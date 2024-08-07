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В Подмосковье появится новое металлообрабатывающее предприятие

07 августа 2024, 17:09
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Новый металлообрабатывающий цех появится в Павлово-Посадском городском округе. Строительство до конца года планирует завершить «Электрогорский металлический завод», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Новый проект предполагает расширение действующего предприятия. Объём инвестиций в строительство и запуск цеха – 780 млн рублей. Завершить пусконаладочные работы и ввести его в эксплуатацию планируется в первом квартале будущего года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По её словам, на новом производстве предприятия АО «Элемет» создадут около 30 рабочих мест. Среди специалистов, которых уже сейчас предприятие готово принять на работу, – сварщики, операторы станков с ЧПУ, токари и фрезеровщики.



Цех площадью более 5 тысяч кв. м. будет предназначен для механической обработки металлических изделий, которые используются при изготовлении основных видов продукции завода. Это оборудование для углеобогатительной и горнодобывающей индустрии, химической промышленности, золотодобывающих предприятий, а также производства серийной спецтехники для обслуживания самолётов и аэропортов.

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#инвестиции
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Устанавливать тарифы ЖКХ в России захотели по-новому
В Госдуме рекомендовали вернуться к идее устанавливать тарифы ЖКХ на пять лет
07 августа 2024, 16:30

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В России могут вернуться к идее установления долгосрочных тарифов на услуги ЖКХ. Об этом информирует Forbes.
Депутаты Госдумы рекомендовали к марту следующего года подготовить законопроект, который закрепляет тарифы на коммунальные ресурсы не менее чем на пять лет с учетом ежегодной индексации. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что уже подготовили соответствующий проект федерального закона.

По словам зампреда думского комитета по строительству Светланы Разворотневой, из-за отсутствия долгосрочного плана инвесторы неохотно идут в данную сферу. Уточняется, что до 2030 года на модернизацию инфраструктуры ЖКХ требуется 4,5 трлн рублей, однако в бюджете заложено лишь 900 млрд рублей.

Напомним, в настоящее время управляющие компании сами определяют тарифы на коммунальные ресурсы.

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#депутаты
#инвесторы
#законопроект
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Чеховское предприятие на четверть увеличило объём производства молочной продукции
06 августа 2024, 21:21

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Флагманский филиал предприятия пищевой промышленности Health&Nutrition в первом полугодии 2024 года увеличил производство молочных продуктов на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Предприятие расположено в городском округе Чехов у посёлка Любучаны на площади 52 га. Там работают около 500 человек. Молочное производство считается одним из крупнейших в стране: ежедневно завод может принять и переработать 1,1 тыс. тонн молока, а в год – 401,5 тыс. Компания производит продукцию под брендами «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «Актибио» и «Актимуно», – рассказали в ведомстве.
Предприятие расширяет ассортимент. Так, в этом году на рынок успешно выведена новинка – «Греческий йогурт» жирностью 2% под торговой маркой «Простоквашино». По данным производителей, продукт снижает чувство голода, улучшает здоровье кишечника, способствует росту мышц и помогает укрепить кости. Он подойдёт и тем, кто соблюдает диету.

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Число самозанятых в Подмосковье превысило 761 тысячу человек

Производство лаков и красок в Московской области выросло на 21%
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#московская область
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#молочная продукция
#чехов
#продукты
#продовольствие
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Число самозанятых в Подмосковье превысило 761 тысячу человек
06 августа 2024, 19:39

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области только в июле зарегистрировались около 18 тыс. предпринимателей, работающих в статусе самозанятых.
Об этом рассказла зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«С начала года число самозанятых в регионе увеличилось более чем на 108 тыс. и достигло 761,3 тыс. человек. При этом в июле количество самозанятых граждан выросло на 18 тыс.», – уточнила Зиновьева.
По данным регионального Мининвеста, самозанятые Московской области работают в таких сферах, как строительство, аренда квартир, грузовые и пассажирские перевозки, маркетинг и реклама, IT-сфера и другие сферы. Зампред напомнила, что в Подмосковье в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» работает центр «Мой бизнес».

Самозанятые могут получить там консультации и воспользоваться сервисами центра «Мой бизнес». Возможна и бесплатная консультация по получению федеральных и региональных мер поддержки. Так, в течение года самозанятые могут подать заявку на получение субсидии до 500 тыс. рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно онлайн на инвестиционном портале Московской области.

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#московская область
#подмосковье
#мининвест мо
#экономика
#самозанятые
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Аналитик Еремичева спрогнозировала рост цен на музыкальные инструменты
06 августа 2024, 19:31

Фото: iStock/ePhotocorp

Директор департамента категорийного менеджмента и закупок сети «Музторг» Ольга Еремичева заявила, что до декабря цены на музыкальные инструменты в России вырастут на 5-7%.
«За летние месяцы россияне чаще интересовались покупкой музыкальных инструментов. Мы прогнозируем продолжение прироста и далее. К августу-сентябрю спрос может вырасти за счёт того, что с началом учебного года многие родители приобретают детям музыкальные товары для профильных учебных заведений, онлайн-занятий, а также личного пользования», — пояснила в беседе с Газета.ру Еремичева.

