В Егорьевске построят комплекс по переработке какао-бобов

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Комплекс по переработке какао-бобов построит на территории городского округа Егорьевск компания «Интермаре», участок для реализации проекта инвестору предоставили по льготной подмосковной программе «Земля за 1 рубль», направленной на поддержку импортозамещения, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Площадь участка под новое производство составляет 2,3 га. Там компания планирует построить производственное и складское помещения общей площадью 4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.В свою очередь, зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, что в реализацию проекта компания планирует вложить 445 млн рублей. Запуск производства намечен на 2027 год.
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