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В Подмосковье построят производство напитков за 5 млрд рублей

10 апреля 2024, 12:48
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Дмитровском городском округе появится производство бутилированной питьевой воды, безалкогольных напитков и соков. К строительству в рамках инвестпроекта приступила компания «Лидер 5», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


«Инвестиции компании в проект составляют 5 млрд рублей. Запуск предприятия запланирован на 2025 год. На новом заводе ежегодно смогут выпускать 100 млн бутылок напитков. На нём планируют создать 170 рабочих мест. Проект включили в реестр региональных инвестиционных проектов в рамках господдержки. Это обеспечит предприятию ряд налоговых льгот», – поделилась планами Зиновьева.
Подробнее об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов и других мерах поддержки можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

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Подмосковная ферма одержала победу на Национальном органическом конкурсе
10 апреля 2024, 13:01

Фото: iStock/AlexRaths

Ферма «М2», расположенная в Волоколамском городском округе, стала победительницей Национального органического конкурса в номинации «Ассортимент органической продукции», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Ежегодный национальный органический конкурс проводился в третий раз. Победители были выбраны по итогам всероссийского голосования, в котором приняли участие более 160 тысяч человек. (…) Для нас важно, чтобы подобные производственные площадки, отвечающие запросам населения, наращивали выпуск продукции и получали новые награды», — сказал глава министерства Владислав Мурашов.
В ведомстве также отметили, что победу на конкурсе одержал ещё один представитель Московской области: в номинации «Лидер розничной торговли органической продукцией посредством продаж в специализированных магазинах» лучшим стала реутовская компания «Рожь да лён».

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Набиуллина рассказала, зачем нужна высокая ключевая ставка
Набиуллина: повышение ключевой ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики
10 апреля 2024, 12:28

Фото: сайт Кремля

Повышение ключевой ставки Центрального банка России не приведет к остановке развития отечественной экономики, так как она продолжает расти высокими темпами. Об этом 10 апреля заявила Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
По ее словам, Центральный банк РФ уже видит первые результаты повышения ключевой ставки: пик инфляции остался позади. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ защищает доходы граждан, и вносит вклад в борьбу с бедностью, отметила Набиуллина.

По ее данным, россияне заработали почти 1 трлн рублей на процентах по вкладам благодаря высокой ключевой ставке ЦБ.

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#доходы
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В Подмосковье открыли набор промышленников на экспортный акселератор
10 апреля 2024, 12:11

Фото: iStock/Tryaging

Двенадцатый поток акселераторной программы «Экспортный форсаж» запускает для промышленных компаний Московской области региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«В курс входят шесть двухдневных очных семинаров, на которых участников научат выбирать оптимальные экспортные рынки, разрабатывать маркетинговую стратегию экспорта, снижать расходы, оптимизировать логистику и вести переговоры с зарубежными партнёрами», — говорится в сообщении.
Семинары будут проводиться с 25 апреля по 18 сентября. Обучение бесплатное, однако, чтобы попасть на курс, нужно соответствовать ряду критериев по профилю предприятия, выручке, организационной форме и пр.

Подробно об акселерационной программе все желающим расскажут 12 апреля в конференц-зале отеля Hilton Moscow Strogino в Москве. Встреча начнётся в 13:00. Кроме того, полную информацию можно узнать на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Там же можно подать заявку на участие, приём будет проводиться до 25 апреля.

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#мининвест мо
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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта
10 апреля 2024, 10:41

Фото: istockphoto.com/LarisaL

По данным Московской биржи, курс евро на торгах сначала поднялся выше отметки в 101 рубль, но затем немного снизился.
На момент 9:51 по московскому времени, курс евро по расчетам на следующий день увеличился на 16 копеек и составил 100,98 рубля.

Несколько минут назад евро достигло своего максимума с 21 марта, поднявшись до 101,01 рубля.

В то же время курс юаня возрос на три копейки, достигнув отметки в 12,85 рубля.

Курс доллара также увеличился на две копейки и составил 93,02 рубля.

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#евро
#курс
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Раскрыто нежелание Microsoft прекращать деятельность в России
ТАСС: Microsoft не желает формально прекращать деятельность в России
10 апреля 2024, 02:32

Фото: iStock/jewhyte

Американская компания Microsoft не намерена ликвидировать свои юридические лица в России, о чем свидетельствует ее финансовый отчет за 2023 год, передает информационное агентство ТАСС.
Об этом говорится в документах трех из четырех местных юридических лиц Microsoft. Эксперты отмечают, что аналогичное решение было принято по итогам 2022 года после приостановки продаж новых продуктов. Microsoft также решила заблокировать свои существующие – облачные – решения в Российской Федерации.

