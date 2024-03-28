Сезон клубники в Московской области стартует в апреле

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Сезон торговли клубникой в Подмосковье начнётся с 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Самой первой на подмосковных полках появится турецкая клубника.
Стоит отметить, что при выборе клубники важно обращать внимание на цвет и форму ягоды — она должна быть яркого красно-розового цвета, без помятостей или неровностей.
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«Помимо импортной, на прилавках области к концу апреля появится клубника из южных регионов страны, а вот сезон подмосковной ягоды начнется в июне. Всего в области выращиванием клубники открытого и защищенного грунта занимается порядка 10 крупных сельхозпроизводителей и фермерские хозяйства», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева