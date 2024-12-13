Сотрудница подмосковного инвестблока Заименко завоевала национальную премию

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Сотрудница инвестиционного блока Подмосковья Яна Заименко стала победительницей Национальной премии в сфере инвестразвития регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Церемония награждения победителей премии «Лидеры инвестиционного развития 2024» состоялась в Москве.
Заименко внесла личный вклад в привлечение инвестиций в регион. Она рассказала о доступных для инвестора мерах поддержки, оказала содействие в подготовке земельного участка и помогла подготовить документы для его получения без участия в торгах.
Как отметили в министерства, реализация проекта позволит не только привлечь инвестиции в Московскую область, но и удовлетворить потребности региона в терминальных мощностях для контейнерных перевозок, развить железнодорожную инфраструктуру и создать новые рабочие места.
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«В номинации «Специалист года («привлеченец»)» победу одержала специалист АНО «Агентство инвестиционного развития» Московской области Яна Заименко. Она представила свой кейс по реализации инвестиционного проекта – строительства нового контейнерного терминала в Подмосковье. Терминал сможет обрабатывать 4,6 млн тонн грузов в год. Вложения в проект оцениваются в 12 млрд рублей», – говорится в сообщении.
Заименко внесла личный вклад в привлечение инвестиций в регион. Она рассказала о доступных для инвестора мерах поддержки, оказала содействие в подготовке земельного участка и помогла подготовить документы для его получения без участия в торгах.
Как отметили в министерства, реализация проекта позволит не только привлечь инвестиции в Московскую область, но и удовлетворить потребности региона в терминальных мощностях для контейнерных перевозок, развить железнодорожную инфраструктуру и создать новые рабочие места.
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Лора Луганская