Подмосковные бизнесмены могут подать заявку на получение поддержки

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
«100% Подмосковье» продолжает прием заявок от бизнеса на получение поддержки. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Онлайн-сервиса «100% Подмосковье» направлен на поддержку производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг.
Стоит отметить, что участники могут получить софинансирование своих затрат на инжиниринговые услуги и бесплатно участвовать со своей продукцией на форумах «100% Подмосковье».
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«В рамках программы мы уже провели в регионе два форума, отличительной чертой которых стали выставки-ярмарки, где подмосковный бизнес смог представить себя. Такой формат позволил продемонстрировать более 11 тысячам посетителей разнообразие региональных брендов, оригинальность и качество продукции <…>», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева