В Московской области на треть увеличили производство соков

«К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания», – цитирует РБК текст обращения. В этой связи клиентов просят направить на электронную почту ВНЖ и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства.

Один из крупнейших банков Турции Denizbank разослал своим клиентам из России множество писем с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. Об этом РБК рассказали два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в турецких банках. О рассылке писем также сообщили в тематических беседах российские клиенты банка. Об это же рассказала в своем Телеграм-канале юрист Елена Рязанова, получившая такое письмо.По словам одного из посредников Сергея Овсянникова, головной офис Denizbank пока не объяснил, зачем нужно предоставлять эти данные. Официальной информации о том, что банк закрыл счета некоторых россиян, также не поступало. Однако есть предположение, что клиенты без вида на жительство относятся к группе риска и их счета могут быть закрыты из-за недостатка средств. Но пока также нет информации о том, сколько денег должно быть на счете, чтобы баланс не был заблокирован. Эта информация должна быть обнародована в ближайшее время, уточнил Овсянников. Он сообщил, что массовая рассылка писем началась в среду, 14 февраля, во второй половине дня.