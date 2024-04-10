В Подмосковье построят производство напитков за 5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Дмитровском городском округе появится производство бутилированной питьевой воды, безалкогольных напитков и соков. К строительству в рамках инвестпроекта приступила компания «Лидер 5», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции компании в проект составляют 5 млрд рублей. Запуск предприятия запланирован на 2025 год. На новом заводе ежегодно смогут выпускать 100 млн бутылок напитков. На нём планируют создать 170 рабочих мест. Проект включили в реестр региональных инвестиционных проектов в рамках господдержки. Это обеспечит предприятию ряд налоговых льгот», – поделилась планами Зиновьева.Подробнее об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов и других мерах поддержки можно узнать на инвестиционном портале Московской области.
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