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В Химках откроют производство мясных деликатесов

15 апреля 2024, 14:17
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производственно-складское помещение для изготовления и хранения изделий из мяса, в том числе деликатесных, построит на территории городского округа Химки компания-инвестор «Деликатес Дичь», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.


«На участке в два гектара будет размещён производственно-складской комплекс и строение общей площадью свыше 16,1 тыс. квадратных метров. Проектом предполагается производство и хранение мясной продукции, включая тушёнку и колбасные изделия из почти 200 видов дичи, а также сушеное мясо», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Разрешение на строительство объекта уже получено. Общая сумма инвестиций в проект составит более 800 миллионов рублей. Благодаря новому производству в округе Химки появится ещё свыше 200 рабочих мест.

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#производство
#строительство
#мясо
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
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«Кончились запасы»: Россиянам рассказали, почему подорожает борщевой набор
Эксперт рынка Магомедов объяснил, когда цены на борщевой набор начнут снижаться
15 апреля 2024, 13:07

Фото: istockphoto.com/Jan Danek

Экономист Ольга Лебединская спрогнозировала в 2024 году в России подорожание борщевого набора на 10-12 процентов. Об этом ранее писала «Газета.Ru».
Заместитель исполнительного директора Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов в беседе с «Радио 1» сообщил, что это происходит из-за того, что прошлогодние запасы сельхозкультур закончились, и это нормальное явление, которому удивляться не стоит.

«Сейчас борщевой набор – это основные наши сельхозкультуры: капуста, картошка, свекла, морковь. Мы сами их выращиваем и закладываем про запас. С прошлого года были заложены и хранились до сих пор, использовались из стока. Сейчас апрель, стоки у многих закончились. У тех, у кого они еще остались, они уже не того качества, и поэтому, пока у нас не будет нового урожая, мы перейдем к использованию этих продуктов с внешнего рынка. Традиционно из года в год в апреле и мае наблюдается рост на эти культуры. Это нормальное явление», – объяснил специалист.
Также эксперт назвал и другие факторы, влияющие на рост цен: рост цен на семена, рост цен на горюче-смазочные материалы для уборочной техники, стоимость бензина и логистики. Однако основополагающими их считать не стоит.

По мнению Шамиля Магомедова цены пойдут вниз, как только в Южных регионах России созреет новый урожай, а пока его замещает импортный продукт из Беларуси, Казахстана, Узбекистана.

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В Подмосковье с начала года зарегистрировали 18 тысяч субъектов МСП
15 апреля 2024, 12:31

Фото: Istockphoto / kzenon

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области с начала 2024 года выросло более чем на 18 тыс. Такими данными поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В I квартале этого года в Подмосковье зарегистрировано более 18 тыс. субъектов МСП. 14,8 тыс. из них – индивидуальные предприниматели. Всего сейчас в Подмосковье работают свыше 452 тысяч компаний сектора малого и среднего предпринимательства», – уточнила Зиновьева.
Как рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста, для поддержки предпринимателей в регионе создан Московский областной фонд микрофинансирования, где бизнесу доступно 13 программ льготного кредитования. Размер займа может составить до 5 млн рублей.

Кроме того, подмосковные предприниматели могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес». Там помогут с проведением технических аудитов, сертификацией, разработкой конструкторской документации.

Подробную информацию о поддержке бизнеса на инвестиционном портале Московской области.

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Названы глобальные проблемы американского кораблестроения
15 апреля 2024, 11:02

Фото: iStock/3DSculptor

Пентагон на три года задерживает строительство головного фрегата Constellation, пишет РИА Новости.
Так, головной фрегат с управляемым ракетным вооружением типа Constellation передадут флоту лишь в 2029 году. Среди причин задержки —
недостатки конструкции, нерасторопность поставщиков и сложности с поиском квалифицированных кадров.

По задумке руководства, Constellation, должен будет поражать надводные корабли противника на загоризонтной дальности. Другие его задачи — обнаруживать и уничтожать подводные лодки, защищать эскортируемые корабли, применять системы радиоэлектронного противодействия. Поэтому неудивительно, что кораблестроители столкнулись с рядом серьезных проблем и ограничений, добавляет агентство.

Сейчас военно-морское судостроение США переживает масштабный кадровый кризис. Он усложняется конкуренцией за квалифицированных рабочих. Далее — верфь в Маринетте имеет опыт строительства только боевых кораблей, но не фрегатов.

Затем — из-за постоянных изменений проекта стоимость корабля выросла до 1,3 миллиарда долларов.
И, последнее — американцы, по сути, разучились делать корабли для морской войны с равным или близким по силе врагом. Почти 30 лет отсутствия соперников на море дали свои плоды, подчёркивает агентство.

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#сша
#корабль
#строительство
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В Подмосковье проведут круглый стол, посвящённый ягодной отрасли
15 апреля 2024, 10:59

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Круглый стол «От обучения к практике работы в ягодной отрасли» состоится в Московской области во вторник, 16 апреля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Участники круглого стола поделятся своим опытом по привлечению в ягодную отрасль студентов и молодых специалистов. Планируются обсудить решение кадровых вопросов отрасли, а также наладить взаимодействие между производителями ягод и молодыми специалистами», — говорится в сообщении.
Принять участие в работе круглого стола приглашают студентов, получающих образование в аграрной сфере, а также выпускников соответствующих курсов. Круглый стол будет проходить в онлайн-режиме. Трансляция будет организована на видеоканале Ягодного союза, начало с 11:00.

