В Подмосковье реализуют около 300 проектов импортозамещения

Болгарская госкомпания «Булгаргаз» хочет подать иск в Международный арбитражный суд в Париже на дочернее предприятие Газпрома «Газпром Экспорт», чтобы получить от неё компенсацию за прекращение поставок газа в 2022 году размером около 400 миллионов евро. Об этом сообщает местное агентство Novinite.