В Минсельхозе оценили рост цен на яйца

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В Минсельхозе назвали рост цен на яйца обычной практикой, а ситуацию с этим продуктом на российском рынке — стабильной. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости. Там же отметили, что средняя стоимость яиц сейчас — 75,1 и 61 рубль за десяток.
«В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. <…> Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», — пояснили в министерстве.В Минсельхозе также подчеркнули, что с начала года отпускная стоимость яиц первой и второй категорий упала на 20,6% и 26,6% соответственно.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что крупнейшие птицефабрики России, включая «Вараксино» и «Волжанин», начали повышать отпускные цены на куриное яйцо. В частности, дистрибьютор яиц «Праксис-ово», выпускающий продукцию под брендом «Праксис», уведомил торговые сети о повышении цен с 5 ноября на 8-12% в зависимости от ассортимента. В документе от компании «Вараксино» уточняется, что рост цен обусловлен увеличением себестоимости производства, вызванным сложной геополитической ситуацией.
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