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В Истре запустили завод по переработке рыбы за 100 млн рублей

12 февраля 2024, 18:55
Фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

В городском округе Истра начал работу завод по переработке рыбы. Его запустило ЗАО «Мансуровское карьероуправление», сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.
«Предприятие занимается развитием аквакультуры с 2014 года. Открытие нового цеха позволит расширить территорию сбыта. Мощность нового производства составляет 3,5 тонны готовой продукции в сутки, а объём инвестиций превысил 100 млн рублей», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Предприятие завершило строительство рыбоперерабатывающего предприятия в Подмосковье в декабре прошлого года. На новой линии займутся разведением и выращиванием рыбы, дальнейшей переработкой и продажей.


«Мансуровское карьероуправление» было основано в 1982 году для производства песка и щебня. Чтобы использовать выработанные карьеры, их обводняют и выращивают рыбу.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Подмосковная компания на 50% увеличит производство спортивного оборудования
12 февраля 2024, 19:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания по производству спортивного оборудования «СпортТех» на 50% увеличит мощность предприятия за счёт расширения и модернизации существующей площадки. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в проект превышают 100 млн рублей. На предприятии идут пуско-наладочные работы, которые будут завершены в I квартале этого года. Модернизация действующего производства позволит увеличить объём выпускаемой продукции уже в 2024-м на 50%. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 30 рабочих мест, а дальнейшем штат будет увеличен до 50 сотрудников», – поделилась планами Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, свою продукцию компания поставляет более чем в 80 регионах России и почти во все страны СНГ. После наращивания производственных мощностей, «СпортТех» планирует расширить географию поставок.

«СпортТех» выпускает оборудование для спорзалов – стойки для баскетбола, волейбола, бадминтона, баскетбольные фермы и щиты, ворота для футбола, гандбола, хоккея, трибуны для зрителей и скамейки для игроков, гимнастические стенки, спортивные снаряды для гимнастики, хореографические станки, легкоатлетические барьеры и многое другое.

Отдельный большой блок – гимнастические маты, зоны приземления и стеновые протекторы. Всего в ассортименте продукции – более 600 позиций.

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#мининвест мо
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
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Экономист Перепелица предрёк рублю сильные колебания
12 февраля 2024, 17:43

Фото: istockphoto.com/Baris-Ozer

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что в начале марта рубль ждут сильные колебания.
По его мнению, доллар будет в диапазоне 85-92 рублей. Он также рекомендовал не закупать валюту, отметив, что наиболее вероятно, что американская валюта останется в указанном диапазоне на протяжении всего этого года.

«В марте курс рубля будет зависеть от ряда факторов: объёмов обязательной продажи валютной выручки экспортеров, сальдо торгового баланса, ключевой ставки ЦБ, действий спекулянтов. Недавно добавился ещё фактор дефицита юаней на валютной бирже, что несколько ослабило курс рубля. Также некоторым психологическим фактором выступает покупка валюты Банком РФ», — добавил в беседе с Газета.ру Перепелица.

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В Подмосковье на гранты IT-компаниям выделили более 270 млн рублей
12 февраля 2024, 15:39

Фото: iStock/gorodenkoff

Более 270 млн рублей выделено в Московской области в 2024 году на гранты IT-компаниям и компаниям, производящим компьютерную технику, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
«Общий размер бюджетных ассигнований на эти гранты в текущем году составляет более 273 миллионов рублей», — цитируются в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева.
Парламентарий добавил, что претендовать на гранты могут компании, зарегистрированные в Московской области и принявшие в штат не менее пяти новых сотрудников.

Заявки на грант принимаются с 1 февраля на областном портале госулуг, отбор продлится до 20 ноября. Потратить грант можно будет на покупку нового оборудования и зарплаты сотрудникам.

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#экономика
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Путин оценил рост российской экономики
Путин: Рост ВВП России составил 3,6%, что выше среднемировых темпов
12 февраля 2024, 14:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост экономике в стране за прошлый год оказался выше среднемировых темпов, ВВП страны вырос на 3,6%.

«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали -3,5%, а по последним данным - 3,6%. Это выше среднемировых темпов», — сказал российский лидер.
Он обратил внимание, что средний мировой показатель составляет три процента, а экономика развитых стран в среднем увеличивается на полтора процента.

