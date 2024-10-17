В России поднимут акцизы на лимонад до 10 рублей

Фото: istock/FabrikaCr
Правительство РФ одобрило законопроект, которым предлагается повысить акциз на сладкие напитки с 7 до 10 рублей на литр с января 2025 года.
«Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму на этой неделе», — цитирует собственный источник в кабмине РИА Новости
В четверг, 17 октября, Госдума одобрила в первом чтении законопроект о росте МРОТ в России с 2025 года. По плану, с 1 января 2025 года минимальная оплата труда составит 22 440 рублей. Кроме того, депутаты внесли ряд поправок, нацеленных на усиление контроля парламента за расходованием бюджетных денег.
По данным парламента, в 2025 году доходы и расходы бюджета России вырастут на 11,6% и 5,2% соответственно по сравнению с текущим годом.
Читайте также:
МРОТ в России с 2025 года поднимут до 22 440 рублей
В администрации президента РФ заявили об изменении зарплат россиян
«Яндекс Маркет» лишает работы водителей-дальнобойщиков
Лия Мурадьян