на территории ОЭЗ в январе-сентябре 2024 года составил свыше 40 миллиардов рублей», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что инвестиции в регионе выросли почти в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. На территории особых экономических зон Московской области за первые три квартала уходящего года создали около 3 тыс. рабочих мест.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
#оэз
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Инфляция в России в ноябре достигла рекорда за 20 лет, эксперты ожидают дальнейшего роста
«Ведомости»: инфляция в ноябре в России стала рекордной за 22 года
12 декабря 2024, 15:20

Фото: iStock/NeonShot

По данным Росстата, инфляция в России в ноябре 2023 года составила 1,43 процента, что значительно превышает ожидания аналитиков и стало рекордным показателем с 2002 года. Об этом пишут «Ведомости».
Отмечается, что в октябре рост цен составил 0,75 процента, что указывает на почти двукратное ускорение инфляционных процессов.

В декабре инфляция продолжила набирать обороты. За первую неделю месяца, с 3 по 9 декабря, она составила 0,48 процента, что практически соответствует уровню предыдущей недели (0,5 процента). Продовольственная инфляция также возросла, увеличившись с 0,68 до 0,76 процента.

Наиболее заметное подорожание наблюдается в сегменте продовольственных товаров: в ноябре цены на продукты выросли на 2,33 процента. Непродовольственные товары подорожали на 0,51 процента, а услуги — на 1,31 процента. Наиболее заметный вклад в рост цен внесли сотовая связь и железнодорожные перевозки в плацкарте.

Эксперты прогнозируют, что ранее озвученный Центробанком прогноз по инфляции в диапазоне 8 — 8,5 процента будет превышен. Участники макроэкономического опроса ожидают рост цен на уровне около 9,2 процента. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и главный экономист Bloomberg по России Александр Исаков не исключают возможность достижения инфляцией отметки в 10 процентов.

Российские застройщики распродают землю из-за тяжёлой ситуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#зарплата
#пенсии
#инфляция
#минцифры
#ес
#рф
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В Дубне запустили производство экологичной бытовой химии для уборки
12 декабря 2024, 14:36

Фото: пресс-служба компании «Арома Хоум»

В особой экономической зоне «Дубна» начали производство биоразлагаемых средств для уборки дома. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Новую линейку пробиотической бытовой химии под брендом AromaCleaninQ разработала компания «Арома Хоум». Она производит диффузоры, саше и ароматизаторы для дома. Первая партия продукции на заводе в Дубне уже выпущена.
«Компания развивает производство в Дубне с 2021 года. Только с начала 2024-го на предприятии создали 6 млн интерьерных ароматов и арома-средств для уборки. Всего в линейке компании – более 550 наименований продукции. На предприятии работают около 130 специалистов. Объём инвестиций в проект по созданию и развитию производства превысил 200 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Чтобы продукция соответствовала всем требованиям экологичности и безопасности, новую линию компания разрабатывала вместе с химиками и биологами. Она абсолютно безопасна для здоровья. Это пробиотики, которые не наносят вред окружающей среде.

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#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#оэз дубна
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В Минфине предрекли приток иностранных инвесторов из-за «победы жадности»
12 декабря 2024, 13:17

Фото: istockphoto/tadamichi

В следующем году ожидается приток на российский рынок иностранных инвесторов. Министерство финансов и Банк России разработали проект указа о гарантиях для новых инвесторов из-за рубежа, независимо от того, «откуда они пришли».
Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев во время обсуждения в Государственной думе проекта «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов», передаёт РБК.

По его словам, то, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы, вовсе не является фантастикой. Их может привлечь как высокая доходность, так и выгодные условия инвестирования. В том числе, это касается и недружественных стран, резиденты которых могут осуществлять вложения через цепочку посредников, если это будет им выгодно.

«Те, кто давно работают на финансовом рынке, знают, что жадность побеждает всё остальное», — заключил Моисеев.

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#рынок
#инвесторы
#рф
#минфин
#центробанк
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Российские застройщики распродают землю из-за тяжёлой ситуации
12 декабря 2024, 11:36

Фото: iStock/ ArLawKa AungTun

Из-за тяжёлой ситуации в строительной отрасли российские застройщики стали распродавать земельные участки, в том числе с разрешением на строительство, сообщила газета «Известия».
Подобная тенденция к продаже девелоперами участков прослеживается во всех регионах.

«После повышения ключевой ставки повысилась стоимость кредитов. Снизился спрос. Земельный банк для многих стал сейчас способом выйти в кеш и уйти на депозиты», — обратил внимание директор по развитию компании «Движение» Радик Нигматуллин.

Он подчеркнул, что если земельные участки не реализовать, то они принесут убытки. «Самолет», ПИК и Sminex уже ликвидировали свои непрофильные активы. Девелоперы ещё в огромных объемах продают участки под строительство, что, как говорят эксперты, является нонсенсом и настораживающим фактором.

«Точной статистики этих продаж нет, ведь это не всегда публичная история», — подчеркнул гендиректор GMK, член правления Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Сергей Разуваев.

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#земельные участки
#спрос
#активы
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Politico: в ЕС заявили о неэффективности кампании по отказу от российского газа
Йоргенсен заявил, что кампания по отказу от российского газа даёт сбой
12 декабря 2024, 10:30

Фото: iStock/Cylonphoto

Кампания Евросоюза по отказу от российского топлива, в частности от российского сжиженного природного газа (СПГ), который ЕС активно покупает, «начинает двигаться в неправильном направлении», заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен газете Politico.
По его словам, нужно искать иные подходы, чтобы достигнуть цели — полностью отказаться от российского топлива.

Йоргенсен добавил, что его новый план в первую очередь будет сосредоточен не только на газе, но и «на нефти и ядерной энергии» и осуществлён в первые 100 дней с момента его вступления в должность, в начале марта 2025 года.
В последние месяцы политика отказа от российских энергоносителей зашли в тупик, пишет Politico со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. Согласно прогнозу товарной платформы, Евросоюз импортирует в 2024 году примерно на 10% больше СПГ из России, чем в 2023-м.

В 2021 году поставки российского газа составляли около 45% от всего газового импорта ЕС. Большинство стран, входящие в Евросоюз, решили отказаться от закупок российского трубопроводного газа после того, как в ответ на санкции ЕС Россия потребовала от всех недружественных стран платить за газ в рублях.

В то же время за последние два года закупки российского СПГ увеличились в ЕС на 40 % от уровня 2021 года.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение поставок российского газа к 2027 году.

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#санкции
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#поставки
#ес
#евросоюз
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