В Подмосковье появится новое металлообрабатывающее предприятие

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Новый металлообрабатывающий цех появится в Павлово-Посадском городском округе. Строительство до конца года планирует завершить «Электрогорский металлический завод», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Новый проект предполагает расширение действующего предприятия. Объём инвестиций в строительство и запуск цеха – 780 млн рублей. Завершить пусконаладочные работы и ввести его в эксплуатацию планируется в первом квартале будущего года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, на новом производстве предприятия АО «Элемет» создадут около 30 рабочих мест. Среди специалистов, которых уже сейчас предприятие готово принять на работу, – сварщики, операторы станков с ЧПУ, токари и фрезеровщики.
Цех площадью более 5 тысяч кв. м. будет предназначен для механической обработки металлических изделий, которые используются при изготовлении основных видов продукции завода. Это оборудование для углеобогатительной и горнодобывающей индустрии, химической промышленности, золотодобывающих предприятий, а также производства серийной спецтехники для обслуживания самолётов и аэропортов.
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По её словам, на новом производстве предприятия АО «Элемет» создадут около 30 рабочих мест. Среди специалистов, которых уже сейчас предприятие готово принять на работу, – сварщики, операторы станков с ЧПУ, токари и фрезеровщики.
Цех площадью более 5 тысяч кв. м. будет предназначен для механической обработки металлических изделий, которые используются при изготовлении основных видов продукции завода. Это оборудование для углеобогатительной и горнодобывающей индустрии, химической промышленности, золотодобывающих предприятий, а также производства серийной спецтехники для обслуживания самолётов и аэропортов.
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Лора Луганская