В Истре запустили завод по переработке рыбы за 100 млн рублей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
В городском округе Истра начал работу завод по переработке рыбы. Его запустило ЗАО «Мансуровское карьероуправление», сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.
«Предприятие занимается развитием аквакультуры с 2014 года. Открытие нового цеха позволит расширить территорию сбыта. Мощность нового производства составляет 3,5 тонны готовой продукции в сутки, а объём инвестиций превысил 100 млн рублей», – написала Витушева в своём телеграм-канале.Предприятие завершило строительство рыбоперерабатывающего предприятия в Подмосковье в декабре прошлого года. На новой линии займутся разведением и выращиванием рыбы, дальнейшей переработкой и продажей.
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