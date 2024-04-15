В Химках откроют производство мясных деликатесов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Производственно-складское помещение для изготовления и хранения изделий из мяса, в том числе деликатесных, построит на территории городского округа Химки компания-инвестор «Деликатес Дичь», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На участке в два гектара будет размещён производственно-складской комплекс и строение общей площадью свыше 16,1 тыс. квадратных метров. Проектом предполагается производство и хранение мясной продукции, включая тушёнку и колбасные изделия из почти 200 видов дичи, а также сушеное мясо», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.Разрешение на строительство объекта уже получено. Общая сумма инвестиций в проект составит более 800 миллионов рублей. Благодаря новому производству в округе Химки появится ещё свыше 200 рабочих мест.
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