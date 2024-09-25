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Производство противопожарных конструкций в Домодедове запустят в 2026 году

25 сентября 2024, 16:09
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Комплекс по изготовлению металлических противопожарных конструкций строит в городском округе Домодедово компания «Смарт Техно Сервис», завершить строительство планируется ко второму квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.


«В настоящее время начались работы подготовительного этапа. Согласно плану, площадь производственно-складского комплекса составит около восьми тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 85 млн рублей. На предприятии планируется выпускать в год 210 тонн алюминиевых и стальных противопожарных конструкций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на предприятии будет создано около 69 рабочих мест.

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Путин: Россия вышла в число ведущих мировых экспортеров продуктов питания
25 сентября 2024, 15:40

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров по поставкам продуктов питания. Об этом российский лидер сообщил на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
Путин подчеркнул, что данный результат, в первую очередь, является заслугой специалистов, трудовых коллективов предприятий и институтов развития. Глава российского государства отметил важность продвижения отечественной продукции.

По словам Путина, предприятия из РФ готовы производить большую линейку качественной и экологичной продукции. Российский лидер добавил, что в настоящее время необходимо бороться с логистическим барьерами, поскольку расходы экспортеров РФ на перевалку продукции существенно возросли.

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#рф
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В Шаховской запустят производство электрооборудования на земле за 1 рубль
25 сентября 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятие по выпуску композитных полых изоляторов откроет на территории городского округа Шаховская компания «Изолятор-ПИК», участок для реализации проекта инвестору предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составят около 950 миллионов рублей. Запуск предприятия намечен на 2027 год», — отметила зампред регионального правительства – министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря запуску предприятия в округе появится около 40 новых рабочих мест.

На предприятии будут выпускать полые изоляторы, которые компания планирует использовать как собственного производства оборудования, а так и для продажи в России и за границей.

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Для самозанятых Подмосковья проведут бизнес-игру по кооперации
25 сентября 2024, 12:18

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Бесплатную «Большую игру про кооперацию самозанятых» проведёт 3 октября центр «Мой бизнес» Московской области, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Большая игра о совместной работе самозанятых» — это практическое мероприятие, участники которого узнают, как сотрудничество с коллегами может помочь добиться успеха бизнеса. На бизнес-игре самозанятых познакомят с принципами кооперации и объяснят им, как объединение повышает эффективность работы и открывает новые возможности для развития. Спикером мероприятия станет руководитель мастерской игр для обучения Алексей Ильин», — говорится в сообщении.
Деловая игра будет проводиться очно в Москве по адресу: ВДНХ, проспект Мира, дом №119, строение 318. Мероприятие начнётся в 11 утра и продлится до трёх часов дня. Для участия необходимо оставить онлайн-заявку, приём заявок открыт до 9 утра 3 октября.

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Производитель лифтов из Серпухова создал 50 новых рабочих мест
25 сентября 2024, 12:18

Фото: пресс-служба Серпуховского лифтостроительного завода.

Серпуховский лифтостроительный завод решил увеличить штат специалистов и дополнительно создали на предприятии около 50 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«После модернизации производства, проведённой в 2022 году, завод стал суперсовременным предприятием, где было создано около 400 рабочих мест. Сейчас завод выпускает лифты от бизнес-класса до серийных моделей. Сейчас завод стремительно наращивает мощности, что требует и создания новых рабочих мест. Сегодня на предприятии – порядка 50 вакансий», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На предприятии смогут найти работу высококвалифицированные специалисты с техническим образованием. Это инженеры, технологи, конструкторы, электронщики по ремонту станков и оборудования, слесари и электросварщики.

Также есть спрос на наладчиков и операторов технологических установок.

Желающие работать на предприятии могут обратиться в отдел управления персоналом по телефону: 7 (495) 644 4408 (доб. 1206).

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#экономика
#подмосковье
#инвестиции
#серпухов
#лифт
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Подмосковным предпринимателям расскажут о внешней торговле с Турцией
25 сентября 2024, 11:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Компании, работающие в Московской области и развивающие экспортную деятельность, смогут стать участниками бесплатного образовательного вебинара «Турция: Экспортные возможности и вызовы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Вебинар организует Российский экспортный центр. Он пройдёт 1 октября с 10.00 до 12.00.
«Представители РЭЦ в Турции расскажут, какие направления сегодня наиболее перспективны, как эффективнее взаимодействовать с турецкими партнёрами, какие существуют торговые барьеры. Организаторы также поделятся своим опытом и советами», – говорится в сообщении.
Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке.

