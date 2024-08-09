Подмосковные промышленные предприятия за полгода отгрузили продукции на 3 трлн рублей

Фото: пресс-службе Мининвеста МО
Объём отгрузки товаров промышленных организаций Московской области за первые шесть месяцев этого года превысил 3 трлн рублей. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«По итогам первого полугодия общая сумма по этому показателю превысила 3 трлн рублей. Рост составил 21,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. На долю обрабатывающего сектора в суммарном объёме отгрузки в первые полгода 2024-го пришлось 89%», – уточнила зампред.Зиновьева отметила, что высокими темпами в Подмосковье в обрабатывающем секторе производства росла отгрузка продукции предприятий по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. За отчётный период объём отгрузки в этом секторе увеличился почти вдвое – до 99,8%.
Читайте также:
В Подмосковье идёт уборка озимых
В Солнечногорске открыли комплекс с низкотемпературным режимом хранения продуктов
Выпуск резиновых и пластмассовых изделий вырос в Подмосковье более чем на треть
Лора Луганская