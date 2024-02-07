В Подмосковье пройдут рейды по контролю качества мясной продукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
На подмосковных рынках и ярмарках в течение месяца будут выявлять некачественную мясную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Месячник пройдёт с 5 февраля по 7 марта. В план проверки включены все продовольственные рынки, ярмарки и другие торговые объекты региона, которые реализуют на своих прилавках свежее мясо и продукты его переработки», – пояснил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.Как рассказали в министерстве, контрольные мероприятия его сотрудники проведут вместе с подведомственными учреждениями и администрациями муниципалитетов.
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