Производство противопожарных конструкций в Домодедове запустят в 2026 году

«В настоящее время начались работы подготовительного этапа. Согласно плану, площадь производственно-складского комплекса составит около восьми тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 85 млн рублей. На предприятии планируется выпускать в год 210 тонн алюминиевых и стальных противопожарных конструкций», — говорится в сообщении.