В ходе совещания глава государства также заявил, что сдерживанию инфляции в РФ необходимо уделить особенное внимание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции в РФ
12 февраля 2024, 14:09

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

«Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию», — заявил российский лидер.
Глава государства отметил, что на конец января инфляция составила 7,2% в годовом выражении.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала о возможном снижении ключевой ставки во втором полугодии. Она также отметила, что высокие ценовые ожидания населения старны продолжают беспокоить регулятор. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#владимир путин
#президент
#инфляция
#лидер
#новости
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Подольское предприятие начало выпускать провода для новых грузовых беспилотников
12 февраля 2024, 11:11

Фото Галина Добрынина

Кабельное предприятие Подольска начало производить специальные провода для новых грузовых беспилотных автомобилей. Об этом рассказал гендиректор НП «Подольсккабель» Михаил Громов.
«Осваиваем новую отрасль. Марки кабеля уже подобраны, провели работу по экспериментированию и наладке. Скоро будет опытная поставка. Грузовые машины станут аналогом того, что делают на базе КАМАЗа. После их разработки потребовалось несколько лет для доработки. Мы сделали всё, что было нужно от нас», – отметил Громов.
Большинство крупных атомных и энергетических станций страны, а также многие за рубежом оснащены кабелями из Подольска. Продукция этого завода применяется практически во всех отраслях экономики – строительстве и нефтедобыче, радиопромышленности и энергетике, электронике и авиации, металлургии и станкостроении, связи и сельском хозяйстве.

Предприятие, на котором работают более 500 человек, разрабатывает и внедряет кабельные изделия с применением новых изоляционных материалов для сложных условий воздействия высоких температур, агрессивных сред и радиационного фона.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#беспилотник
#грузовик
#московская область
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В новом производственном-складском комплексе в Солнечногорске создадут 500 рабочих мест
12 февраля 2024, 09:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Около 500 рабочих мест будет создано в Солнечногорском городском округе благодаря увеличению производственно-складских площадке в индустриальном парке «Есипово» на территории муниципалитета. Соглашение о строительстве пятой очереди коммерческой недвижимости «Подмосковье индастриал» подписала компания «Строительный Альянс» и Корпорация развития Московской области (КРМО), сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Инвестиции в проект составят более двух с половиной миллиардов рублей. На новой площадке будет создано около 500 рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
В рамках реализации пятой очереди проекта «Подмосковье индастриал» будут построены помещения площадью около 50 тысяч квадратных метров. Предприниматели смогут взять в аренду или купить локации под производство площадью от 500 квадратных метров. Все помещения будут подключены к инженерным сетям и оснащены офисами.

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#строительство
#есипово
#солнечногорск
#рабочие места
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«Газпром экспорт» подал в суд иск к нидерландской Gasunie Transport Services
11 февраля 2024, 19:22

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании «Газпром экспорт» к Gasunie Transport Services, компания является дочкой нидерландской Gasunie. Данные следуют из картотеки арбитражных дел.
На данный момент в картотеке не приводится сумма исковых требования и дата слушаний. Иск был подан в пятницу, 9 февраля.

Напомним, в конце мая 2022 года «Газпром» полностью прекратил поставки газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra из-за неоплаты топлива в рублях.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году в России «абсолютно точно» будет выполнена задача по полной технически возможной газификации. По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по Российской Федерации составит уже 89% из ​100%.

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#суд
#политика
#газпром
#поставки
#рф
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Поставки российского СПГ во Францию в 2023 году выросли на 41%
Экспорт СПГ из России во Францию за девять месяцев 2023 года увеличились на 41%
11 февраля 2024, 09:19

Фото: istockphoto/IgorSPb

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за первые девять месяцев 2023 года увеличились на 41% относительно показателей предыдущего года. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что по итогам 2022 года Россия стала вторым после США экспортёром природного газа во Францию, в основном за счёт наращивания объёма поставок СПГ. Дипломат уточнил, что основным пунктом приёма французами российского СПГ стал терминал в Монтуар-де-Бретань. Так, за 2022 год туда поступило 1,68 миллиарда кубометров сжиженного топлива, а только за первое полугодие 2023 года — 0,89 миллиарда кубометров.

По данным Евростата, за прошлый год страны, входящие в Евросоюз, закупили более половины от общего объёма российского экспорта СПГ. Причём вторым после Китая крупнейшим покупателем газа из России стала Испания, которая потратила на это 1,8 миллиарда евро. Франция на третьем месте (1,5 миллиарда).

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