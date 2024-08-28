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Подмосковная компания экспортировала в Южную Корею сапфировые заготовки

28 августа 2024, 17:07
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Компания ЗАО «РОСТОКС-Н» из Черноголовки экспортировала в Южную Корею заготовки из искусственного корунда. Сумма контракта превысила 60 тыс. долларов США, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания специализируется на производстве синтетического сапфира. Экспортное соглашение ей удалось подписать в том числе благодаря сотрудникам Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Они помогли компании стать участником международной выставки Maktek Eurasia в составе коллективного стенда Подмосковья», – говорится в сообщении.
На выставке свою продукцию и решения представили предприятия индустрии машиностроения, станкостроения и металлообработки. Компания заключила на мероприятии экспортный контракт с компанией из Республики Корея, специализирующейся на изготовлении продукции для стоматологии.



Как напомнили в министерстве, Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям всестороннюю поддержку – от образовательных мероприятий до организации участия предприятий в международных выставках. Поддержка предоставляется в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Полный перечень поддержки для экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Московской области.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#черноголовка
#московская область
#мининвест мо
В Кашире строят завод по производству упаковки из вторсырья
28 августа 2024, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Завод по производству упаковочной продукции и гофрированного картона из макулатуры строят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кашира», предприятие компании «Л-ПАК Кашира» начнёт работать уже в конце года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава муниципалитета Михаил Шувалов побывал на территории ОЭЗ «Кашира» и встретился с генеральным директором компании Виктором Ильиным.

«Сейчас строим производственно-складской комплекс площадью свыше 60 тысяч квадратных метров. Ввести комплекс в эксплуатацию планируем к концу этого года. Запустим производство упаковочной продукции и гофрированного картона и начнем строить завод по переработке макулатуры», — сказал Виктор Ильин.
Он добавил, что полностью реализовать проект должны за семь лет.

Завод будет предприятием полного цикла: исходным сырьём для продукции является макулатура, из которой будут делать бумагу, из бумаги — гофрокартон на упаковку, который затем в виде макулатуры опять станет сырьём.

Общий объём инвестиций в проект превышает 5 млрд рублей, на заводе будет создано 486 рабочих мест для жителей округа.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#завод
#кашира
#михаил шувалов
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На предприятиях в Долгопрудном создадут более 1,6 тыс. новых рабочих мест
28 августа 2024, 14:57

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Свыше 1,6 тыс. новых рабочих мест будет создано в Долгопрудном благодаря реализации находящихся сейчас в работе инвестиционных проектов. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Владислав Юдин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Всего у нас сейчас реализуются двадцать два инвестпроекта. Причем это не только новые, но и ранее запущенные, где идет расширение производства. Суммарные инвестиции составляют почти 11 миллиардов рублей. Планируется дополнительно создать около 1650 рабочих мест», — сказал Владислав Юдин.
В частности, до конца года в округе должны завершить строительство логистического комплекса с холодильными камерами. Работы ведутся в рамках первого этапа создания молокоперерабатывающего завода компании «Чистая линия». Там появится 500 рабочих мест. Кроме того, ведётся реконструкция завода по производству лекарств и медицинских материалов компании «Ниопик». На обновлённом производстве откроется более 100 вакансий.

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IT-фирма планирует обанкротить строительную компанию Минобороны
IT-фирма «Софтлайн» намерена обанкротить строительную компанию Минобороны
28 августа 2024, 13:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

IT-компания «Софтлайн» планирует обанкротить принадлежащую Минобороны строительную фирму АО «Главное управление обустройства войск». Компания намерена обратиться с заявлением в арбитражный суд, говорится в сообщении фирмы.
АО «ГУОВ» проводит реконструкцию и строительство объектов для нужд Минобороны. По данным РБК, за последние 7 лет ГУОВ пытались обанкротить более 200 раз. Сейчас предприятие реорганизуют для присоединения к нему других юридических лиц.

«Софтлайн» занимается цифровой трансформацией бизнеса, куда входит кибербезопасность, облачные хранилища и консалтинг. Компания была подрядчиком ГУОВ в 2017 году – поставляла Windows, Microsoft SQL Server и Microsoft Exchange Server.

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#кибербезопасность
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Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями
РБК: Минэкономики хочет усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми
28 августа 2024, 10:38

Фото: iStock/megaflopp

Минэкономики России предложило расширить перечень оснований для выездных проверок в случае перевода сотрудников в самозанятые, которое может свидетельствовать о применении «серой» схемы выплаты зарплаты. Об этом сообщает РБК.
Основания для выездных проверок работодателей включены в список индикаторов риска, которые говорят о возможных нарушениях в сфере трудового права. В данный перечень также предлагается включить использование самозанятых в качестве фактических сотрудников организации.

Ожидается добавление новых критерий, которые могут указывать на выплату «зарплат в конвертах», что является противозаконным.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в России наблюдается заметный рост спроса на одну из профессий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#экономика
#самозанятые
#зарплата
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Более 900 объектов недвижимости доступно бизнесу в Подмосковье
27 августа 2024, 22:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковному бизнесу для ведения предпринимательской деятельности доступно более 900 объектов недвижимости. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Подобрать объект можно на инвестиционной карте на инвестпортале региона, воспользовавшись фильтрами для подбора недвижимости по индивидуальным параметрам.
«В частности, предпринимателям на этой карте доступны объекты в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль». Программа работает в регионе с прошлого года. Сегодня в аренду по льготной ставке по этой программе бизнесу передано более 230 объектов. Сейчас на инвесткарте в рамках программы предлагается более 180 объектов», – говорится в сообщении.
Также на карте можно найти объекты недвижимости под размещение промышленного производства. Более 80 объектов предложено предпринимателям в индустриальных парках и на промышленных площадках Московской области, в том числе на площадках формата «Лайт индастриал». Там уже есть вся необходимая инфраструктура для запуска производства.

