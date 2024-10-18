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Подмосковная сыроварня победила на международном конкурсе

18 октября 2024, 16:10
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Сыроварня De Famille из городского округа Чехов завоевала награды международного сырного конкурса, который проводился в городе Актау в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На конкурсе сыры De Famille были представлены в трёх категориях: с голубой плесенью, с мытой корочкой и мягкие с белой плесенью. Несколько видов сыра от подмосковной сыроварни завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали конкурса», — говорится в сообщении.
В частности, высшую награду получил изготовленный в сыроварне De Famille «Камамбер» с низким содержанием жира.



В министерстве отметили, что De Famille выпускает сыры по французским рецептам. В этом году в сыроварне завершили расширение: построили новые производственные и складские помещения и установили современное оборудование.

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Замглавы Минфина посоветовал россиянам перевести свои сбережения в золото
Замглавы Минфина Моисеев предложил россиянам покупать золото
18 октября 2024, 14:38

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, что россиянам сейчас не стоит хранить накопления в иностранной валюте и предложил альтернативу — золото. Об этом он сообщил «Российской газете».
В ходе своего выступления на Московском финансовом форуме заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что россиянам стоит воздержаться от хранения сбережений в долларах и евро.

«Американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот. Европейцы тоже могут ограничить», — отметил заместитель Минфина.
Вместо того, чтобы нести деньги в банки, россияне хранят их дома «в стеклянных банках». В этом твердо убежден Моисеев. Он также посоветовал согражданам вкладываться в золото — металл стабилен и в наличии его достаточно.

Ранее Минэкономразвития РФ сделал предположение, что к июлю 2026 года курс доллара превысит 100 рублей, а евро приблизится к отметке в 110 рублей.

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В Егорьевске построят комплекс по переработке какао-бобов
18 октября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Комплекс по переработке какао-бобов построит на территории городского округа Егорьевск компания «Интермаре», участок для реализации проекта инвестору предоставили по льготной подмосковной программе «Земля за 1 рубль», направленной на поддержку импортозамещения, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Площадь участка под новое производство составляет 2,3 га. Там компания планирует построить производственное и складское помещения общей площадью 4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
В свою очередь, зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, что в реализацию проекта компания планирует вложить 445 млн рублей. Запуск производства намечен на 2027 год.

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В Минсельхозе оценили рост цен на яйца
Минсельхоз назвал рост цен на яйца обычной практикой
18 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Михаил Руденко

В Минсельхозе назвали рост цен на яйца обычной практикой, а ситуацию с этим продуктом на российском рынке — стабильной. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости. Там же отметили, что средняя стоимость яиц сейчас — 75,1 и 61 рубль за десяток.
«В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. <…> Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», — пояснили в министерстве.
В Минсельхозе также подчеркнули, что с начала года отпускная стоимость яиц первой и второй категорий упала на 20,6% и 26,6% соответственно.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что крупнейшие птицефабрики России, включая «Вараксино» и «Волжанин», начали повышать отпускные цены на куриное яйцо. В частности, дистрибьютор яиц «Праксис-ово», выпускающий продукцию под брендом «Праксис», уведомил торговые сети о повышении цен с 5 ноября на 8-12% в зависимости от ассортимента. В документе от компании «Вараксино» уточняется, что рост цен обусловлен увеличением себестоимости производства, вызванным сложной геополитической ситуацией.

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РЖД на фоне дефицита кадров вводит подъёмные в 150 тысяч рублей
18 октября 2024, 06:22

Фото: istock/fortton

Российские железные дороги (РЖД) объявили о внедрении программы единовременных выплат, известных как «подъёмные», для привлечения новых сотрудников.
В условиях кадрового дефицита компания готова выплатить по 150 тысяч рублей при приёме на работу машинистов и их помощников, включая тех, кто ранее уже работал в РЖД, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, с 1 ноября 2024 года планируется значительное повышение заработной платы для машинистов и их помощников. Почасовые тарифные ставки для работников дирекции тяги, обслуживающей грузовые и пассажирские локомотивы, увеличатся на 20%. В то же время сотрудники дирекции скоростного сообщения и моторвагонного подвижного состава, обслуживающие такие поезда, как «Сапсаны» и «Ласточки», получат повышение на 15%.

Эти меры направлены на улучшение условий труда и привлечение квалифицированных специалистов в условиях нехватки рабочей силы на рынке труда.

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«Ведомости»: крупнейшие птицефабрики начали повышать цены на куриное яйцо
18 октября 2024, 06:08

Фото: istock/Vladimir Kokorin

Крупнейшие птицефабрики России, включая «Вараксино» и «Волжанин», начали повышать отпускные цены на куриное яйцо.
Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к производителям.

