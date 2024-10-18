Подмосковная сыроварня победила на международном конкурсе

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сыроварня De Famille из городского округа Чехов завоевала награды международного сырного конкурса, который проводился в городе Актау в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На конкурсе сыры De Famille были представлены в трёх категориях: с голубой плесенью, с мытой корочкой и мягкие с белой плесенью. Несколько видов сыра от подмосковной сыроварни завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали конкурса», — говорится в сообщении.В частности, высшую награду получил изготовленный в сыроварне De Famille «Камамбер» с низким содержанием жира.
В министерстве отметили, что De Famille выпускает сыры по французским рецептам. В этом году в сыроварне завершили расширение: построили новые производственные и складские помещения и установили современное оборудование.
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