Такой рост цен, по словам специалиста, коснётся инструментов иностранного производства.

Ранее эксперт Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков заявлял, что прогнозы аналитиков о снижении цен на новостройки в России нереалистичны.

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#музыка
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Финансист Хорошев призвал россиян не хранить наличные дома
06 августа 2024, 19:21

Фото: iStock/Jinda Noipho

Гендиректор краудлендинговой платформы Роман Хорошев заявил, что хранить наличные деньги дома «под матрасом» крайне невыгодно.
По его словам, из-за инфляции деньги обесцениваются, и хранящиеся дома наличные попросту утрачивают свою покупательскую способность.

Возможной альтернативой хранению наличных дома специалист назвал накопительный счёт в банке.

«Накопительный счет можно пополнять без ограничений, и деньги не будут заморожены. В случае с наличными 100 тыс. руб. так и останутся 100 тыс. При этом их ценность сильно сократится: 100 тыс. могут обесцениться до 80 тыс. руб. через два года. Санкции не влияют на рублевые вклады. Большинство актуальных ограничений, связанных со снятием денег со вкладов, затрагивают только валютные счета», — пояснил в беседе с Газета.ру Хорошев.

Ранее сообщалось, что доверие россиян к доллару и евро как средствам сбережения упало после приостановки торгов этими валютами на Московской фондовой бирже.

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#сбережения
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Производство лаков и красок в Московской области выросло на 21%
06 августа 2024, 15:55

Фото: iStock / davit85

Производство химических продуктов в Подмосковье в первом полугодии 2024-го выросло на 18,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На фоне общего роста объёмов производства химических веществ и химических продуктов на 10% особенно заметную динамику показали компании по выпуску красок, лаков, материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик», – рассказала зампред Зиновьева.
По её словам, за отчётный период производство в этом сегменте выросло более чем на 21%.

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#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#екатерина зиновьева
#московская область
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Экономист Зубец раскрыл, сколько россияне тратят на мелкие покупки
Экономист Зубец: На мелкие покупки россияне тратят порядка 20% расходов
06 августа 2024, 15:17

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что россияне тратят на мелкие покупки порядка 20% своих ежемесячных расходов.
Он отметил, что большая часть таких= покупок – сладости.

«Это маркетинговая история. Когда вы подходите к кассе магазина, то видите полки с выкладкой сладостей, батончиков и других подобных товаров. Это продукты спонтанного потребления», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Зубец.

До этого в Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что российскую сельхозпродукцию больше всего покупают Китай ($7,6 млрд), Турция ($5 млрд), Казахстан ($3,3 млрд), Белоруссия ($2,8 млрд) и Египет ($2,5 млрд).

«Традиционно лидерами по объёмам закупок являются Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия и Египет. По итогам I полугодия 2024 года экспорт продукции АПК составил $20,4 млрд, из которых 90% пришлось на долю дружественных стран. География поставок расширилась до 160 стран. Лидерство по объёмам закупок не изменилось», — отметили в беседе с RT в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Московской области завершили приём заявок на субсидии для покупки и лизинга оборудования. Претендентами на получение этой меры поддержки стали 409 компаний малого и среднего бизнеса.

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#страны
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Подмосковных самозанятых научат делать фото своих товаров для соцсетей
06 августа 2024, 14:08

Фото: iStock / scyther5

В Московской области стартует серия бесплатных очных мастер-классов в рамках специализированного курса «Искусство фотографии». Проводить их будет центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Мастер-классы предназначены для предпринимателей, желающих научиться делать фотографии своих товаров для соцсетей.
«На занятиях изучат направления продюсирования съёмок, основ работы со светом и жанрами фотографии, создания продающих портфолио и предметной съемки. Участниками могут стать физлица, включая индивидуальных предпринимателей, использующие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и зарегистрированных в Московской области», – говорится в сообщении.
Спикерами выступят фотограф, преподаватель фотографии Сергей Андреев и fashion-эксперт, бизнес-консультант Антон Копылов.

Мастер-классы состоятся в очном формате 8, 15 и 16 августа на площадке Loft Lodge 4 по адресу: Москва, ул. Бауманская 7, стр. 1. Узнать больше о программе спецкурса и зарегистрироваться можно на сайте.

Участие бесплатное, однако количество мест ограничено.

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#экономика
#инвестиции
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#подмосковье
#московская область
#соцсети
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Клинское предприятие «УниТехУпак» перешло на принципы бережливого производства
06 августа 2024, 12:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Принципы бережливого производства, заложенные в национальном проекте «Производительность труда», внедряются на предприятии компании «УниТехУпак» в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Оптимизация в рамках реализации нацпроекта позволит ускорить производственные процессы на 11,6%, уменьшить уровень незавершённого производства на 29,7%, а выработку поднять на 14,3%. При это использование инструментов бережливого производства не требует от компании дополнительных затрат», — отмечается в сообщении.
Компания «УниТехУпак» производит картонные коробки, гофрокартон и гофротару различных размеров и форм уже 16 лет. Эти виды упаковки используются для защиты промтоваров и пищевых продуктов при транспортировке.

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#клин
#производство
#нацпроекты
#производители
#экономика
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