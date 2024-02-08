Подмосковным аграриям компенсируют часть затрат на сертификацию продукции

Значительная часть затрат на сертификацию продукции для производителей агропромышленного комплекса Московской области будет компенсирована в рамках программы господдержки, подать заявление на участие в этой программе можно с 1 по 29 февраля включительно, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.