В Подмосковье появится новое металлообрабатывающее предприятие

Флагманский филиал предприятия пищевой промышленности Health&Nutrition в первом полугодии 2024 года увеличил производство молочных продуктов на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.