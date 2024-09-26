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В Минэкономразвития оценили прогноз международных аналитиков роста ВВП России

МЭР: Правдоподобные прогнозы ОЭСР по поводу роста ВВП РФ уже не удивляют
26 сентября 2024, 08:07
Фото: istockphoto/Egor Maltsev

Фото: istockphoto/Egor Maltsev

Обновленные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по динамике роста российской экономики в 2024 году близки к официальному прогнозу Минэкономразвития. Однако ожидания международных аналитиков на 2025 год «предсказуемо занижены».


Об этом заявил журналистам директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства экономического развития РФ Лев Денисов. Накануне, 25 сентября, пересмотрели свой прогноз относительно российского ВВП на 2024 год. В мае его рост оценивался в 2,6%, тогда как теперь этот показатель составил 2,6%. В следующем году организация ожидает роста экономики России на 1,1%, что ниже показателя, прогнозируемого экспертами Минэкономразвития.

Представитель ведомства отметил, что пересмотр прогнозов международных аналитиков относительно экономики России в сторону более реалистичных цифр уже не удивляет. Он напомнил, что в последние годы все подобные поначалу пессимистичные прогнозы относительно роста ВВП РФ затем неизбежно корректировались в сторону увеличения.

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#экономика
Воробьёв: задача властей Подмосковья – помочь в экспорте малому бизнесу
25 сентября 2024, 19:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в прошлом году из 13 млрд долларов общего объёма 9,7 млрд пришлось на несырьевой экспорт. На малый и средний бизнес приходится 1,5 млрд.
Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв после заседания Президиума Госсовета под руководством президента.
«Обсудили вопросы развития несырьевого неэнергетического экспорта. Наши основные области экспорта — продукция АПК, машиностроение, химическая промышленность, металлы и текстиль. Большие компании получают федеральную помощь. Задача властей Подмосковья – помочь малому бизнесу», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
По его словам, для этого в регионе работает Центр поддержки экспорта, внедряются новые механизмы. Это сервис «5 шагов экспортёра», экспортный контейнер для МСП. Последний помогает снизить стоимость отправки груза, а малый бизнес получает доступ к услугам крупных перевозчиков.
«Наш фонд только за прошлый год вывел на экспорт 142 компании, сумма контрактов составила 136 млн долларов», – добавил глава региона.
Он подчеркнул, что ключевую роль в экспорте играет логистика, потому ей уделяется особое внимание.
«Мы запустили сухие порты «Селятино» в Наро-Фоминском городском округе, «Белый Раст» в Дмитрове, «Электроугли» в Богородском. Наши основные страны-партнеры для экспорта – Китай, Турция, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ», – отметил Воробьёв.
Он заверил, что власти региона и дальше будут наращивать производство и объемы экспорта, поддерживать малые и средние предприятия.

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#андрей воробьёв
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#подмосковье
#экономика
#экспорт
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В Подмосковье ввели в сельхозоборот более 11 тыс. га ранее неиспользуемых земель
25 сентября 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Масштабная кампания по вводу в сельскохозяйственный оборот залежных и ранее неиспользуемых земель стартовала в Московской области в мае текущего года, к настоящему моменту подмосковные компании ввели в оборот свыше 11,2 тыс. гектаров земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В оборот введено 11251,5 га земли. Лидерами по этой работе стали пять компаний. Фермерское хозяйство «Агроэконивест» ввело в оборот 1116,5 га в округе Шаховская, компания «Агроинновация» — 858 га земли в округе Лотошино, компания «Рассвет-Авангард» — более 647 гектаров в Волоколамском округе, «РусМилк» — свыше 510 га в Луховицах и компания «ТуламашАгро» ввела в сельхозоборот свыше 319 га в Зарайске», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что сельхозпроизводители, вводящие в оборот новые земли, могут рассчитывать на возмещение половины затрат на культуртехнические работы.

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#сельское хозяйство
#земля
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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Производство противопожарных конструкций в Домодедове запустят в 2026 году
25 сентября 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Комплекс по изготовлению металлических противопожарных конструкций строит в городском округе Домодедово компания «Смарт Техно Сервис», завершить строительство планируется ко второму квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время начались работы подготовительного этапа. Согласно плану, площадь производственно-складского комплекса составит около восьми тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 85 млн рублей. На предприятии планируется выпускать в год 210 тонн алюминиевых и стальных противопожарных конструкций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на предприятии будет создано около 69 рабочих мест.

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#домодедово
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#производство
#экономика
#главгосстройнадзор мо
#инвестиции
#рабочие места
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Путин: Россия вышла в число ведущих мировых экспортеров продуктов питания
25 сентября 2024, 15:40

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров по поставкам продуктов питания. Об этом российский лидер сообщил на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
Путин подчеркнул, что данный результат, в первую очередь, является заслугой специалистов, трудовых коллективов предприятий и институтов развития. Глава российского государства отметил важность продвижения отечественной продукции.

По словам Путина, предприятия из РФ готовы производить большую линейку качественной и экологичной продукции. Российский лидер добавил, что в настоящее время необходимо бороться с логистическим барьерами, поскольку расходы экспортеров РФ на перевалку продукции существенно возросли.

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В Шаховской запустят производство электрооборудования на земле за 1 рубль
25 сентября 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятие по выпуску композитных полых изоляторов откроет на территории городского округа Шаховская компания «Изолятор-ПИК», участок для реализации проекта инвестору предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составят около 950 миллионов рублей. Запуск предприятия намечен на 2027 год», — отметила зампред регионального правительства – министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря запуску предприятия в округе появится около 40 новых рабочих мест.

На предприятии будут выпускать полые изоляторы, которые компания планирует использовать как собственного производства оборудования, а так и для продажи в России и за границей.

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Для самозанятых Подмосковья проведут бизнес-игру по кооперации
25 сентября 2024, 12:18

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Бесплатную «Большую игру про кооперацию самозанятых» проведёт 3 октября центр «Мой бизнес» Московской области, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Большая игра о совместной работе самозанятых» — это практическое мероприятие, участники которого узнают, как сотрудничество с коллегами может помочь добиться успеха бизнеса. На бизнес-игре самозанятых познакомят с принципами кооперации и объяснят им, как объединение повышает эффективность работы и открывает новые возможности для развития. Спикером мероприятия станет руководитель мастерской игр для обучения Алексей Ильин», — говорится в сообщении.
Деловая игра будет проводиться очно в Москве по адресу: ВДНХ, проспект Мира, дом №119, строение 318. Мероприятие начнётся в 11 утра и продлится до трёх часов дня. Для участия необходимо оставить онлайн-заявку, приём заявок открыт до 9 утра 3 октября.

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Производитель лифтов из Серпухова создал 50 новых рабочих мест
25 сентября 2024, 12:18

Фото: пресс-служба Серпуховского лифтостроительного завода.

Серпуховский лифтостроительный завод решил увеличить штат специалистов и дополнительно создали на предприятии около 50 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«После модернизации производства, проведённой в 2022 году, завод стал суперсовременным предприятием, где было создано около 400 рабочих мест. Сейчас завод выпускает лифты от бизнес-класса до серийных моделей. Сейчас завод стремительно наращивает мощности, что требует и создания новых рабочих мест. Сегодня на предприятии – порядка 50 вакансий», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На предприятии смогут найти работу высококвалифицированные специалисты с техническим образованием. Это инженеры, технологи, конструкторы, электронщики по ремонту станков и оборудования, слесари и электросварщики.

Также есть спрос на наладчиков и операторов технологических установок.

Желающие работать на предприятии могут обратиться в отдел управления персоналом по телефону: 7 (495) 644 4408 (доб. 1206).

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#экономика
#подмосковье
#инвестиции
#серпухов
#лифт
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Подмосковным предпринимателям расскажут о внешней торговле с Турцией
25 сентября 2024, 11:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Компании, работающие в Московской области и развивающие экспортную деятельность, смогут стать участниками бесплатного образовательного вебинара «Турция: Экспортные возможности и вызовы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Вебинар организует Российский экспортный центр. Он пройдёт 1 октября с 10.00 до 12.00.
«Представители РЭЦ в Турции расскажут, какие направления сегодня наиболее перспективны, как эффективнее взаимодействовать с турецкими партнёрами, какие существуют торговые барьеры. Организаторы также поделятся своим опытом и советами», – говорится в сообщении.
Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке.

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Россиянам пообещали увеличение минимальной зарплаты с января
Мишустин: МРОТ в 2025 году составит 22 440 рублей
25 сентября 2024, 06:39

Фото: Сайт Кремля

С января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет на 16,5%, достигнув 22 440 рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, повышение коснется порядка четырех миллионов работников.
Мишустин также отметил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей, что обеспечит опережающий рост зарплат на фоне экономических изменений.
Кроме того, премьер поручил включить увеличение МРОТ в национальный проект «Кадры» и распорядился заняться мониторингом особенностей незанятых трудоспособных граждан, чтобы адаптировать меры государственной поддержки к их потребностям.

Это повышение станет частью общей стратегии правительства по улучшению уровня жизни граждан и увеличению доходов в ключевых секторах экономики.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд России запретил включать надбавки учителям за дополнительную работу в общую зарплату, не превышающую МРОТ. Решение опубликовали на сайте суда 23 сентября.

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