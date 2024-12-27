Подмосковье заняло первое место в стране по производству кормов для питомцев

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
За десять месяцев текущего года в Московской области произвели почти 395 тысяч тонн кормов для домашних животных — больше, чем в любом другом российском регионе, сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.
«Общий объём выпущенных в Подмосковье кормов для домашних животных составил 395,9 тыс. тонн, что составляет свыше 46,9% от всей продукции этой категории, сделанной в Центральном федеральном округе, и 30,8% от общероссийских объёмов, что выводит Подмосковье на первое место по России», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что в этом году в Московской области выпустили на 10,2% больше кормов для домашних животных, чем за аналогичный период прошлого года.
Основными производителями кормов для домашних животных в Подмосковье являются компании «Глобал Петфуд», «ПЕТКОРМ», «РУСКАН» и ООО «НПЦКТ».
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