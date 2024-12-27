В январе в Подмосковье проведут более 150 ярмарок

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Более 150 тематических и сезонных ярмарок проведут на территории городских округов Московской области в январе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Всего будет организована 151 ярмарка, часть из них будет посвящена различным январским праздникам: Рождеству, Крещению, Дню студента и пр. Посетители ярмарок смогут приобрести продукты и другие товары, произведённые фермерами из Московской области и других российских регионов. Там будут разнообразные сыры, колбасные изделия, мясо, сладости, выпечка, сувениры, текстиль и многое другое», — говорится в сообщении.Адреса проведения ярмарок, их тематику, время работы и количество торговых мест модно уточнить на сайте областного Минсельхозпрода.
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