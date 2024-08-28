Подмосковная компания экспортировала в Южную Корею сапфировые заготовки

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания ЗАО «РОСТОКС-Н» из Черноголовки экспортировала в Южную Корею заготовки из искусственного корунда. Сумма контракта превысила 60 тыс. долларов США, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания специализируется на производстве синтетического сапфира. Экспортное соглашение ей удалось подписать в том числе благодаря сотрудникам Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Они помогли компании стать участником международной выставки Maktek Eurasia в составе коллективного стенда Подмосковья», – говорится в сообщении.На выставке свою продукцию и решения представили предприятия индустрии машиностроения, станкостроения и металлообработки. Компания заключила на мероприятии экспортный контракт с компанией из Республики Корея, специализирующейся на изготовлении продукции для стоматологии.
Как напомнили в министерстве, Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям всестороннюю поддержку – от образовательных мероприятий до организации участия предприятий в международных выставках. Поддержка предоставляется в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».
Полный перечень поддержки для экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Московской области.
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Лора Луганская