Более подробную информацию о предстоящем круглом столе можно получить на сайте Ягодного союза.

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#ягоды
#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
#онлайн
#московская область
#подмосковье
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Алюминий дорожает на фоне санкций против российского сырья
15 апреля 2024, 10:22

Фото: istockphoto/SafakOguz

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) подскочила на 9,4%, что стало максимумом с 1987 года. Это произошло 12 апреля, в день введения США и Великобританией запрета на экспорт российского алюминия, меди и никеля.
В то же время цена на никель выросла на 8,8%, передаёт информационное агентство Bloomberg. Сегодня, 15 апреля, стоимость никеля на LME на открытии торгов росла на 8,33%, до 19,17 тысячи долларов за тонну. Цена на алюминий составляла до 2 684,5 доллара за тонну. Она поднялась на 8,31%. Аналитики агентства указывают, что по состоянию на конец марта на лондонской бирже на российские металлы приходилось 91% запасов алюминия, 62% меди и 36% никеля.

Министерство финансов США уточнило, что ограничения на экспорт коснутся металлов, выпущенных после 13 апреля 2024 года. При этом ведомство допустило, что в отдельных случаях ввоз меди, алюминия и никеля может быть разрешён в виде исключения. В настоящее время на складах LME хранится 400 тысяч тонн российских металлов из 1 миллиона тонн общих запасов.

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#сша
#экспорт
#цена
#ограничения
#биржа
#металл
#великобритания
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Маневр Путина в сельском хозяйстве ошарашил фермеров США и Австралии
15 апреля 2024, 08:46

Фото: iStock/Maria Mercedes Diez Pascua

Активизация деятельности президента России в сфере сельского хозяйства стала неожиданностью для фермеров из США и Австралии, пишет китайское издание Sina.
По статистике, Австралия и США — мировые лидеры по продаже сельхозпродукции. Основным потребителем является Китай, который, как пишет издание, внезапно стал отменять заказы на пшеницу из этих стран в пользу зерна из России.
Причина — она может предложить лучшие цены на рынке.

По понятным причинам доминирование России на мировом рынке сельхозпродукции вызывает недовольство у американских и австралийских фермеров. Они не понимают, как конкурировать с таким объемом зерна из России, отмечает Sina.

По мнению западных аналитиков, ставка России на сельское хозяйство и ее успехи в этой отрасли, могут привести к краху зерновой отрасли в США и Австралии.

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#сельское хозяйство
#россия
#сша
#австралия
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«Стагнация»: Аналитики – о ситуации на российском рынке вторичного жилья
«Ъ»: Средняя стоимость вторичного жилья в России увеличилась в апреле на 0,4%
14 апреля 2024, 23:37

Фото: iStock/gopixa

Средняя цена вторичного жилья на российском рынке в начале апреля выросла всего на 0,4 % и составила 1 434 000 рублей за квадратный метр, сообщает газета «Коммерсантъ».
По мнению аналитиков, ситуация на региональном рынке необычайно стабильна, и в некоторых городах средние цены колеблются более чем на 1% в течение месяца.

В Москве средняя цена «вторички» за месяц снизилась на 0,2 % и составила 336,2 000 рублей за квадратный метр. Однако за год она выросла на 6,9%. Газета отмечает, что около 40% объектов в столице были проданы со снижением цены на 2%.

По прогнозам, в апреле-мае средние цены на жилье в Москве могут снижаться в среднем на 1% в месяц.

До этого в большинстве регионов России предложили увеличение цен на жилье. Минстрой утвердил новую официальную цену за квадратный метр на второй квартал 2024 года.

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#жильё
#москва
#цена
#рынок
#недвижимость
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Французская фирма Ceetrus продала торговые сети «Ашан» в РФ
Французская фирма Ceetrus продала российские торговые сети «Ашан»
14 апреля 2024, 19:20

Фото: iStock/blinow61

Французская компания Ceetrus, входящая в структуру «Ашан», завершила сделку по продаже торговых площадей в России, сообщает РБК.
Предварительное соглашение о продаже торговых площадей было подписано сторонами в октябре 2023 года. После получения разрешения на сделку от правительства России, финальное завершение соглашения состоялось только в конце марта 2024 года.

Новым владельцем торговых комплексов, принадлежавших ранее «Ситрас», стала компания «Торговые галереи».

Ранее в начале апреля сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) может доначислить «Ашану» 180,9 миллиона рублей из-за задолженности по налогам.

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#соглашения
#соглашение
#фнс
#служба
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Российские виноделы повысят цены на вино
«Абрау-Дюрсо» предупредила о росте цен на вино в диапазоне 7‑35% с мая 2024 года
14 апреля 2024, 12:01

Фото: istockphoto.com/ipopba

Компания «Абрау-Дюрсо» из России объявила о намерении увеличить цены на свою продукцию на 7-35%, сообщает издание РБК, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Подорожают 15 «алкогольных» позиций. Самое значительное увеличение стоимости затронет игристые вина защищенного географического указания «Имериал» — 35% и 33%. Кроме того, цены на «Русское шампанское» вырастут на 7%, а «Русское шампанское «Резерв», игристое вино «Виктор Дравиньи» и игристые вина винодельни «Ведерниковъ» подорожают на 8%.

Также стоимость сидра «Абрау-Дюрсо» и коньяка «Абрау 1870» увеличится на 15% и 10% соответственно. Отмечается, что такая динамика цен связана с трехкратным ростом акцизов, увеличением стоимости материалов для производства, комплектующих и транспортных расходов.

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