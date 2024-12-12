В Дубне запустили производство экологичной бытовой химии для уборки

Фото: пресс-служба компании «Арома Хоум»
В особой экономической зоне «Дубна» начали производство биоразлагаемых средств для уборки дома. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Новую линейку пробиотической бытовой химии под брендом AromaCleaninQ разработала компания «Арома Хоум». Она производит диффузоры, саше и ароматизаторы для дома. Первая партия продукции на заводе в Дубне уже выпущена.
Чтобы продукция соответствовала всем требованиям экологичности и безопасности, новую линию компания разрабатывала вместе с химиками и биологами. Она абсолютно безопасна для здоровья. Это пробиотики, которые не наносят вред окружающей среде.
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«Компания развивает производство в Дубне с 2021 года. Только с начала 2024-го на предприятии создали 6 млн интерьерных ароматов и арома-средств для уборки. Всего в линейке компании – более 550 наименований продукции. На предприятии работают около 130 специалистов. Объём инвестиций в проект по созданию и развитию производства превысил 200 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Чтобы продукция соответствовала всем требованиям экологичности и безопасности, новую линию компания разрабатывала вместе с химиками и биологами. Она абсолютно безопасна для здоровья. Это пробиотики, которые не наносят вред окружающей среде.
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Лора Луганская