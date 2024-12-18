Подмосковная компания увеличила производство пробирок для взятия крови на 70%

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Эйлитон» запустила на своей площадке в ОЭЗ «Дубна» четвёртую высокотехнологичную автоматизированную линию по производству вакуумных пробирок для взятия венозной крови. Об сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в расширение производства компании превысили 60 млн рублей. Мощность новой производственной линии составляет порядка 5 млн пробирок в месяц. А общие мощности предприятия выросли до 12 млн пробирок. Таким образом, объём выпуска продукции предприятия вырос почти на 70%», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.«Эйлитон», входящий в Группу компаний «Церебрум-Юнимед», – первопроходец в производстве отечественных вакуумных пробирок под торговой маркой UNIVAC.
Со времени запуска производства в 2015 году продукцию предприятия ежедневно используют в работе более 3 тыс. медучреждений по всей стране. Номенклатура изделий включает около 500 видов пробирок для выполнения разных видов анализов в лечебных учреждениях.
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Лора Луганская