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Жителей Подмосковья пригласили написать Всероссийский экономический диктант
27 августа 2024, 22:05

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Во всех регионах России, в том числе в Московской области, 15 октября пройдёт VIII ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья. Цель акции – повысить уровень экономической грамотности населения и дать возможности проверить знания в области экономики.
«Тема акции в этом году – «Сильная экономика – процветающая Россия!». Экономический диктант пройдёт в двух вариантах: для школьников 9-11 классов, а также для студентов вузов и других профессиональных и социальных групп. Участники смогут выбрать удобный формат участия: прийти на одну из региональных площадок или написать диктант онлайн на сайте акции. Участники получат сертификаты», – отметили в министерстве.
Победители, набравшие 90 баллов и более, получат приглашение на финал Фестиваля экономической науки и другие мероприятия Вольного экономического общества России, которое выступает организатором диктанта.

В рамках акции для студентов вузов проводится конкурс «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта 2024». Победители смогут увидеть свои вопросы в перечне заданий диктанта. Вопросы на конкурс принимают до 9 сентября.

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Подмосковье за пять месяцев экспортировало 46 тыс. тонн безалкогольных напитков
27 августа 2024, 18:15

Фото: iStock / petrenkod

Экспорт произведённых в Подмосковье безалкогольных напитков за пять месяцев с начала года составил 46,5 тыс. тонн. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Речь идёт о соках из фруктов и овощей, а также бутилированной воде.
«Основные направления экспорта региональной продукции – Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за пять месяцев поставки безалкогольных напитков в Белоруссию увеличились на 29%. Экспорт составил 11,3 тыс. тонн. В Казахстан было поставлено 26,4 тыс. тонн, а в Узбекистан – 1 тыс. тонн безалкогольных напитков», – говорится в сообщении.
В министерстве назвали крупнейших производителей безалкогольных напитков в регионе. Это ГК «Черноголовка», «Мултон Партнерс» в Щёлкове, «Производственная компания Лидер» в городском округе Люберцы и «Фонте Аква ПК» в Дмитровском городском округе.

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#экономика
#экспорт
#продовольствие
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#подмосковье
#московская область
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Для подмосковных самозанятых проведут спецкурс по столярному делу
27 августа 2024, 15:05

Фото: iStock/Mehtap Orgun

Бесплатный спецкурс «Столярное дело» проведут для самозанятых Московской области 30 и 31 августа, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«30 августа в рамках спецкурса состоится тренинг «Токарная обработка». Слушателям расскажут об истории токарного дела, различных направлениях работ по дереву и об инструментах, которые для этого используются. Занятие будет проходить с полудня до 14:30. Затем с 15:00 до 17:30 участников спецкурса ждёт тренинг «Резьба по дереву». Их научат работать с инструментом для резьбы, объяснят логику построения орнамента покажут разные варианты исполнения», — говорится в сообщении.
Во второй день спецкурса — 31 августа — состоится тренинг «Роспись». С 12:00 до 14:00 под руководством художницы миниатюрной живописи Аси Леоновой участники распишут деревянную шкатулку, научатся пользоваться морилкой для дерева, красками и лаком. А с 15:00 до 17:00 основатель Ложкарного клуба Никита Гирнык проведет тренинг по созданию предметов в японской технике «кумико», а также покажет, как вырезать ложку из липовой баклуши.

Для участия в спецкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке. Занятия будут проводиться в Москве по адресу: 1-й Красносельский переулок, дом №9а.

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#московская область
#подмосковье
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В Дубне будут выпускать импортозамещающие изделия для авиастроения
27 августа 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье будут разрабатываться и выпускаться изделия для авиатехники. Компания «ТЕХРЕСУРС» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестпроект предусматривает запуск лабораторно-производственного комплекса в сфере выпуска компонентов для авиастроения. Соглашение о его реализации подписали управляющая компания ОЭЗ, Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и компания «ТЕХРЕСУРС». ​
«Новый резидент инвестирует 300 млн рублей в строительство и запуск лабораторно-производственного комплекса, где будет разрабатывать и выпускать изделия для авиатехники. Первую очередь проекта рассчитывают запустить в конце следующего года, а полностью проект будет реализован в 2026-м. На предприятии создадут более 40 рабочих мест», – поделилась планами зампредседателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«ТЕХРЕСУРС» работает в авиационной отрасли с 2017 года. Компания изготавливает и поставляет серийную продукцию, составные части для авиационных компонентов летательных аппаратов, в том числе для сервисного и послепродажного обслуживания. На территории ОЭЗ новый резидент среди прочего будет выпускать поводки и щётки стеклоочистителей и деталей фюзеляжа для авиатехники. В авиационных системах защиты от обледенения используют горячий воздух или электрический обогрев. Поэтому элементы системы очистки должны соответствовать особым требованиям. «ТЕХРЕСУРС» обеспечит отечественной рынок качественной продукцией с необходимыми характеристиками.

Предполагается, что продукция компании будет востребована также в космической отрасли, в наземной технике, в том числе военной, на морском, речном и железнодорожным транспорте.

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#экономика
#инвестиции
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