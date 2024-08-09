В Подмосковье идёт уборка озимых

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Кампания по уборке озимых культур проходит в настоящее время в 36 округах Московской области, сжато уже более половины полей, засеянных в минувшем году под зиму, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общая площадь озимого сева в этом году в Подмосковье составляет более 81 тысячи гектаров. Убрано больше половины — 45,5 тыс. гектаров. Намолочено более 120 тысяч тонн озимой пшеницы. Урожайность составляет 36,8 центнера на гектар», — отмечается в сообщении.В областном Минсельхозе также назвали округа, агрохозяйства которых первыми приступили к уборке озимых. Это Луховицы, где сжали 8.6 тыс. гектаров полей, Зарайск (убрано 5,9 тыс. га полей), Серебряные Пруды, где убрали 5,2 тыс. гектаров полей, а также Лотошино, где озимые сжали на полях площадью 3,1 тыс. гектаров.
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Лев Каштанов