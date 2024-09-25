Производство противопожарных конструкций в Домодедове запустят в 2026 году

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Комплекс по изготовлению металлических противопожарных конструкций строит в городском округе Домодедово компания «Смарт Техно Сервис», завершить строительство планируется ко второму квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Отмечается, что на предприятии будет создано около 69 рабочих мест.«В настоящее время начались работы подготовительного этапа. Согласно плану, площадь производственно-складского комплекса составит около восьми тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 85 млн рублей. На предприятии планируется выпускать в год 210 тонн алюминиевых и стальных противопожарных конструкций», — говорится в сообщении.
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