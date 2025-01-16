Подмосковный лакокрасочный завод модернизировал производство за 60 млн рублей

Видео: пресс-служба Мининвеста МО
«Одинцовский лакокрасочный завод» завершил модернизацию предприятия по выпуску красок, лаков и мастик. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания производит лакокрасочные покрытия, которые применяют для окрашивания в разных сферах – от локомотивов и вагонов до дорожной разметки и мебели. Проведённая модернизация позволит усовершенствовать процесс производства, повысить эффективность и качество продукции.
«Одинцовский лакокрасочный завод» – одно из старейших в России производств лакокрасочные материалы. Он существует 117 лет. Заказчики – крупнейшие отечественные производители электричек, вагонов метро и поездов. Именно на этом предприятии производится красная и серая краски, которыми покрыты корпуса поездов РЖД.
Продукцией завода пользуются также производители стройматериалов, дорожной и сельскохозяйственной техники, компании, занимающиеся дорожной разметкой и другие.
Читайте также:
Правительство Подмосковья помогло сохранить бизнесу 70 млрд рублей инвестиций
В теплицах Подмосковья за год вырастили более 83 тыс. тонн огурцов
Подмосковные фермеры получили за год около 3 тыс. га для развития агробизнеса
«Объём инвестиций завода в модернизацию производственной площадки составил около 60 млн рублей. Уже 20 лет предприятие ведёт научно-исследовательскую работу по разработке востребованных продуктов для отечественных предприятий, производит продукцию, широко известную не только в России, но и за её пределами», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Одинцовский лакокрасочный завод» – одно из старейших в России производств лакокрасочные материалы. Он существует 117 лет. Заказчики – крупнейшие отечественные производители электричек, вагонов метро и поездов. Именно на этом предприятии производится красная и серая краски, которыми покрыты корпуса поездов РЖД.
Продукцией завода пользуются также производители стройматериалов, дорожной и сельскохозяйственной техники, компании, занимающиеся дорожной разметкой и другие.
Читайте также:
Правительство Подмосковья помогло сохранить бизнесу 70 млрд рублей инвестиций
В теплицах Подмосковья за год вырастили более 83 тыс. тонн огурцов
Подмосковные фермеры получили за год около 3 тыс. га для развития агробизнеса
Лора Луганская