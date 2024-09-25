Воробьёв: задача властей Подмосковья – помочь в экспорте малому бизнесу

В Московской области в прошлом году из 13 млрд долларов общего объёма 9,7 млрд пришлось на несырьевой экспорт. На малый и средний бизнес приходится 1,5 млрд.
Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв после заседания Президиума Госсовета под руководством президента.
По его словам, для этого в регионе работает Центр поддержки экспорта, внедряются новые механизмы. Это сервис «5 шагов экспортёра», экспортный контейнер для МСП. Последний помогает снизить стоимость отправки груза, а малый бизнес получает доступ к услугам крупных перевозчиков.
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«Обсудили вопросы развития несырьевого неэнергетического экспорта. Наши основные области экспорта — продукция АПК, машиностроение, химическая промышленность, металлы и текстиль. Большие компании получают федеральную помощь. Задача властей Подмосковья – помочь малому бизнесу», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
По его словам, для этого в регионе работает Центр поддержки экспорта, внедряются новые механизмы. Это сервис «5 шагов экспортёра», экспортный контейнер для МСП. Последний помогает снизить стоимость отправки груза, а малый бизнес получает доступ к услугам крупных перевозчиков.
«Наш фонд только за прошлый год вывел на экспорт 142 компании, сумма контрактов составила 136 млн долларов», – добавил глава региона.Он подчеркнул, что ключевую роль в экспорте играет логистика, потому ей уделяется особое внимание.
«Мы запустили сухие порты «Селятино» в Наро-Фоминском городском округе, «Белый Раст» в Дмитрове, «Электроугли» в Богородском. Наши основные страны-партнеры для экспорта – Китай, Турция, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ», – отметил Воробьёв.Он заверил, что власти региона и дальше будут наращивать производство и объемы экспорта, поддерживать малые и средние предприятия.
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Лора Луганская