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Подмосковная компания построит в Казахстане сейсмоустойчивый склад

15 апреля 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Скад высокой сейсмоустойчивости построит в Казахстане по заказу местной фирмы компания из Балашихи, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Балашихинская компания «Бережливый склад» возведёт комплекс общей площадью 10 000 квадратных метров, постройка сможет выдержать даже сильные землетрясения. Все элементы склада будут создаваться на собственном производстве компании в Балашихе», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что склад будет оснащён автоматизированной системой управления, климатическими системами для создания идеальных условий хранения и интеллектуальным освещением. Кроме того, особое внимание планируется уделить энергоэффективности объекта и утилизации отходов.



Сдать склад в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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#экономика
#склад
#строительство
#казахстан
#балашиха
#мининвест мо
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В Химках откроют производство мясных деликатесов
15 апреля 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производственно-складское помещение для изготовления и хранения изделий из мяса, в том числе деликатесных, построит на территории городского округа Химки компания-инвестор «Деликатес Дичь», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На участке в два гектара будет размещён производственно-складской комплекс и строение общей площадью свыше 16,1 тыс. квадратных метров. Проектом предполагается производство и хранение мясной продукции, включая тушёнку и колбасные изделия из почти 200 видов дичи, а также сушеное мясо», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Разрешение на строительство объекта уже получено. Общая сумма инвестиций в проект составит более 800 миллионов рублей. Благодаря новому производству в округе Химки появится ещё свыше 200 рабочих мест.

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#химки
#производство
#строительство
#мясо
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
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«Кончились запасы»: Россиянам рассказали, почему подорожает борщевой набор
Эксперт рынка Магомедов объяснил, когда цены на борщевой набор начнут снижаться
15 апреля 2024, 13:07

Фото: istockphoto.com/Jan Danek

Экономист Ольга Лебединская спрогнозировала в 2024 году в России подорожание борщевого набора на 10-12 процентов. Об этом ранее писала «Газета.Ru».
Заместитель исполнительного директора Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов в беседе с «Радио 1» сообщил, что это происходит из-за того, что прошлогодние запасы сельхозкультур закончились, и это нормальное явление, которому удивляться не стоит.

«Сейчас борщевой набор – это основные наши сельхозкультуры: капуста, картошка, свекла, морковь. Мы сами их выращиваем и закладываем про запас. С прошлого года были заложены и хранились до сих пор, использовались из стока. Сейчас апрель, стоки у многих закончились. У тех, у кого они еще остались, они уже не того качества, и поэтому, пока у нас не будет нового урожая, мы перейдем к использованию этих продуктов с внешнего рынка. Традиционно из года в год в апреле и мае наблюдается рост на эти культуры. Это нормальное явление», – объяснил специалист.
Также эксперт назвал и другие факторы, влияющие на рост цен: рост цен на семена, рост цен на горюче-смазочные материалы для уборочной техники, стоимость бензина и логистики. Однако основополагающими их считать не стоит.

По мнению Шамиля Магомедова цены пойдут вниз, как только в Южных регионах России созреет новый урожай, а пока его замещает импортный продукт из Беларуси, Казахстана, Узбекистана.

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В Подмосковье с начала года зарегистрировали 18 тысяч субъектов МСП
15 апреля 2024, 12:31

Фото: Istockphoto / kzenon

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области с начала 2024 года выросло более чем на 18 тыс. Такими данными поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В I квартале этого года в Подмосковье зарегистрировано более 18 тыс. субъектов МСП. 14,8 тыс. из них – индивидуальные предприниматели. Всего сейчас в Подмосковье работают свыше 452 тысяч компаний сектора малого и среднего предпринимательства», – уточнила Зиновьева.
Как рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста, для поддержки предпринимателей в регионе создан Московский областной фонд микрофинансирования, где бизнесу доступно 13 программ льготного кредитования. Размер займа может составить до 5 млн рублей.

Кроме того, подмосковные предприниматели могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес». Там помогут с проведением технических аудитов, сертификацией, разработкой конструкторской документации.

Подробную информацию о поддержке бизнеса на инвестиционном портале Московской области.

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#экономика
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#мининвест мо
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#бизнес
#московская область
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Названы глобальные проблемы американского кораблестроения
15 апреля 2024, 11:02

Фото: iStock/3DSculptor

Пентагон на три года задерживает строительство головного фрегата Constellation, пишет РИА Новости.
Так, головной фрегат с управляемым ракетным вооружением типа Constellation передадут флоту лишь в 2029 году. Среди причин задержки —
недостатки конструкции, нерасторопность поставщиков и сложности с поиском квалифицированных кадров.

По задумке руководства, Constellation, должен будет поражать надводные корабли противника на загоризонтной дальности. Другие его задачи — обнаруживать и уничтожать подводные лодки, защищать эскортируемые корабли, применять системы радиоэлектронного противодействия. Поэтому неудивительно, что кораблестроители столкнулись с рядом серьезных проблем и ограничений, добавляет агентство.

Сейчас военно-морское судостроение США переживает масштабный кадровый кризис. Он усложняется конкуренцией за квалифицированных рабочих. Далее — верфь в Маринетте имеет опыт строительства только боевых кораблей, но не фрегатов.

Затем — из-за постоянных изменений проекта стоимость корабля выросла до 1,3 миллиарда долларов.
И, последнее — американцы, по сути, разучились делать корабли для морской войны с равным или близким по силе врагом. Почти 30 лет отсутствия соперников на море дали свои плоды, подчёркивает агентство.

