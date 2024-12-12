Подмосковная компания «Аравия» за 2024 год выпустила 4 тыс. тонн косметики

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковный производитель косметических средств, компания «Аравия», с начала года произвёл около 4 тыс. тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На предприятии в городском округе Протвино компания выпускает более 500 позиций средств для лица, тела и волос, профессиональную косметику для салонов красоты по всей России и за её пределами.
По её словам, инвестиции в проект составят около 900 млн рублей. Он будет реализован на участке, полученном по региональной программе импортозамещения в аренду за 1 рубль в год
В первой половине будущего года команда разработчиков копании «Аравия» будет работать над новыми сложными, наукоёмкими продуктами.
Сегодня предприятие разрабатывает и производит 50-60 новых продуктов, а в дальнейшем планирует увеличить объём минимум до 100 разработок.
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«С начала 2024-го компания выпустила более 22 млн единиц косметических средств. После ввода в эксплуатацию нового производственно-складского комплекса планируется увеличить объём продукции. Компания уже завершила строительство первой очереди комплекса и приступила к возведению второй», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, инвестиции в проект составят около 900 млн рублей. Он будет реализован на участке, полученном по региональной программе импортозамещения в аренду за 1 рубль в год
В первой половине будущего года команда разработчиков копании «Аравия» будет работать над новыми сложными, наукоёмкими продуктами.
Сегодня предприятие разрабатывает и производит 50-60 новых продуктов, а в дальнейшем планирует увеличить объём минимум до 100 разработок.
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Лора Луганская