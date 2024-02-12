Подмосковная компания на 50% увеличит производство спортивного оборудования

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания по производству спортивного оборудования «СпортТех» на 50% увеличит мощность предприятия за счёт расширения и модернизации существующей площадки. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в проект превышают 100 млн рублей. На предприятии идут пуско-наладочные работы, которые будут завершены в I квартале этого года. Модернизация действующего производства позволит увеличить объём выпускаемой продукции уже в 2024-м на 50%. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 30 рабочих мест, а дальнейшем штат будет увеличен до 50 сотрудников», – поделилась планами Зиновьева.По данным подмосковного Мининвеста, свою продукцию компания поставляет более чем в 80 регионах России и почти во все страны СНГ. После наращивания производственных мощностей, «СпортТех» планирует расширить географию поставок.
Отдельный большой блок – гимнастические маты, зоны приземления и стеновые протекторы. Всего в ассортименте продукции – более 600 позиций.
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Лора Луганская