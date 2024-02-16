В Московской области на треть увеличили производство соков

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Производство фруктовых и овощных соков в Подмосковье выросло в 2023 году на 34% по сравнению с показателями предыдущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общий объем производства соков в Московской области в 2023 году достиг более 35 тыс. банок. Это 8 % общего объема соков, выпущенных в ЦФО и более 2 % от общероссийского объема», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.Он добавил, что развитие производства стимулировал, в том числе, уход с российского рынка ряда иностранных компаний.
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