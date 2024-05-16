В Подмосковье реализуют около 300 проектов импортозамещения

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области заявлено к реализации около 300 проектов импортозамещения. Такие данные представила на заседании Мособлдумы зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она отметила, что Московская область активно участвует в формировании технологического суверенитета России.
«В Подмосковье заявлено 299 проектов импортозамещения. Их реализация позволит создать около 28 тыс. рабочих мест. Суммарный объём инвестиций по ним – порядка 280 млрд рублей. 77 проектов мы уже запустили в 2022-2023 годах. В этом году к реализации запланировано ещё 85, остальные будут запускаться позднее», – отметила Зиновьева.По данным регионального Мининвеста, импортозамещающие проекты в Подмосковье реализуются в фармацевтике, медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении, электронике, лёгкой и химической промышленности, других отраслях экономики.
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Лора Луганская