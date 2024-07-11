Подмосковье занимает первое место в России по объёму производства шоколада

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
За пять месяцев с начала года объём производства какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий в Подмосковье вырос на 9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Подмосковье занимает первое место в России по объёму производства таких изделий. Всего на региональных кондитерских фабриках было изготовлено 198,7 тыс. тонн лакомств. В регионе их выпустили более 39% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 22% от общероссийского объёма», – уточнили в ведомстве.Там добавили, что таких результатов удалось достигнуть благодаря крупнейшим кондитерским фабрикам и предприятиям региона, среди которых «Сладкий Орешек», кондитерские фабрики «Волшебница», «ПОБЕДА», «Кремлина», кондитерский комбинат «Озёрский сувенир».
10 июля любители сладкого отмечают День шоколада. Как напомнили в ведомстве, этот десерт существует с древних времён – по некоторым данным, он появился он в Мексике. В Россию продукт завезли во времена Петра I, а праздник начали отмечать с 1995 года.
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Лора Луганская