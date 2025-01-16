В ОЭЗ «Дубна» каждый год будут производить более 200 млн систем для сбора крови

Видео: пресс-служба компании ООО «Гранат Био Тех»
Мощности резидента особой экономической зоны «Дубна», компании «Гранат Био Тех», позволят ежегодно производить 210 млн систем для взятия крови из вены. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Подмосковный производитель современных вакуумных систем для взятия биоматериала компания увеличил выпуск медицинской продукции более чем на четверть. Это стало возможным после запуска новой производственной линии, которая заработала на полную мощность в конце прошлого года. Теперь компания сможет за год производить не менее 210 млн одноразовых вакуумных пробирок для взятия крови из вены», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «Гранат Био Тех» производит продукцию торговой марки Acti-Fine® для лабораторной медицины. На предприятии полного цикла выполняют работы от литья до упаковки. Вакуумные системы для взятия венозной крови состоят из пробирок, держателей и двусторонних игл. Продукция предприятия пользуется большим спросом в медучреждениях по всей стране.
Технологические линии спроектированы так, что позволяют производить более 800 номенклатурных единиц продукции, в том числе с редкими и специфичными реагентами.
По данным резидента, сегодня доля продукции компании на отечественном рынке превысила 27%.
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Лора Луганская