Журналисты отметили, что Microsoft не планирует ликвидировать как минимум свои основные юридические лица «Майкрософт рус», «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пеймент рус». Из этого они сделали вывод, что Microsoft не намерена официально прекращать свою деятельность в России.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обвинил американскую компанию Microsoft в поддержке Киева и действиях в ущерб Российской Федерации. Замминистра отметил, что компания «порочит свое имя не только антироссийской риторикой, но и конкретными действиями, которые вредят нашей стране».

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Промышленное производство в Подмосковье в начале года выросло на 18%
09 апреля 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Общий рост промышленного производства в Подмосковье за первые два месяца 2024 года составил почти 18%, а обрабатывающий сектор вырос более чем на 20%. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Рост в 50% и более, по её словам, показали четыре производственных сектора региона.
«Продолжаем фиксировать активное развитие высокотехнологичного производства. В январе – феврале производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 76%. Абсолютным лидером за отчётный период стал сектор производства кожи и изделий из кожи, где рост составил без малого 88%. Почти на 52% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий. На 50% увеличилось производство машин и оборудования, не включённых в другие группы», – пояснила Зиновьева.
Она добавила, что в регионе активно развивается импортозамещающая промышленность. Это обеспечивает стремительный рост именно обрабатывающего сектора промпроизводства.

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#московская область
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В Подмосковье назвали пять обладателей грантов в сфере науки и инноваций
09 апреля 2024, 22:12

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятия из Жуковского, Дубны, Красногорска, Химок и Лосино-Петровского получили пять грантов правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Сумму грантов составила 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Грант создавался для помощи подмосковным компаниям, чтобы они могли воплотить идеи талантливых учёных и разработчиков. Размер одного гранта под реализацию проектов компаний составляет 10 млн рублей.
«Такие гранты вручают с 2014 года. За это время их обладателями стали более сотни проектов. Общая сумма грантов составила 585 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В число получателей гранта вошла компания «Икс Ред Групп» из ОЭЗ «Дубна». Её специалисты создали комплексную VR-систему обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky.

«Щёлковский биокомбинат» из Лосино-Петровского получил грант за разработку технологий изготовления новых иммуноэкспрессных наборов для выявления специфических антител к возбудителям заболеваний сельскохозяйственных животных.

Грантом за разработку программно-аппаратного комплекса «Цифровой конвейер KOROLЁV», позволяющим управлять выпуском на промышленном предприятии, награждена компания ООО «ИНДУСТРИЯ ДАННЫХ» из Красногорска.

«Научно-производственно-коммерческая фирма «МаВР» из Жуковского отмечена грантом за разработку оксидно-керамического покрытия для защиты чугунных и стальных поверхностей от воздействия химически агрессивных сред.

«КардиоСистемФарма», работающая в Химках, удостоена гранта за создание инновационных кардиоплегических магистралей для кардиохирургических операций.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#гранты
#наука
#инновации
#техника
#подмосковье
#московская область
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Щёлковский завод кухонной мебели увеличил производительность за счёт нацпроекта
09 апреля 2024, 18:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Мебельная компания «МСК-1» из Щёлкова благодаря нацпроекту «Производительность труда» увеличила выработку на пилотном потоке на 12%. Сделать это позволило внедрение бережливого производства, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона со ссылкой на промежуточные итоги реализации нацпроекта.
«В качестве пилотного потока выбрали процесс оптимизации производства кухонной мебели. Реализация принципов нацпроекта позволила снизить время протекания процесса производства на 32%, запасы в потоке – на 35%, а выработку увеличить на 12%. Достичь таких результатов удалось с минимальными вложениями», – пояснили в министерстве.
В планах дальнейшего развития предприятия – повысить производительность труда на 5% по отношению к предыдущему году и открыть новые проекты по оптимизации.

Компания «МСК-1» осуществляет полный цикл производства любого компонента мебели. Собственное конструкторское бюро позволяет внедрять новые дизайнерские решения и разработки.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал Производительность.рф или по ссылке.

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#производство
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Центробанк рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений
09 апреля 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Центральный Банк России выпустил рекомендацию для кредиторов и страховщиков. Регулятор призвал финансовые организации реструктурировать долги по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях. Об этом говорится в сообщении банка.
В Банке России также порекомендовали принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке. Отмечается, что данные заявления следует рассматривать на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, полный комплект требоваться не будет.

По информации регулятора, право на льготу имеют клиенты с займами до 1,6 миллиона рублей касательно автокредитов, 150 тысяч рублей — кредитных карт, и 450 тысяч рублей — по другим видам кредитов.

ЦБ также предложил страховщикам предоставлять отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку.

Напомним, вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Как рассказали местные жители, течь в ней была уже несколько дней. Несколько тысяч зданий и участков оказались затоплены.

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