В частности, дистрибьютор яиц «Праксис-ово», выпускающий продукцию под брендом «Праксис», уведомил торговые сети о повышении цен с 5 ноября на 8-12% в зависимости от ассортимента. В документе от компании «Вараксино» уточняется, что рост цен обусловлен увеличением себестоимости производства, вызванным сложной геополитической ситуацией.

Также стало известно, что птицефабрика «Волжанин» уже в начале октября подняла закупочные цены на свою продукцию для ритейлеров на 5%.По данным Росстата, потребительские цены на яйца на прошлой неделе выросли на 0,3%. Власти России ранее обсуждали меры по сдерживанию роста цен на яйца, включая ограничение торговых наценок.

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В Минфине подтвердили новые правила ухода иностранного бизнеса в России
Силуанов подтвердил повышение дисконта для продажи активов иностранным бизнесом
17 октября 2024, 21:38

Фото: сайт Кремля

В России ожидаются изменения в условия ухода иностранного бизнеса из страны. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что минимальный дисконт для осуществления сделок по продаже активов вырастет с 50% до 60%, а взнос в бюджет России значительно повысится с 15% до 25% рыночной цены и далее ещё по 5% в два последующих года.

Напомним, что в настоящее время инвесторы из недружественных государств могут выйти из активов России при условии, что их актив будет продан со скидкой в размере не менее 50%, а в бюджет России будет уплачен взнос в размере 15% рыночной стоимости актива.

Неделей ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Минфина, сообщил о введении новых условий. Решение о внесении изменений было принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина, подписанным 2 октября.

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В России поднимут акцизы на лимонад до 10 рублей
Правительство одобрило повышение акциз на сладкие напитки до 10 рублей
17 октября 2024, 19:17

Фото: istock/FabrikaCr

Правительство РФ одобрило законопроект, которым предлагается повысить акциз на сладкие напитки с 7 до 10 рублей на литр с января 2025 года.
«Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму на этой неделе», — цитирует собственный источник в кабмине РИА Новости

В четверг, 17 октября, Госдума одобрила в первом чтении законопроект о росте МРОТ в России с 2025 года. По плану, с 1 января 2025 года минимальная оплата труда составит 22 440 рублей. Кроме того, депутаты внесли ряд поправок, нацеленных на усиление контроля парламента за расходованием бюджетных денег.

По данным парламента, в 2025 году доходы и расходы бюджета России вырастут на 11,6% и 5,2% соответственно по сравнению с текущим годом.

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#законопроект
#доходы
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Аналитик Антонов объяснил плюсы единого QR-кода для оплаты
17 октября 2024, 18:21

Фото: iStock/Koonsiri Boonnak

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что введение в России единого QR-кода для оплаты товаров и услуг значительно упростить денежные операции для граждан.
Он добавил, что сегодня существуют много систем быстрых платежей, что может вызвать у людей некоторую путаницу.

«Потребители смогут заранее выбрать в своем банковском приложении счёт, с которого будут списываться средства при оплате по единому QR-коду. За счёт этого предполагается обеспечить большее удобство и прозрачность для покупателей, которые не будут путаться в выборе способа оплаты», — пояснил в беседе с «Известиями» Антонов.

А заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал «охлаждение» рынка розничного кредитования в четвёртом квартале года.

«На рынке продолжается сокращение объёмов кредитования физлиц и перевод средств клиентов в накопления. Рост ключевой ставки, трансформация ипотечных программ на фоне рекордно выгодных предложений по сберегательным продуктам формируют условия для «кредитной зимы». Мы ожидаем снижения спроса на розничные кредиты более чем на 15% к итогам прошлого года», – приводит «Сiбдепо» разъяснение Горшкова.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявлял, что вероятность повышения ключевой ставки до 25% составляет примерно 15%.

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МРОТ в России с 2025 года поднимут до 22 440 рублей
ГД одобрила в первом чтении повышение МРОТ в России с 2025 года до 22 440 рублей
17 октября 2024, 16:41

Фото: istock/Vershinin

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о повышении МРОТ в России с 2025 года. Согласно документу, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда составит 22 440 рублей. Об этом сообщает ГД 17 октября. С инициативой о повышении МРОТ выступило Правительство РФ.
«С 1 января 2025 года МРОТ увеличится на 17% и достигнет 22 440 рублей. Это изменение коснется примерно 4,2 миллиона работающих граждан», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что ежегодное повышение МРОТ — это одна из национальных целей, обозначенных президентом. К 2030 году МРОТ в России должен вырасти до 35 тысяч рублей.

Пояснительная записка указывает, что соотношение МРОТ с медианной зарплатой увеличится до 48%. Медианная зарплата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль.

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