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#сша
#корабль
#строительство
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В Подмосковье проведут круглый стол, посвящённый ягодной отрасли
15 апреля 2024, 10:59

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Круглый стол «От обучения к практике работы в ягодной отрасли» состоится в Московской области во вторник, 16 апреля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Участники круглого стола поделятся своим опытом по привлечению в ягодную отрасль студентов и молодых специалистов. Планируются обсудить решение кадровых вопросов отрасли, а также наладить взаимодействие между производителями ягод и молодыми специалистами», — говорится в сообщении.
Принять участие в работе круглого стола приглашают студентов, получающих образование в аграрной сфере, а также выпускников соответствующих курсов. Круглый стол будет проходить в онлайн-режиме. Трансляция будет организована на видеоканале Ягодного союза, начало с 11:00.

Более подробную информацию о предстоящем круглом столе можно получить на сайте Ягодного союза.

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#ягоды
#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
#онлайн
#московская область
#подмосковье
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Алюминий дорожает на фоне санкций против российского сырья
15 апреля 2024, 10:22

Фото: istockphoto/SafakOguz

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) подскочила на 9,4%, что стало максимумом с 1987 года. Это произошло 12 апреля, в день введения США и Великобританией запрета на экспорт российского алюминия, меди и никеля.
В то же время цена на никель выросла на 8,8%, передаёт информационное агентство Bloomberg. Сегодня, 15 апреля, стоимость никеля на LME на открытии торгов росла на 8,33%, до 19,17 тысячи долларов за тонну. Цена на алюминий составляла до 2 684,5 доллара за тонну. Она поднялась на 8,31%. Аналитики агентства указывают, что по состоянию на конец марта на лондонской бирже на российские металлы приходилось 91% запасов алюминия, 62% меди и 36% никеля.

Министерство финансов США уточнило, что ограничения на экспорт коснутся металлов, выпущенных после 13 апреля 2024 года. При этом ведомство допустило, что в отдельных случаях ввоз меди, алюминия и никеля может быть разрешён в виде исключения. В настоящее время на складах LME хранится 400 тысяч тонн российских металлов из 1 миллиона тонн общих запасов.

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#сша
#экспорт
#цена
#ограничения
#биржа
#металл
#великобритания
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Маневр Путина в сельском хозяйстве ошарашил фермеров США и Австралии
15 апреля 2024, 08:46

Фото: iStock/Maria Mercedes Diez Pascua

Активизация деятельности президента России в сфере сельского хозяйства стала неожиданностью для фермеров из США и Австралии, пишет китайское издание Sina.
По статистике, Австралия и США — мировые лидеры по продаже сельхозпродукции. Основным потребителем является Китай, который, как пишет издание, внезапно стал отменять заказы на пшеницу из этих стран в пользу зерна из России.
Причина — она может предложить лучшие цены на рынке.

По понятным причинам доминирование России на мировом рынке сельхозпродукции вызывает недовольство у американских и австралийских фермеров. Они не понимают, как конкурировать с таким объемом зерна из России, отмечает Sina.

По мнению западных аналитиков, ставка России на сельское хозяйство и ее успехи в этой отрасли, могут привести к краху зерновой отрасли в США и Австралии.

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#сельское хозяйство
#россия
#сша
#австралия
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«Стагнация»: Аналитики – о ситуации на российском рынке вторичного жилья
«Ъ»: Средняя стоимость вторичного жилья в России увеличилась в апреле на 0,4%
14 апреля 2024, 23:37

Фото: iStock/gopixa

Средняя цена вторичного жилья на российском рынке в начале апреля выросла всего на 0,4 % и составила 1 434 000 рублей за квадратный метр, сообщает газета «Коммерсантъ».
По мнению аналитиков, ситуация на региональном рынке необычайно стабильна, и в некоторых городах средние цены колеблются более чем на 1% в течение месяца.

В Москве средняя цена «вторички» за месяц снизилась на 0,2 % и составила 336,2 000 рублей за квадратный метр. Однако за год она выросла на 6,9%. Газета отмечает, что около 40% объектов в столице были проданы со снижением цены на 2%.

По прогнозам, в апреле-мае средние цены на жилье в Москве могут снижаться в среднем на 1% в месяц.

До этого в большинстве регионов России предложили увеличение цен на жилье. Минстрой утвердил новую официальную цену за квадратный метр на второй квартал 2024 года.

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#жильё
#москва
#цена
#рынок
#недвижимость
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Французская фирма Ceetrus продала торговые сети «Ашан» в РФ
Французская фирма Ceetrus продала российские торговые сети «Ашан»
14 апреля 2024, 19:20

Фото: iStock/blinow61

Французская компания Ceetrus, входящая в структуру «Ашан», завершила сделку по продаже торговых площадей в России, сообщает РБК.
Предварительное соглашение о продаже торговых площадей было подписано сторонами в октябре 2023 года. После получения разрешения на сделку от правительства России, финальное завершение соглашения состоялось только в конце марта 2024 года.

Новым владельцем торговых комплексов, принадлежавших ранее «Ситрас», стала компания «Торговые галереи».

Ранее в начале апреля сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) может доначислить «Ашану» 180,9 миллиона рублей из-за задолженности по налогам.

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#соглашения
#соглашение
#фнс
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