Подмосковным аграриям компенсируют часть затрат на сертификацию продукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Значительная часть затрат на сертификацию продукции для производителей агропромышленного комплекса Московской области будет компенсирована в рамках программы господдержки, подать заявление на участие в этой программе можно с 1 по 29 февраля включительно, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
«Эта мера государственной поддержки позволит возместить региональным производителям от 50 до 90 процентов затрат. Поддержка распространяется на широкую группу товаров, включая зерновые, молочную, рыбную и мясную продукцию», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.Компенсация предоставляется на затраты на различные ветеринарные и санитарные мероприятия, доставку и утилизацию опытных образцов, добровольную сертификацию и пр.
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