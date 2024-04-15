Подмосковная компания построит в Казахстане сейсмоустойчивый склад

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Скад высокой сейсмоустойчивости построит в Казахстане по заказу местной фирмы компания из Балашихи, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Балашихинская компания «Бережливый склад» возведёт комплекс общей площадью 10 000 квадратных метров, постройка сможет выдержать даже сильные землетрясения. Все элементы склада будут создаваться на собственном производстве компании в Балашихе», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что склад будет оснащён автоматизированной системой управления, климатическими системами для создания идеальных условий хранения и интеллектуальным освещением. Кроме того, особое внимание планируется уделить энергоэффективности объекта и утилизации отходов.
Сдать склад в эксплуатацию планируется в 2025 году.
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