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Россиянам пообещали увеличение минимальной зарплаты с января
Мишустин: МРОТ в 2025 году составит 22 440 рублей
25 сентября 2024, 06:39

Фото: Сайт Кремля

С января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет на 16,5%, достигнув 22 440 рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, повышение коснется порядка четырех миллионов работников.
Мишустин также отметил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей, что обеспечит опережающий рост зарплат на фоне экономических изменений.
Кроме того, премьер поручил включить увеличение МРОТ в национальный проект «Кадры» и распорядился заняться мониторингом особенностей незанятых трудоспособных граждан, чтобы адаптировать меры государственной поддержки к их потребностям.

Это повышение станет частью общей стратегии правительства по улучшению уровня жизни граждан и увеличению доходов в ключевых секторах экономики.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд России запретил включать надбавки учителям за дополнительную работу в общую зарплату, не превышающую МРОТ. Решение опубликовали на сайте суда 23 сентября.

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Резиденты подмосковных ОЭЗ сэкономили за счёт таможенных льгот 3,4 млрд рублей
24 сентября 2024, 22:00

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резиденты пяти подмосковных особых экономических зон с начала 2022 года сэкономили более 3,4 млрд рублей за счёт нулевой ставки таможенной пошлины.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Для резидентов особых экономических зон Подмосковья действует режим свободной таможенной зоны, который обеспечивает им нулевую таможенную пошлину. Нулевая ставка распространяется на импортируемые резидентами товары для своего производства. Такая же ставка – и в отношении вывозимой в другие страны продукции, произведённой на территории ОЭЗ. Это позволяет экономить значительные средства, которые компания может направить на решение приоритетных задач», – пояснила Зиновьева.
Помимо обнуления таможенной пошлины, резиденты ОЭЗ получают ряд налоговых преференций.

В Подмосковье расположено пять особых экономических зон, четыре из которых вошли в число лучших ОЭЗ по оценке эффективности от Минэкономразвития России. Сейчас их резидентами являются 218 компаний, в том числе иностранные инвесторы.

3 и 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна» пройдёт второй Международный форум ОЭЗ. На форуме ждут около 400 участников более чем из 20 стран.

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#таможня
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В Лыткарине появится распределительный центр за 1 млрд рублей
24 сентября 2024, 21:51

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Тимоша» построит в городском округе Лыткарино крупный распределительный центр, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Компании под проект по упрощённой процедуре, без проведения торгов, передали в аренду земельный участок.
«Министерство поддержало значимый для региона проект компании «Тимоша». Инвестор получил в аренду землю без процедуры торгов. Инвестиции в запуск распределительного центра составят 1 млрд рублей. Планируется ввести объект в эксплуатацию в 2027 году. На предприятии рассчитывают создать 100 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Площадь участка превышает 4 га. Российский производитель кондитерских изделий построит два корпуса, которые будут включать складские и административные помещения. Компания сможет выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости после выполнения обязательств по реализации инвестпроекта.

Подобрать земельный участок в Московской области под инвестпроект можно на инвестиционной карте региона. Сейчас в Подмосковье инвесторам предлагают около 190 объектов.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
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Экономист Беляев раскрыл схему заработка на кредитках
24 сентября 2024, 19:58

Фото: iStock/Miljan Živković

Россияне научились правильно использовать кредитные карты совместно с накопительными счетами в банках для получения дополнительного дохода. Об этом рассказал член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
По его словам, некоторые люди очень ловко комбинируют накопительный счет с кредитными картами. Они пользуются кредитками с определенным периодом без уплаты процентов, а деньги продолжают желать на счету и приносить проценты. Когда беспроцентный период по кредитной карте заканчивается, человек просто снимает деньги с накопительного счета и кладет их на кредитку. Таким образом он остается без долгов и с процентными начислениями по вкладу.

«Возможно, взрывной рост пользования кредитными картами сейчас в значительной мере обусловлен тем, что определённая часть людей, особенно молодёжь, пользуется этим самым приёмом. Главное тут — не промахнуться, не увлечься этой игрой и не забывать, уходя, выключить свет, не заиграться в условиях кредитной карты. А так, если аккуратно пользоваться, то почему бы и нет», — рассказал Беляев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако он уточнил, что подобные действия не нравятся некоторым представителям банковской сферы. При этом эксперт отметил, что некоторым представителям банковской сферы такие действия россиян не нравятся. Они считают это «потребительским экстремизмом».

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