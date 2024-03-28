Подмосковные бизнесмены могут принять участие в международной ярмарке в Китае

Фото: пресс-служба министерства
Подмосковный бизнес сектора FMCG приглашают принять участие в международной ярмарке в Китае. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Третий этап 135-й Кантонской ярмарки Canton Fair состоится с 1 по 5 мая в китайском городе Гуанчжоу.
Стоит отметить, что подать заявку на фестиваль можно через Фонд ВЭД Московской области.
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«Участие в мероприятии смогут принять предприниматели региона сектора FMCG, в том числе крупный бизнес. <…>В числе товарных групп, которые смогут принять участие в ярмарке, — косметическая продукция, бытовая химия, молочные продукты, мясная и рыбная продукция, хлебобулочные изделия, шоколад и конфеты, алкогольная продукция», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева