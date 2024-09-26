В Минэкономразвития оценили прогноз международных аналитиков роста ВВП России

Фото: istockphoto/Egor Maltsev
Обновленные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по динамике роста российской экономики в 2024 году близки к официальному прогнозу Минэкономразвития. Однако ожидания международных аналитиков на 2025 год «предсказуемо занижены».
Об этом заявил журналистам директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства экономического развития РФ Лев Денисов. Накануне, 25 сентября, пересмотрели свой прогноз относительно российского ВВП на 2024 год. В мае его рост оценивался в 2,6%, тогда как теперь этот показатель составил 2,6%. В следующем году организация ожидает роста экономики России на 1,1%, что ниже показателя, прогнозируемого экспертами Минэкономразвития.
Представитель ведомства отметил, что пересмотр прогнозов международных аналитиков относительно экономики России в сторону более реалистичных цифр уже не удивляет. Он напомнил, что в последние годы все подобные поначалу пессимистичные прогнозы относительно роста ВВП РФ затем неизбежно корректировались в сторону увеличения.
Читайте также:
Названа отрасль РФ, где сильнее всего выросла экономическая активность
Минэкономразвития: Рост ВВП в России в 2024 году составит 3,9%
Четыре прогноза на будущее от Центробанка: от хорошего к самому худшему
Александр Бойцов